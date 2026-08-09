Manchester United fait tout son possible pour mettre en place un nouveau contrat pour Fernandes, qui aura 32 ans en septembre, mais sait qu’un jour viendra où il s’en ira, potentiellement en tant que légende moderne.

Qui portera le brassard à ce moment-là ? Lorsque cette question a été posée à Sharpe, l’ancien ailier de Manchester United champion de Premier League, qui s’exprimait en association avec NetBet, a déclaré à GOAL : « Des capitaines ? Je pense qu’Harry Maguire a plutôt bien fait le travail par le passé. Je suis sûr qu’on peut compter sur lui. [Lisandro] Martinez derrière, je pense que c’est probablement quelqu’un qui a le profil pour être capitaine.

« Je pense que s’il peut rester en forme et jouer comme il l’a fait les saisons précédentes, Mason Mount, avec son expérience, serait toujours un candidat crédible. Je pense qu’il ne dirigerait pas forcément par la crainte, mais par l’exemple. Je pense qu’il y en a quelques-uns.

« Je ne sais pas si Kobbie [Mainoo] est quelqu’un qui parle beaucoup dans et autour du vestiaire, mais il y en a assurément plusieurs. Je ne sais pas, peut-être que si Bruno partait dans les deux prochaines saisons, alors quelqu’un pourrait aussi arriver avec l’ambition de devenir capitaine. »