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Prochain capitaine de Manchester United ? Mason Mount fait partie des quatre noms avancés par un ancien joueur des Red Devils, champion de Premier League, alors que des questions se posent sur l’avenir de Bruno Fernandes
Mount, recruté pour 55 millions de livres sterling, espère briller aux côtés de Fernandes
Un tel statut pour l’international anglais et ancien joueur de Chelsea surprendrait sans doute certains, étant donné que Mount a eu du mal à retrouver sa forme et à enchaîner physiquement au cours de trois saisons dans ce qu’on appelle le « Théâtre des rêves ». Il a toutefois coûté 55 millions de livres sterling (74 M$) et est désormais âgé de 27 ans. Mount a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Stamford Bridge.
Il espère occuper un rôle de premier plan aux côtés de Fernandes alors que United vise des trophées sur la scène nationale et continentale en 2026-2027. Le capitaine talismanique d’Old Trafford est entré dans l’histoire de la Premier League au niveau des passes décisives la saison dernière, mais il ne lui reste plus qu’un an de contrat, avec une option pour une prolongation supplémentaire de 12 mois.
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Prochain capitaine de Manchester United : qui héritera du brassard de Fernandes ?
Manchester United fait tout son possible pour mettre en place un nouveau contrat pour Fernandes, qui aura 32 ans en septembre, mais sait qu’un jour viendra où il s’en ira, potentiellement en tant que légende moderne.
Qui portera le brassard à ce moment-là ? Lorsque cette question a été posée à Sharpe, l’ancien ailier de Manchester United champion de Premier League, qui s’exprimait en association avec NetBet, a déclaré à GOAL : « Des capitaines ? Je pense qu’Harry Maguire a plutôt bien fait le travail par le passé. Je suis sûr qu’on peut compter sur lui. [Lisandro] Martinez derrière, je pense que c’est probablement quelqu’un qui a le profil pour être capitaine.
« Je pense que s’il peut rester en forme et jouer comme il l’a fait les saisons précédentes, Mason Mount, avec son expérience, serait toujours un candidat crédible. Je pense qu’il ne dirigerait pas forcément par la crainte, mais par l’exemple. Je pense qu’il y en a quelques-uns.
« Je ne sais pas si Kobbie [Mainoo] est quelqu’un qui parle beaucoup dans et autour du vestiaire, mais il y en a assurément plusieurs. Je ne sais pas, peut-être que si Bruno partait dans les deux prochaines saisons, alors quelqu’un pourrait aussi arriver avec l’ambition de devenir capitaine. »
Manchester United travaille sur un nouveau contrat pour Fernandes
Manchester United tient à faire en sorte que le jour où Fernandes fera ses adieux reste encore lointain. Il a déjà été associé à des clubs de la Saudi Pro League, tandis que les plus grandes équipes d’Europe accueilleraient volontiers l’opportunité d’enrôler un joueur qui a déjà fait ses preuves.
À Old Trafford, certains pressent le club de faire tout ce qu’il faut pour conserver dans son environnement actuel un joueur recruté au Sporting en janvier 2020, l’ancien attaquant de Manchester United Michael Owen ayant récemment déclaré à GOAL : « Si j’étais Manchester United, je ferais absolument tout.
« Il y a des règles, des règlements et des choses comme ça. Des choses qui vous font penser : “Bon, il a tel âge et vous ne devriez pas payer ça, vous ne devriez pas offrir de longs contrats, vous ne devriez pas faire ceci.” Mais parfois, un joueur est tout simplement si important, si important, que je pense qu’il faut parfois enfreindre les règles.
« Si j’étais Manchester United, je ne pourrais pas supporter d’aborder la saison sans lui. Il est important à ce point. Oubliez son âge, oubliez tout le reste. Il est tout simplement indispensable si Manchester United veut poursuivre sa progression. »
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Le marché des transferts ouvre ses portes à l'approche de la saison 2026-2027
Fernandes a été réintégré au groupe de United après ses exploits aux côtés de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026. Il poursuit sa montée en puissance afin de retrouver sa pleine acuité pour les matches.
Michael Carrick, alors que les discussions autour du titre reprennent de plus belle à Manchester, verra son équipe lancer sa campagne 2026-2027 contre le promu Hull City le 22 août. United voudra avoir prolongé Fernandes d’ici là, tout en travaillant aussi à l’arrivée de nouveaux visages alors que le mercato estival reste ouvert jusqu’au 1er septembre.
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