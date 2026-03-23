Au sujet des raisons expliquant le nombre étonnamment faible de sélections d’Alexander-Arnold, l’ancienne star des Three Lions, Owen – ambassadeur officiel au Royaume-Uni de Casino.org, un site de comparaison de confiance qui met en avant les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs britanniques – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive : « La carrière de Trent en équipe d’Angleterre ne s’est manifestement pas déroulée aussi bien qu’elle aurait dû, compte tenu de ses capacités.

« L'ancien sélectionneur ne lui faisait pas vraiment confiance, ne croyait pas en lui, ne l'appréciait pas – quel que soit le mot que vous voulez utiliser –, et on a l'impression que l'actuel sélectionneur est exactement pareil. Je ne pense pas que quiconque nie à quel point Trent est bon. Je veux dire, c'est un autre poste qui, au fil des ans, a toujours été l'un de nos points forts. Kyle Walker a été incroyable, sans doute l’un de nos meilleurs joueurs depuis plusieurs années. Et puis, bien sûr, tout le monde sait que Reece James est peut-être le meilleur arrière droit au monde, s’il reste en forme en permanence. Donc, il a vraiment été en concurrence avec des joueurs d’élite, et cela avant même de commencer à creuser un peu plus loin dans les Trents, les Trippiers et les autres joueurs.

« Donc, oui, il n’a pas vraiment eu les faveurs des sélectionneurs anglais ces derniers temps, en tout cas pas des deux derniers. Et on pourrait penser que son absence de la sélection n’est pas de bon augure, n’est-ce pas ? Ce n’est pas comme si on était à un an de la compétition et qu’il était en train de trouver ses marques avec les autres joueurs. Je veux dire, on commence à entrer dans le vif du sujet maintenant. Ça ne s’annonce pas très bien, n’est-ce pas ? »