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Problèmes de confiance ! Pourquoi les sélectionneurs anglais ont-ils écarté Trent Alexander-Arnold, qui compte pourtant 34 sélections ? Michael Owen explique pourquoi le défenseur du Real Madrid reste dans l'ombre
Alexander-Arnold a été sélectionné dans les équipes pour les Coupes du monde de 2018 et 2022
Alexander-Arnold a été sélectionné par Southgate pour un grand tournoi international en 2018, faisant ses débuts lors de cette compétition alors qu’il était encore adolescent, et a également été appelé en 2022. Il a toutefois perdu du terrain dans la hiérarchie des Three Lions à plusieurs reprises.
Et ce, bien que beaucoup le considèrent comme l'incarnation même de ce que devrait être un arrière latéral moderne. Il a toujours été à l'aise pour déborder sur son aile, délivrer des centres et accumuler les passes décisives, tandis que Jürgen Klopp a souvent demandé à cette star issue du centre de formation de jouer au milieu de terrain lors de la période glorieuse qui a vu le club de Merseyside remporter la Premier League et la Ligue des champions.
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Une concurrence acharnée : les autres options de l'Angleterre au poste d'arrière droit
Depuis son arrivée à Madrid, il a eu du mal à retrouver sa forme et son niveau de performance, sa vie parmi les « Galacticos » ne s'étant pas encore déroulée comme prévu. Ces difficultés semblent avoir contribué à l'exclusion d'Alexander-Arnold de la dernière sélection de Tuchel, alors même que 35 joueurs avaient été retenus et que le défenseur de Chelsea Reece James était absent pour cause de blessure.
Tuchel a déclaré, faisant preuve de la confiance qui a permis de mener à bien une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans faille : « Je sais que c'est une décision difficile pour Trent, tout comme pour Ollie Watkins en ce moment et pour Luke Shaw. Ces décisions difficiles font partie du métier. C'est une décision sportive. Je sais que c'est difficile. Je sais que c’est un grand nom. Je pense que c’est un immense talent qui a une grande carrière devant lui, mais je sais ce que Trent peut nous apporter et j’ai décidé de m’en tenir aux joueurs qui étaient en stage. »
La concurrence pour le poste d’arrière droit de l’Angleterre étant féroce – James, Djed Spence, Tino Livramento et Ben White étant tous capables d’occuper ce poste suite à la retraite internationale de Kyle Walker –, Alexander-Arnold pourrait avoir du mal à se refaire une place.
Pourquoi Alexander-Arnold a-t-il eu du mal à s'imposer comme titulaire en équipe d'Angleterre ?
Au sujet des raisons expliquant le nombre étonnamment faible de sélections d’Alexander-Arnold, l’ancienne star des Three Lions, Owen – ambassadeur officiel au Royaume-Uni de Casino.org, un site de comparaison de confiance qui met en avant les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs britanniques – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive : « La carrière de Trent en équipe d’Angleterre ne s’est manifestement pas déroulée aussi bien qu’elle aurait dû, compte tenu de ses capacités.
« L'ancien sélectionneur ne lui faisait pas vraiment confiance, ne croyait pas en lui, ne l'appréciait pas – quel que soit le mot que vous voulez utiliser –, et on a l'impression que l'actuel sélectionneur est exactement pareil. Je ne pense pas que quiconque nie à quel point Trent est bon. Je veux dire, c'est un autre poste qui, au fil des ans, a toujours été l'un de nos points forts. Kyle Walker a été incroyable, sans doute l’un de nos meilleurs joueurs depuis plusieurs années. Et puis, bien sûr, tout le monde sait que Reece James est peut-être le meilleur arrière droit au monde, s’il reste en forme en permanence. Donc, il a vraiment été en concurrence avec des joueurs d’élite, et cela avant même de commencer à creuser un peu plus loin dans les Trents, les Trippiers et les autres joueurs.
« Donc, oui, il n’a pas vraiment eu les faveurs des sélectionneurs anglais ces derniers temps, en tout cas pas des deux derniers. Et on pourrait penser que son absence de la sélection n’est pas de bon augure, n’est-ce pas ? Ce n’est pas comme si on était à un an de la compétition et qu’il était en train de trouver ses marques avec les autres joueurs. Je veux dire, on commence à entrer dans le vif du sujet maintenant. Ça ne s’annonce pas très bien, n’est-ce pas ? »
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Compte à rebours pour la Coupe du monde : dernières occasions de faire bonne impression auprès de Tuchel
Si Tuchel ne fait pas confiance à Alexander-Arnold ou ne le considère pas à sa juste valeur, cela pourrait être de mauvais augure pour cet ambitieux joueur de 27 ans, d’autant plus que l’actuel sélectionneur de l’Angleterre a prolongé son contrat jusqu’en 2028.
Alors que le compte à rebours pour une nouvelle Coupe du monde a bel et bien commencé, les Three Lions seront en action avant la fin du mois de mars, lorsqu'ils affronteront l'Uruguay et le Japon lors de deux matchs amicaux au stade de Wembley. Les dernières occasions de faire ses preuves se présentent avant que la sélection de 26 joueurs, qui tentera de remporter la gloire mondiale en Amérique du Nord, ne soit définitivement arrêtée.