Problème ou solution ? Paulo Fonseca clarifie le statut de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise et répond à la grande inconnue de la Coupe du monde

Le Portugal aborde la Coupe du monde 2026 avec un pilier familier, mais confronté à un dilemme moderne. Roberto Martinez a dévoilé une sélection de 26 joueurs qui allie l’immense expérience de Ronaldo à la pleine maturité de stars telles que Bruno Fernandes et Ruben Dias. À 41 ans, Ronaldo reste capitaine et le meilleur buteur international de l’histoire, mais sa présence suscite inévitablement un débat sur la flexibilité tactique de l’équipe.

Bien qu’il évolue désormais en Arabie saoudite, sous les couleurs d’Al-Nassr, il demeure le leader offensif incontesté. Toutefois, l’élimination en quarts de finale face au Maroc en 2022 est encore vive dans les esprits, et le sélectionneur doit donc trouver le juste équilibre entre rendre hommage à une légende et exploiter au mieux le potentiel d’une « génération dorée », qui possède une profondeur remarquable à chaque poste.