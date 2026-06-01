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Problème ou solution ? Paulo Fonseca clarifie le statut de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise et répond à la grande inconnue de la Coupe du monde
Le casse-tête Ronaldo pour Martinez
Le Portugal aborde la Coupe du monde 2026 avec un pilier familier, mais confronté à un dilemme moderne. Roberto Martinez a dévoilé une sélection de 26 joueurs qui allie l’immense expérience de Ronaldo à la pleine maturité de stars telles que Bruno Fernandes et Ruben Dias. À 41 ans, Ronaldo reste capitaine et le meilleur buteur international de l’histoire, mais sa présence suscite inévitablement un débat sur la flexibilité tactique de l’équipe.
Bien qu’il évolue désormais en Arabie saoudite, sous les couleurs d’Al-Nassr, il demeure le leader offensif incontesté. Toutefois, l’élimination en quarts de finale face au Maroc en 2022 est encore vive dans les esprits, et le sélectionneur doit donc trouver le juste équilibre entre rendre hommage à une légende et exploiter au mieux le potentiel d’une « génération dorée », qui possède une profondeur remarquable à chaque poste.
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Fonseca analyse l'apport du vétéran
Certains observateurs estiment que la présence de l’attaquant d’Al-Nassr pourrait réduire la flexibilité tactique de l’équipe de Martinez, mais Fonseca l’assure : le vétéran n’est absolument pas un boulet. Interrogé par A BOLA, le technicien a balayé l’idée d’un impact négatif du quintuple Ballon d’Or sur le groupe.
« Un joueur qui marque autant de buts ? Qui continue à marquer autant de buts ? Cela ne peut pas être considéré comme un problème. Il apporte sans doute beaucoup d’autres choses au groupe. Notamment son leadership, sa capacité à protéger le groupe grâce à son statut. Et aussi des buts », a déclaré Fonseca.
Les attentes pour la Coupe du monde 2026
Interrogé sur les perspectives du Portugal pour la Coupe du monde, Fonseca garde la tête froide malgré le talent exceptionnel de la génération actuelle. Le technicien rappelle les contraintes de son métier : avec des joueurs répartis dans divers championnats et clubs, le temps lui manque pour installer des schémas tactiques solides.
« Je pense que le Portugal fera une bonne Coupe du monde, mais je ne veux pas exercer cette pression de devoir être champions. Peut-être avons-nous, en termes de joueurs, la meilleure équipe nationale de tous les temps, avec des éléments qui évoluent dans les meilleurs clubs d’Europe, possèdent une grande qualité et jouent ensemble depuis un certain temps, mais attribuer le statut de favori au Portugal, je ne pense pas. Ce serait injuste. Toutefois, j’ai pleine confiance en l’équipe nationale portugaise », a conclu Fonseca.
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Feuille de route vers les phases à élimination directe
Pour Ronaldo, cette sixième Coupe du monde est sans doute la dernière opportunité de soulever le seul grand titre manquant à son palmarès. Le Portugal entame sa campagne dans le groupe K, où il devra successivement défier la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie. La Seleção disputera ses deux premières rencontres à Houston avant de mettre le cap sur Miami pour son dernier match de poule face aux Sud-Américains, le 27 juin.