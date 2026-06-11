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USMNT projected XIGOAL
Ryan Tolmich

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Probable composition de l’équipe nationale américaine face au Paraguay : Chris Richards est-il prêt à débuter, et Sergino Dest va-t-il endosser un nouveau rôle ?

Analysis
Etats-Unis
Coupe du monde
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
C. Pulisic
S. Dest
F. Balogun
M. Freese
T. Adams

Le repositionnement de Sergino Dest, l’état de forme de Chris Richards et les convocations de dernière minute imposent à Pochettino des choix délicats, alors que GOAL dévoile son onze idéal pour la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine.

En début de stage de préparation, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, a confirmé aux journalistes qu’il avait déjà, « dans sa grande majorité », son onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde. « J’ai pris ma décision dès le mois de mars », a-t-il ajouté. Quelques ajustements sont encore possibles, mais il sait déjà à quoi ressemblera son équipe face au Paraguay.

Depuis, il garde ce onze de départ sous le coude. Plusieurs postes demeurent toutefois incertains, en raison de blessures ou d’une concurrence qui dure jusqu’au dernier moment.

Dans ces conditions, GOAL s’avance avec prudence sur la composition que l’équipe de Pochettino pourrait aligner vendredi pour son premier match de Coupe du monde.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Gardien : Matt Freese

    Pochettino maintient encore le suspense, si bien qu’une titularisation de Matt Turner ne constituerait pas un véritable séisme. Cela resterait néanmoins une surprise, tant l’entraîneur a investi de temps et d’énergie pour préparer Freese à ce rendez-vous.

    Depuis le début de l’été dernier, Freese a disputé tous les matchs sauf deux, Turner ayant joué trois mi-temps lors de ces deux rencontres. Freese n’a rien fait pour compromettre sa place ; il a même affiché davantage d’assurance à chaque sortie. Si son manque relatif d’expérience suscite encore quelques interrogations, tous les indicateurs laissent penser qu’il sera un gardien titulaire fiable durant l’été.

    • Publicité
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    LB : Antonee Robinson

    L’équipe nationale américaine espère que l’attaquant n’a pas déjà épuisé tous ses munitions lors du récent match amical contre l’Allemagne.

    Son but lors de cette rencontre d’adieu restera dans les annales et l’a remis sur le devant de la scène. Depuis plusieurs années, il est freiné par des blessures et un manque de forme qui en découle. Ces derniers mois, il n’avait pas encore retrouvé son meilleur niveau – du moins, pas avant ce match contre l’Allemagne.

    Si la version 2024 de Robinson investit la pelouse cet été, l’équipe nationale américaine pourra prétendre à un tout autre niveau.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseur central : Tim Ream

    Les sceptiques, nombreux, devraient revoir le match contre l’Allemagne : comptez les fois où Ream hérite du ballon dans la panique, puis celles où il l’évacue proprement, soulevant la pression et offrant une soupape de sécurité aux États-Unis.

    C’est toute sa valeur. Imperturbable, surtout lorsqu’il a le ballon, il offre aux États-Unis un véritable filet de sécurité et une soupape de décompression indispensable. Son manque de vitesse pourrait-il poser problème à un moment donné ? C’est possible, mais ce compromis est accepté au vu de tout ce qu’il apporte.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Défenseur central : Chris Richards

    L’incertitude demeure entière. Richards déclare être prêt à jouer, et, si tel est le cas, ce serait un atout majeur pour l’équipe nationale américaine.

    Concrètement, Pochettino doit peser le pour et le contre : le défenseur est-il simplement apte à jouer, ou est-il déjà redevenu le véritable Chris Richards ? Dans le second cas, il est incontournable ; dans le premier, le staff devra comparer sa condition physique à celle des autres options défensives.

    La priorité reste de le remettre à 100 % le plus vite possible ; si c’est pour vendredi, les États-Unis disposeront d’un groupe nettement plus solide.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RB : Alex Freeman

    Qu’il s’agisse d’un arrière droit ou d’un troisième central, peu importe : l’essentiel est la place de Freeman dans l’équipe et la polyvalence qu’il apporte.

    Si l’expérience lui fait encore un peu défaut, ses qualités physiques lui permettent de franchir un cap dans les moments chauds. À ce poste, il a déjà brillé face au Sénégal et à l’Allemagne, prouvant sa capacité à endosser un rôle défensif face aux meilleures sélections. Suffisant pour qu’il décroche la confiance nécessaire et démarre également ce match.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Tyler Adams

    Reste une source d’inquiétude : Adams n’a pas été au mieux lors des deux dernières sorties. Les États-Unis auront pourtant besoin de leur capitaine à 100 % pour la Coupe du monde.

    Ses pépins physiques en fin de saison de Premier League expliquent en partie ce manque de rythme, mais le format de la phase de groupes, qui offre plus de jours de récupération entre les rencontres, pourrait lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Car Adams reste, plus que jamais, l’élément clé de cette équipe : c’est lui qui donne le ton sur le terrain et dans le vestiaire.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM : Weston McKennie

    Reste à déterminer le rôle exact de McKennie. Aura-t-il carte blanche pour vagabonder et perturber l’équilibre adverse, ou sera-t-il aligné aux côtés de son ami de longue date et partenaire au milieu de terrain, Adams ?

    Quoi qu’il en soit, McKennie sera titulaire et, au vu de sa forme actuelle, il pourrait bien faire la différence.

  • Malik TillmanGetty

    CM : Malik Tillman

    Reste à définir son rôle précis. Contre l’Allemagne, Tillman a brillé dans une position plus reculée, ce qui lui a permis de toucher le ballon et d’imposer son jeu. À ce poste, il a également exercé un pressing intense, facteur clé face à une sélection allemande de ce niveau.

    Sur le plan tactique, tout sera question de trouver le bon équilibre, mais Tillman vient de prouver qu’il en est tout à fait capable.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Ailier gauche : Christian Pulisic

    Pas besoin d’épiloguer : Pulisic est titulaire et a retrouvé son meilleur niveau. S’il confirme face au Paraguay la performance réalisée contre le Sénégal, il pourrait bien causer bien des maux de tête à la défense adverse.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Attaquant : Folarin Balogun

    Ricardo Pepi mérite amplement son statut de titulaire et l’aurait probablement obtenu dans la plupart des autres Coupes du monde. Mais, pour l’instant, Balogun lui barre la route.

    L’avant-centre de Monaco, en pleine forme, déverrouille l’attaque des États-Unis ; même moins en vue, il reste décisif. Pepi, ainsi que Haji Wright, apporte un changement de rythme précieux depuis le banc, mais c’est bien Balogun qui doit briller aujourd’hui.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Ailier droit : Sergino Dest

    Si la nature précise de son rôle peut faire l’objet de débats, une constante demeure : Dest y jouit d’une grande liberté. Et un Dest libéré est un pur plaisir pour les yeux.

    Positionné haut sur le terrain, avec Freeman en soutien, l’arrière droit du PSV dispose de la liberté nécessaire pour créer le désordre dans la défense adverse. Sa capacité à dribbler ses marqueurs est un atout précieux : plus il prend l’initiative, meilleure est son influence sur le jeu. Cette position avancée soulage également la pression sur les autres attaquants, ce qui explique l’efficacité globale du dispositif.

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