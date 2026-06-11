Probable composition de l’équipe nationale américaine face au Paraguay : Chris Richards est-il prêt à débuter, et Sergino Dest va-t-il endosser un nouveau rôle ?

En début de stage de préparation, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, a confirmé aux journalistes qu’il avait déjà, « dans sa grande majorité », son onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde. « J’ai pris ma décision dès le mois de mars », a-t-il ajouté. Quelques ajustements sont encore possibles, mais il sait déjà à quoi ressemblera son équipe face au Paraguay.

Depuis, il garde ce onze de départ sous le coude. Plusieurs postes demeurent toutefois incertains, en raison de blessures ou d’une concurrence qui dure jusqu’au dernier moment.

Dans ces conditions, GOAL s’avance avec prudence sur la composition que l’équipe de Pochettino pourrait aligner vendredi pour son premier match de Coupe du monde.