Pio Esposito, avant-centre de l’Inter et de l’Italie, au lendemain du 3-1 de l’Italie contre la Turquie, un match lors duquel le joueur de 21 ans a marqué (7 buts en 13 sélections), s’est exprimé en marge du Prix Vialli, où le Prix du Buteur lui a été décerné : « Je ne peux que remercier le sélectionneur pour la confiance qu’il m’a accordée dès le début. Porter le maillot de la Nazionale est toujours une émotion particulière, toujours différente. Je porte le maillot azzurro depuis les moins de 16 ans. Quand tu portes le maillot azzurro, c’est la plus belle des émotions : c’est le rêve de chaque enfant quand il commence à jouer au football ».
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Prix Vialli, Pio Esposito : « Fier, Luca était une personne très humble et un exemple pour les jeunes »
VIALLI
« De Vialli, a-t-il observé, j’ai toujours entendu parler comme d’une personne très humble et d’un exemple pour les jeunes, avec de fortes valeurs morales en dehors du terrain. Recevoir ce prix me rend très fier », conclut le joueur né en 2005, attaquant de l’Inter et de l’Italie.
L’Inter
Sur son temps de jeu à l’Inter : "À l’Inter, il y a les deux attaquants les plus forts du championnat. C’est normal qu’il y ait beaucoup d’alternance. Je suis fier d’avoir réussi à me faire ma place : nous regardons le moment présent, pas à pas ; je n’oublie pas que je viens de Serie B et qu’en un an, j’ai joué cinquante matches".
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