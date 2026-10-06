Prix Vialli, Pio Esposito : « Fier, Luca était une personne très humble et un exemple pour les jeunes »

Pio Esposito, avant-centre de l’Inter et de l’Italie, au lendemain du 3-1 de l’Italie contre la Turquie, un match lors duquel le joueur de 21 ans a marqué (7 buts en 13 sélections), s’est exprimé en marge du Prix Vialli, où le Prix du Buteur lui a été décerné : « Je ne peux que remercier le sélectionneur pour la confiance qu’il m’a accordée dès le début. Porter le maillot de la Nazionale est toujours une émotion particulière, toujours différente. Je porte le maillot azzurro depuis les moins de 16 ans. Quand tu portes le maillot azzurro, c’est la plus belle des émotions : c’est le rêve de chaque enfant quand il commence à jouer au football ».