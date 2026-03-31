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Prix des billets pour l'Euro 2028 : l'UEFA s'apprête à geler les tarifs, portant un coup dur au modèle tarifaire controversé de la FIFA
Un contraste frappant en matière de coûts
Le Championnat d'Europe 2028, qui se déroulera en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en République d'Irlande, mettra en place une grille tarifaire destinée à protéger les supporters de longue date. L'UEFA a confirmé que 40 % de l'ensemble des billets seront réservés aux deux catégories les plus abordables, baptisées « Fans First ». Selon une comparaison choquante rapportée par The Athletic, une seule place de parking dans un stade de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis – dont le prix moyen est actuellement de 133 £ – pourrait coûter plus cher que cinq billets individuels pour l'Euro 2028. Cette initiative met en évidence un fossé grandissant dans la manière dont les instances dirigeantes du football valorisent l'expérience d'assister à un match, l'UEFA utilisant les ventes de billets VIP+ haut de gamme pour subventionner les places en admission générale.
- AFP
Rejet du modèle dynamique
Alors que la FIFA a adopté un modèle controversé de « tarification dynamique », dans lequel les prix fluctuent en fonction de la demande, l’UEFA s’est engagée à maintenir des prix fixes pour l’Euro 2028. Cela garantit que les supporters ne se verront pas exclus du marché par des pics de prix algorithmiques lors des périodes de forte demande. De plus, l’UEFA s’est engagée à mettre en place une plateforme de revente au prix d’origine, empêchant ainsi l’inflation prédatrice observée sur le marché secondaire pour les billets de la Coupe du monde.
Lors de la Coupe du monde, la FIFA prélèverait 30 % des frais combinés de l'acheteur et du vendeur sur le marché secondaire, tandis que le modèle de l'UEFA vise à offrir aux supporters une chance équitable de soutenir leur équipe nationale sans subir d'exploitation financière.
Accessibilité et attributions
La disparité entre les deux tournois s'étend au nombre de billets mis à la disposition des supporters. Pour l'Euro 2028, l'UEFA réservera 10 000 billets par pays pour chaque match de groupe, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à l'attribution de la FIFA, qui est inférieure à 4 000 billets par fédération. L'accessibilité pour les supporters en situation de handicap est également un sujet de controverse majeur ; lors de l'Euro, les supporters en situation de handicap peuvent accéder aux catégories les moins chères et demander un billet gratuit pour un accompagnateur. À l'inverse, la FIFA a essuyé de vives critiques pour avoir exigé que les supporters en situation de handicap paient le plein tarif pour leur billet lors de la Coupe du monde 2026, sans offrir de billet gratuit pour un accompagnateur.
Dossier
Coupe du monde 2026
Euro 2028
Allocation par équipe nationale
4 000 billets
10 000 billets
Billet de groupe le moins cher
45 £
30 £
Billet de groupe Catégorie 3
164 £
60 £
Tarification dynamique
Oui
Non
Revente à la valeur nominale
Non
Oui
Accompagnateur d'une personne handicapée gratuit
Non
Oui
Parking
133 £
N/A
- AFP
En route vers l'automne 2027
La liste complète des prix confirmés et des dates de mise en vente pour l'Euro sera officiellement dévoilée à l'automne 2027. À la suite du tirage au sort final du tournoi, prévu en décembre de cette année-là, la première période de réservation s'ouvrira aux supporters. Si les prix devraient augmenter au fur et à mesure que la compétition avancera vers les phases à élimination directe, ils devraient toutefois rester nettement inférieurs aux montants à quatre chiffres pratiqués lors des grands rendez-vous de la Coupe du monde, comme les places « supporter value » à 3 119 £ proposées au MetLife Stadium. Les supporters suivront de près pour voir si la dernière tranche de billets de la FIFA pour 2026, dont la mise en vente est prévue ce mercredi, entraînera des ajustements en réponse à la position de l’UEFA, axée sur les supporters.