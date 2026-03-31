Prix des billets pour l'Euro 2028 : l'UEFA s'apprête à geler les tarifs, portant un coup dur au modèle tarifaire controversé de la FIFA

Alors que la FIFA a adopté un modèle controversé de « tarification dynamique », dans lequel les prix fluctuent en fonction de la demande, l’UEFA s’est engagée à maintenir des prix fixes pour l’Euro 2028. Cela garantit que les supporters ne se verront pas exclus du marché par des pics de prix algorithmiques lors des périodes de forte demande. De plus, l’UEFA s’est engagée à mettre en place une plateforme de revente au prix d’origine, empêchant ainsi l’inflation prédatrice observée sur le marché secondaire pour les billets de la Coupe du monde.

Lors de la Coupe du monde, la FIFA prélèverait 30 % des frais combinés de l'acheteur et du vendeur sur le marché secondaire, tandis que le modèle de l'UEFA vise à offrir aux supporters une chance équitable de soutenir leur équipe nationale sans subir d'exploitation financière.