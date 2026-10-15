Privé du Clasico ! Vinicius Jr, furieux, fustige la Liga pour son « mauvais timing » après avoir appris au stade sa suspension de quatre matches, avant la victoire du Real Madrid

Le joueur et son entraîneur ont tous deux exprimé leur colère contre les instances dirigeantes après le coup de sifflet final en Italie. Vinicius s’est dit déconcerté d’avoir été prévenu si tard : « Je ne l’ai appris qu’au stade. Je pense que cette suspension tombe au mauvais moment. Ils avaient toute la journée pour l’annoncer et, au moment où j’arrive au stade, je reçois un message m’indiquant que je vais manquer quatre matches de Liga. »

L’attaquant brésilien a également déploré un manque de communication sur les règles disciplinaires. « Je ne comprends pas pourquoi, a-t-il ajouté. La vérité, c’est que cette règle est nouvelle. On ne nous l’a jamais expliquée. Quelqu’un de LaLiga, ou de l’organisme chargé de l’arbitrage, quel que soit son nom, vient toujours nous expliquer les nouvelles règles. Mais cette fois, sur ce point précis, personne ne nous a rien dit. »

Mourinho a abondé dans le sens de son attaquant, critiquant vivement la conduite de la fédération. Le technicien portugais s’est interrogé sur la nécessité de communiquer cette décision juste avant une rencontre européenne cruciale.

« Ils ne pouvaient pas le faire demain matin ? a demandé Mourinho aux journalistes. Maintenant, ils agissent sans aucune gêne. Le pot aux roses est découvert. Deux heures avant le match, un joueur apprend qu’il est suspendu pour quatre matches. Vous voulez tuer un joueur deux heures avant le match ? Ça ne me semble pas normal. »



