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Privé du Clasico ! Vinicius Jr, furieux, fustige la Liga pour son « mauvais timing » après avoir appris au stade sa suspension de quatre matches, avant la victoire du Real Madrid
Une suspension de dernière minute secoue le camp madrilène
La nouvelle d’une longue suspension dans les compétitions nationales est tombée dans le bus du Real Madrid, à peine deux heures avant son match de Ligue des champions contre la Roma. La fédération espagnole a infligé quatre matches de suspension à Vinicius à la suite de son carton rouge direct contre Villarreal le week-end dernier.
Le moment choisi pour cette annonce a semblé déstabiliser l’attaquant au Stadio Olimpico. Vinicius a peiné à trouver son rythme et a perdu le ballon sur l’action qui a mené au deuxième but de la Roma, poussant Mourinho à le remplacer à la 57e minute.
Malgré deux buts de retard, le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire en Ligue des champions. Des buts inscrits en fin de match par Carlos Espi, Endrick et Antonio Rudiger ont finalement offert au géant espagnol une victoire palpitante 4-3.
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La frustration explose à Rome
Le joueur et son entraîneur ont tous deux exprimé leur colère contre les instances dirigeantes après le coup de sifflet final en Italie. Vinicius s’est dit déconcerté d’avoir été prévenu si tard : « Je ne l’ai appris qu’au stade. Je pense que cette suspension tombe au mauvais moment. Ils avaient toute la journée pour l’annoncer et, au moment où j’arrive au stade, je reçois un message m’indiquant que je vais manquer quatre matches de Liga. »
L’attaquant brésilien a également déploré un manque de communication sur les règles disciplinaires. « Je ne comprends pas pourquoi, a-t-il ajouté. La vérité, c’est que cette règle est nouvelle. On ne nous l’a jamais expliquée. Quelqu’un de LaLiga, ou de l’organisme chargé de l’arbitrage, quel que soit son nom, vient toujours nous expliquer les nouvelles règles. Mais cette fois, sur ce point précis, personne ne nous a rien dit. »
Mourinho a abondé dans le sens de son attaquant, critiquant vivement la conduite de la fédération. Le technicien portugais s’est interrogé sur la nécessité de communiquer cette décision juste avant une rencontre européenne cruciale.
« Ils ne pouvaient pas le faire demain matin ? a demandé Mourinho aux journalistes. Maintenant, ils agissent sans aucune gêne. Le pot aux roses est découvert. Deux heures avant le match, un joueur apprend qu’il est suspendu pour quatre matches. Vous voulez tuer un joueur deux heures avant le match ? Ça ne me semble pas normal. »
Un incident de tirage de cheveux entraîne une lourde sanction
La suspension découle d’une séquence chaotique survenue lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre Villarreal en championnat. Après avoir vu un but refusé par la VAR, Vinicius a été expulsé pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba, un joueur adverse. La situation a rapidement dégénéré et Rudiger a dû intervenir pour retenir son coéquipier furieux, qui voulait s’en prendre à l’arbitre.
Les instances disciplinaires lui ont infligé deux matches de suspension pour comportement violent, auxquels se sont ajoutés deux autres matches pour les protestations de l’ailier qui ont suivi. Si Vinicius a présenté ses excuses aux supporters sur les réseaux sociaux, il a maintenu qu’il n’avait, de manière générale, rien à se reprocher sur le plan disciplinaire.
« Au final, c’est moi qui prends un carton rouge, a déclaré Vinicius. C’est très facile… parce que tous les autres supporters peuvent dire que c’était la bonne décision. Mais je n’ai jamais commis d’acte violent envers un autre joueur. J’ai toujours gardé mon sang-froid. Je reçois beaucoup de coups et, au final, c’est toujours moi qui prends le carton. »
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Une absence pour le Clasico, un casse-tête pour Mourinho
Si la remarquable remontée à Rome donne un élan précieux à Madrid, l’absence prolongée de Vinicius en championnat pose un sérieux casse-tête tactique à Mourinho. Le Brésilien manquera une série de matches cruciaux de Liga, à commencer par la rencontre face à Séville le 18 octobre.
Plus important encore, Madrid devra aborder un Clasico très attendu face à Barcelone le 25 octobre sans son attaquant vedette. Il manquera également les rencontres contre le Racing Santander et Valence début novembre, obligeant Mourinho à trouver d’autres solutions offensives à un moment décisif de la course au titre.
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