France Football a officiellement inclus les stars de la Saudi Pro League Mane et Quinones dans sa liste de 30 nommés pour le Ballon d'Or 2026. Cette reconnaissance intervient après des campagnes exceptionnelles au Moyen-Orient et sur la scène internationale, mettant en lumière le talent grandissant au sein du championnat.

Mane a joué un rôle déterminant dans le premier titre de champion d'Al-Nassr depuis 2019, avec 10 buts et six passes décisives. Son excellente forme s'est aussi prolongée en sélection, où il a conduit le Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 avant de l'emmener en phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 de la FIFA.

De son côté, l'international mexicain Quinones a vécu une année de la révélation. Après avoir remporté le Soulier d'or de la RSL 2025-2026 avec 33 buts pour Al Qadsiah, il a brillé avec le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde, en inscrivant quatre buts au total, dont le premier du tournoi à Mexico, alors que son pays a atteint les huitièmes de finale.



