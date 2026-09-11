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Prise de pouvoir de la Saudi Pro League ! Sadio Mane et Julian Quinones mènent l’offensive d’Al-Nassr alors que les nommés au Ballon d’Or 2026 sont dévoilés
Des stars de la RSL présélectionnées pour le Ballon d'Or 2026
France Football a officiellement inclus les stars de la Saudi Pro League Mane et Quinones dans sa liste de 30 nommés pour le Ballon d'Or 2026. Cette reconnaissance intervient après des campagnes exceptionnelles au Moyen-Orient et sur la scène internationale, mettant en lumière le talent grandissant au sein du championnat.
Mane a joué un rôle déterminant dans le premier titre de champion d'Al-Nassr depuis 2019, avec 10 buts et six passes décisives. Son excellente forme s'est aussi prolongée en sélection, où il a conduit le Sénégal jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 avant de l'emmener en phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 de la FIFA.
De son côté, l'international mexicain Quinones a vécu une année de la révélation. Après avoir remporté le Soulier d'or de la RSL 2025-2026 avec 33 buts pour Al Qadsiah, il a brillé avec le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde, en inscrivant quatre buts au total, dont le premier du tournoi à Mexico, alors que son pays a atteint les huitièmes de finale.
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Mané et Quiñones réagissent à des sélections historiques
Réagissant à sa nomination après la victoire 2-1 d’Al-Nassr contre Abha mercredi, Mane a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont voté. « Le sentiment est incroyable. Je dirais merci aux fans et, bien sûr, aux journalistes », a déclaré l’ancien attaquant de Liverpool. « Je sais que beaucoup de joueurs auraient pu figurer sur la liste, bien sûr, surtout en Saudi Pro League. Mais oui, c’est le vote. Donc je dirais encore merci. »
Quinones s’est montré tout aussi ravi après avoir trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3-2 d’Al Qadsiah contre Al Ahli mardi, attribuant cette étape importante à son travail acharné et à sa persévérance. « Je suis très fier d’avoir accompli cela. J’ai travaillé dur pour ce moment et maintenant c’est arrivé », a-t-il déclaré. « Le timing de Dieu est toujours parfait. J’essaie simplement de continuer à travailler dur, à m’améliorer et à être la meilleure version de moi-même. »
La Saudi Pro League confirme son statut de championnat de classe mondiale
La nomination de Mane marque son retour dans la liste restreinte du Ballon d'Or après avoir terminé deuxième en 2022. Pour Quinones, cette distinction vient couronner une ascension fulgurante, après avoir arraché de façon spectaculaire le Soulier d'or du championnat devant des rivaux de premier plan comme Cristiano Ronaldo et Ivan Toney grâce à un triplé lors de la dernière journée.
L'influence de la Saudi Pro League s'étend également à la liste restreinte du Trophée Lev Yashin. Le gardien d'Al-Hilal, Yassine Bounou, a obtenu une quatrième nomination dans sa carrière après avoir remporté la King's Cup et atteint la finale de la CAN avec le Maroc.
Le capitaine d'Al-Ahli, Edouard Mendy, a décroché sa troisième nomination au Trophée Yashin après avoir remporté le prix du meilleur gardien de la SPL et soulevé son deuxième titre consécutif en AFC Champions League Elite.
- AFP
Les stars visent davantage de trophées sur la scène nationale et internationale
Portés par leur élan après de récentes victoires en championnat, Mane et Quinones tenteront de conserver leur grande forme offensive avec Al-Nassr et Al-Qadsiah à mesure que les compétitions nationales s’intensifient. Dans le même temps, Bounou et Mendy chercheront à maintenir leur autorité dans les buts, tandis que les quatre stars attendent la cérémonie officielle de remise des prix de France Football.
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