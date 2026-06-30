IRVINE, Californie -- Matt Freese connaît les statistiques sur le bout des doigts. Il sait qu’un gardien de but intervient en moyenne pendant seulement quelques minutes, voire moins, au cours d’un match. La réalité, un peu effrayante, est que toute une carrière peut se jouer en une ou deux secondes. Le reste du temps ? Il s’agit surtout d’attendre, assis sur le banc, que ces instants décisifs surviennent.

Pourtant, le gardien de l’équipe nationale masculine des États-Unis refuse cette vision réductrice. Si les termes « gardien de but » et « arrêt de tirs » sont souvent utilisés indifféremment, Freese affirme qu’il y a bien plus à l’œuvre. Pour lui, arrêter un tir n’est que l’étape finale d’un processus bien plus large : c’est ce qui se produit lorsque toutes les autres lignes de défense ont déjà échoué.

En deux matchs, Freese n’a dû repousser que trois tentatives adverses, et cela lui convient parfaitement.

« La première chose, c’est de reconnaître que le rôle du gardien de but, c’est de prévenir les buts », explique-t-il à GOAL. « Ce n’est pas d’arrêter les tirs. En tant que gardien, on est censé empêcher les buts. Une partie de ce travail se manifeste de façons que le grand public ne voit pas et ne reconnaît pas. C’est le placement, la prise de décision, l’organisation de la défense. On essaie d’empêcher les tirs avant même qu’ils ne se produisent.

« Même si ce n’est pas moi qui arrête le tir, il s’agit de créer, au sein de notre défense, un environnement qui empêche les buts d’être marqués. Comment empêcher ces situations avant même qu’elles ne se transforment en tirs ? »

Tout cela pour dire que le poste le plus solitaire du football n’est peut-être pas si solitaire que ça. Le poste de gardien, comme tout le reste dans ce sport, est un travail d’équipe. Le gardien compte certes sur ses dix coéquipiers devant lui, mais aussi sur l’ensemble du staff derrière lui. C’est cette leçon que Freese retient de cet été : il faut tout un village, et le sien s’est déjà surpassé.

« J’ai entendu toute ma vie qu’on se rapproche tellement des autres joueurs pendant une Coupe du monde qu’on finit par former une famille », explique Freese, « et je ne comprenais pas vraiment ce que les gens voulaient dire jusqu’à présent. Maintenant que je suis ici, je comprends… Nous avons vraiment dit dès le début que nous voulions accomplir quelque chose. Nous voulons faire quelque chose et entrer dans l’histoire. »

L’histoire montre toutefois que Freese devra, à un moment ou à un autre, jouer son rôle avant la fin de cette Coupe du monde. Les gardiens traversent rarement un tournoi sans encombre, et Freese ne fera pas exception. Il devra, à un moment ou à un autre, sortir le grand jeu pour préserver l’espoir de son équipe et de millions de supporters. Quand ce moment surviendra, sera-t-il prêt ?

Alors, comment Freese se prépare-t-il pour ce grand moment ? La réponse clichée serait « comme d’habitude », mais quand Freese le dit, il le pense vraiment.