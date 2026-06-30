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Matt Freese GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Prévenir les buts, pas les arrêter » : Matt Freese, gardien de l’équipe nationale américaine, attend son heure de gloire en Coupe du monde, restant prêt grâce à ses routines d’entraînement quotidiennes

Analysis
États-Unis
M. Freese
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Coupe du monde

EXCLUSIF : GOAL a rencontré le gardien américain pour parler des souvenirs qu’il veut créer et expliquer pourquoi ce n’est pas le moment d’y penser.

IRVINE, Californie -- Matt Freese connaît les statistiques sur le bout des doigts. Il sait qu’un gardien de but intervient en moyenne pendant seulement quelques minutes, voire moins, au cours d’un match. La réalité, un peu effrayante, est que toute une carrière peut se jouer en une ou deux secondes. Le reste du temps ? Il s’agit surtout d’attendre, assis sur le banc, que ces instants décisifs surviennent.

Pourtant, le gardien de l’équipe nationale masculine des États-Unis refuse cette vision réductrice. Si les termes « gardien de but » et « arrêt de tirs » sont souvent utilisés indifféremment, Freese affirme qu’il y a bien plus à l’œuvre. Pour lui, arrêter un tir n’est que l’étape finale d’un processus bien plus large : c’est ce qui se produit lorsque toutes les autres lignes de défense ont déjà échoué.

En deux matchs, Freese n’a dû repousser que trois tentatives adverses, et cela lui convient parfaitement.

« La première chose, c’est de reconnaître que le rôle du gardien de but, c’est de prévenir les buts », explique-t-il à GOAL. « Ce n’est pas d’arrêter les tirs. En tant que gardien, on est censé empêcher les buts. Une partie de ce travail se manifeste de façons que le grand public ne voit pas et ne reconnaît pas. C’est le placement, la prise de décision, l’organisation de la défense. On essaie d’empêcher les tirs avant même qu’ils ne se produisent.

« Même si ce n’est pas moi qui arrête le tir, il s’agit de créer, au sein de notre défense, un environnement qui empêche les buts d’être marqués. Comment empêcher ces situations avant même qu’elles ne se transforment en tirs ? »

Tout cela pour dire que le poste le plus solitaire du football n’est peut-être pas si solitaire que ça. Le poste de gardien, comme tout le reste dans ce sport, est un travail d’équipe. Le gardien compte certes sur ses dix coéquipiers devant lui, mais aussi sur l’ensemble du staff derrière lui. C’est cette leçon que Freese retient de cet été : il faut tout un village, et le sien s’est déjà surpassé.

« J’ai entendu toute ma vie qu’on se rapproche tellement des autres joueurs pendant une Coupe du monde qu’on finit par former une famille », explique Freese, « et je ne comprenais pas vraiment ce que les gens voulaient dire jusqu’à présent. Maintenant que je suis ici, je comprends… Nous avons vraiment dit dès le début que nous voulions accomplir quelque chose. Nous voulons faire quelque chose et entrer dans l’histoire. »

L’histoire montre toutefois que Freese devra, à un moment ou à un autre, jouer son rôle avant la fin de cette Coupe du monde. Les gardiens traversent rarement un tournoi sans encombre, et Freese ne fera pas exception. Il devra, à un moment ou à un autre, sortir le grand jeu pour préserver l’espoir de son équipe et de millions de supporters. Quand ce moment surviendra, sera-t-il prêt ?

Alors, comment Freese se prépare-t-il pour ce grand moment ? La réponse clichée serait « comme d’habitude », mais quand Freese le dit, il le pense vraiment.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Un joueur qui aime la routine

    À l’approche de ses premiers pas en Coupe du monde, Freese a suivi son rituel habituel. Ce gardien de but de 27 ans est un homme d’habitudes, et ces routines comptent. En s’y tenant, la Coupe du monde lui paraît un peu plus normale.

    Il a révélé avant le tournoi qu’il avait apporté son réveil de chez lui. Après tout, comment mettre en place une routine si la journée commence du mauvais pied ? Ce n’est pas la seule chose qu’il a emportée pour essayer de se sentir un peu plus chez lui dans son hôtel du sud de la Californie qu’à New York. Pour lui, ce genre de détails n’est pas seulement agréable, c’est indispensable.

    « Je m’en tiens à ma règle : pas de téléphone dans la chambre », explique-t-il. « J’ai apporté une bouilloire et du thé à la camomille bio en vrac. J’en bois presque tous les soirs ici. C’est ce que je fais chez moi, et c’est donc important de conserver ces habitudes ici. Miles Robinson et moi partageons ce thé chaque fois que je le prépare.

    « C’est difficile, oui, mais je suis déterminé à m’en tenir à mes habitudes, car je sais qu’elles me font du bien et me préparent bien. »

    Ces rituels lui apportent structure et familiarité, si bien que la préparation d’un match lui paraît identique à celle de n’importe quelle autre rencontre. Sur le terrain, cette constance se traduit par un sang-froid et une maîtrise qui caractérisent ses performances depuis qu’il est devenu titulaire au New York City FC il y a deux ans, puis gardien numéro 1 des États-Unis l’été dernier.

    Jusqu’ici, Freese a été titularisé à deux reprises : contre le Paraguay et face à l’Australie. Deux rencontres globalement tranquilles pour le gardien. Contre les Paraguayens, les États-Unis n’ont concédé qu’un but, sur une phase arrêtée expédiée à grande vitesse. Face aux Socceroos, Freese n’a réalisé que deux arrêts, permettant aux siens de l’emporter 2-0.

    Les statistiques confirment que Freese a été bien protégé par ses coéquipiers : après deux matchs, ses 17 interventions dans la surface de réparation le placent à la quatrième place des gardiens ayant effectué le moins d’actions lors de cette Coupe du monde. Et ses 15 interventions hors de la surface ? Il pointe à la troisième place de ce classement.

    Comme il l’explique, cela traduit avant tout une forte capacité à anticiper et à prévenir les occasions adverses, même si les arrêts propres sont restés rares. Entre ces 32 interventions, l’esprit de Freese reste vif : il analyse en continu les scénarios de jeu.

    Seul un instant, il a laissé son esprit s’échapper.

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  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    S'imprégner de l'ambiance

    Les routines de Freese lui évitent de se laisser submerger par l’émotion. Si le milieu de terrain suit son protocole habituel, ces matchs ressembleront à tous les autres. Sauf que ce n’est pas le cas, et il le sait.

    Ainsi, avant ses débuts en Coupe du monde contre le Paraguay, il s’est accordé une seconde, voire deux, pour accepter cette réalité.

    « En entrant sur la pelouse pour ce premier match, je m’suis accordé une ou deux secondes pour m’imprégner de l’instant, car je m’étais dit qu’une fois le coup d’envoi donné contre le Paraguay, il n’y aurait plus d’émotions ni rien à savourer », explique-t-il. « Il y aura des émotions, mais une fois le coup d’envoi donné, il faudra se lancer. Alors, pendant que nous entrions sur le terrain, j’ai pris une, deux, peut-être une seconde et demie, j’ai levé les yeux et j’ai pris la mesure de l’instant. »

    Il admet que, durant cette seconde et demie, ses vingt-sept années d’entraînement et des centaines de matchs se sont brièvement condensés dans son esprit.

    « J’ai immédiatement repensé à mon frère et moi en train de parler de ce genre de choses, et de rêver d’un moment comme celui-ci », raconte-t-il. « Ça n’a duré qu’une seconde et demie, mais après ça et depuis lors, je n’y ai pas vraiment repensé, et je ne compte pas trop y repenser avant la fin du tournoi, simplement parce que sur le moment, j’aime rester concentré et me rappeler qu’il y a un travail à accomplir. »

    Il se dit reconnaissant que sa famille soit présente pour savourer l’instant, même s’il ne peut s’y abandonner. Frères et sœurs, mère, beau-père, conjoints, petite amie et sa propre famille : tous forment un groupe de supporters compact.

    « Cela offre à tout le monde une occasion de se réunir et de partager un moment en famille », explique-t-il. « Je pense que c’est l’un des aspects merveilleux du sport, et c’est quelque chose pour lequel je suis vraiment reconnaissant en ce moment. »

    Il se dit aussi reconnaissant envers sa nouvelle famille, celle qu’il a intégrée pour défendre les couleurs de son pays tout l’été : ses 25 « frères de Coupe du monde », ainsi que le célèbre « syndicat des gardiens », une fraternité à part au sein de l’écosystème de l’USMNT.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le travail acharné

    « Je vous encourage, vous et tous ceux qui le souhaitent », a déclaré en mai le gardien de but de l’équipe nationale américaine Chris Brady à GOAL, « si vous en avez l’occasion, allez assister à une séance de Toni. C’est un tout autre genre de séance. »

    Le « Toni » évoqué par Brady n’est autre que Toni Jimenez, l’entraîneur des gardiens de l’équipe nationale américaine. Cet ancien international espagnol est depuis longtemps l’expert des gardiens de but de Mauricio Pochettino. Ses séances, à l’image de celles de Pochettino, sont éprouvantes.

    « À l’entraînement, il faut être à 100 %, et ce n’est pas un hasard », explique Freese à propos de ces séances. « C’est pour vous préparer au match, car on ne peut pas se relâcher une seule seconde en match. Il n’y a pas une milliseconde où l’on peut se permettre de baisser la garde. Il faut rester concentré à tout moment. Il faut être prêt à tout, à tout instant, ce qui crée un environnement d’entraînement compétitif et intense, que j’adore. »

    La concurrence a été féroce. Pendant l’année écoulée, elle concernait les places dans l’effectif et le poste de titulaire. Les premières ont été attribuées à Freese, Brady et Matt Turner. La seconde s’est jouée jusqu’au dernier moment, et c’est peut-être encore le cas. Freese a débuté les deux premiers matchs de la Coupe du monde, tandis que Turner était de retour dans les cages lors de la défaite 3-2 de l’équipe nationale américaine face à la Turquie lors du dernier match de la phase de poules.

    Le groupe des gardiens passe désormais plus d’un mois ensemble et s’est considérablement étoffé. Outre les trois gardiens sélectionnés, on y trouve Jimenez, Jack Robinson (responsable des gardiens à l’US Soccer), ainsi que Diego Kochen, Andrew Rick et Julian Eyestone, présents en tant que gardiens d’entraînement.

    « Je pense que la solidarité entre gardiens est toujours présente », déclare Freese. « C’est un poste unique en ce sens qu’on passe 50 % de son temps d’entraînement seul avec les autres gardiens, mais c’est vraiment génial de faire partie de ce groupe, de discuter avec Toni, Jack Robinson, Matty et Chris. On échange nos idées et on apprend les uns des autres, on assimile les conseils de Toni et on en discute. On travaille pour atteindre la perfection. »

    La perfection est un mirage, mais c’est précisément ce à quoi aspire l’équipe américaine pour aller loin dans cette Coupe du monde, et surtout entre les poteaux.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Souvenirs et moments

    Lors du stage, Freese a été interrogé sur l’héritage des gardiens américains et sur sa volonté d’y inscrire son nom. Tim Howard, Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel : tous ont laissé leur empreinte. De véritables légendes dont l’influence modèle encore aujourd’hui le poste aux États-Unis.

    Freese a répondu qu’il n’était pas intimidé par cet héritage ; au contraire, il s’en inspirait. Il conserve en particulier des souvenirs de Tim Howard, raison pour laquelle il a choisi le numéro 24 cet été, en hommage à la figure emblématique qu’il a vue jouer durant son enfance. Voir Howard entrer dans l’histoire avec l’équipe nationale américaine figure parmi les plus beaux souvenirs de Freese. Cet été, c’est à son tour de se forger les siens.

    « Mauricio évoque souvent la notion de souvenirs, car ils soudent un groupe », explique-t-il. « Je veux que cette équipe marque les esprits. Je veux que nous créions nos propres souvenirs et que nous nous en souvenions, mais je veux aussi que le jeune supporter de sept ans, qui joue au basket, au foot et au baseball, garde de bons souvenirs avec son père en nous regardant lors des trois derniers matchs, du prochain match et, espérons-le, des matchs à venir.

    « Nous créons des souvenirs pour nous-mêmes, mais aussi pour les fans de sport de ce pays et pour inspirer les autres. »

    Certains sont déjà gravés : dans les couloirs d’hôtel, lors des longs trajets en bus, sur la plage ou à l’entraînement, entre le réveil matinal et la bouilloire qui chante. Freese n’est pas encore dans l’humeur du bilan, mais le moment venu, il sait quels instants il revivra.

    « Il y a des moments tout au long du stage », commence-t-il, « sur le terrain comme en dehors, où l’on se dit : “Bon, voilà quelque chose dont je me souviendrai quand je serai plus âgé”. Dans trente ans, lorsque nous nous retrouverons comme l’équipe de la Coupe du monde 1994 revenue à Chicago pour son match d’adieu, je suis certain qu’ils auront évoqué ces souvenirs, ri de ces anecdotes et partagé ces moments.

    « Il y a des moments où une blague éclate à table ou où une action incroyable se produit pendant un match, et où l’on a juste le temps de se dire : “Ça, c’est un souvenir que l’on partagera plus tard.” »

    D’autres séquences de ce type sont à prévoir : peut-être figureront-elles dans le prochain chapitre de Freese, peut-être surgiront-elles face à la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, ou plus tard dans la compétition. Le gardien américain pourrait même être le déclencheur de ces futurs souvenirs.

    Peu importe, car son rôle n’est pas de créer les souvenirs de l’équipe nationale américaine : il en est le gardien de but. Ces deux fonctions pourraient toutefois se confondre avant la fin de l’aventure. Si tel est le cas, Freese sait qu’il est prêt, car le prochain match, aussi crucial soit-il, ne sera pas différent des précédents.

    « C’est un rêve qui devient réalité », déclare-t-il après une brève pause. « C’est une partie du rêve qui se réalise, mais il reste encore beaucoup de travail avant que celui-ci ne devienne pleinement réalité. »

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