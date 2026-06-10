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Prêtés par Chelsea, les jeunes attaquants Cole Palmer et Joao Pedro ont fait une apparition-surprise dans une scène de court-métrage de Madonna tournée dans des toilettes
Une légende de la pop dévoile un nouveau projet cinématographique
Selon ESPN, Palmer et Pedro figurent dans une séquence surprenante tournée dans des toilettes publiques, où Madonna capte l’attention des joueurs alors qu’ils se trouvent devant un urinoir. Ce court-métrage de 14 minutes, intitulé « Confessions II », a été présenté par l’icône de la musique de 67 ans afin de mettre en avant plusieurs titres de son album très attendu.
Ce nouvel opus fait directement suite à l’album « Confessions on a Dance Floor » sorti en 2005. Les deux Blues se retrouvent ainsi en prestigieuse compagnie, puisque la vidéo compte également sur les apparitions remarquées de l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, du mannequin Kate Moss et de la chanteuse américaine Sabrina Carpenter, présents tout au long de ce format long.
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Tuchel et Ancelotti snobent la Coupe du monde
Alors que dix de leurs coéquipiers de Chelsea s’apprêtent à disputer la Coupe du monde qui débute jeudi, les deux attaquants ont été écartés de la compétition. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a décidé de ne pas retenir Palmer dans son effectif, tandis que le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a, de son côté, choisi de ne pas sélectionner Pedro.
L’attaquant brésilien, auteur d’une saison prolifique après son arrivée en provenance de Brighton (20 buts et 9 passes décisives en 50 matchs), n’a pas été jugé suffisamment convaincant par son sélectionneur. L’absence de ce duo à la Coupe du monde leur offre donc un temps libre inattendu, qu’ils pourraient consacrer à des projets personnels en dehors du football.
Les Blues traversent un exercice national décevant.
Palmer a vécu une saison en montagnes russes : couronnée par un sacre en Coupe du monde des clubs, elle s’est conclue par une déception cuisante, les Blues terminant 10es de Premier League et manquant l’Europe. Victime de multiples blessures, l’attaquant n’a inscrit que 11 buts en 34 matches.
Parallèlement, Madonna n’est pas une inconnue dans le paysage footballistique londonien. En février, elle a été aperçue au Tottenham Hotspur Stadium aux côtés de ses filles jumelles, Stella et Estere, qui évoluent au sein du centre de formation des Spurs. Elle a également assisté à la victoire palpitante de Chelsea 2-1 contre Liverpool à Stamford Bridge en octobre 2025, match au cours duquel Estevao a inscrit un superbe but décisif en fin de rencontre, offrant ainsi les trois points à l’équipe londonienne de manière spectaculaire.
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Quelle sera la prochaine étape pour les stars de Chelsea ?
À l’aube de la nouvelle saison, Chelsea aborde un stage de préparation crucial, indispensable pour effacer les souvenirs d’une campagne nationale désastreuse. Palmer et Pedro doivent rapidement laisser Hollywood derrière eux pour se recentrer sur le terrain d’entraînement. Si leurs débuts inattendus sur grand écran ont offert un divertissement léger, le duo est sous pression pour convaincre leur entraîneur et rebondir après une année extrêmement frustrante.