Selon ESPN, Palmer et Pedro figurent dans une séquence surprenante tournée dans des toilettes publiques, où Madonna capte l’attention des joueurs alors qu’ils se trouvent devant un urinoir. Ce court-métrage de 14 minutes, intitulé « Confessions II », a été présenté par l’icône de la musique de 67 ans afin de mettre en avant plusieurs titres de son album très attendu.

Ce nouvel opus fait directement suite à l’album « Confessions on a Dance Floor » sorti en 2005. Les deux Blues se retrouvent ainsi en prestigieuse compagnie, puisque la vidéo compte également sur les apparitions remarquées de l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, du mannequin Kate Moss et de la chanteuse américaine Sabrina Carpenter, présents tout au long de ce format long.