Prêté par le Real Madrid, Endrick a répondu de la meilleure manière aux critiques de Paulo Fonseca en livrant une entrée en jeu éclatante sous les couleurs de Lyon

Avant la rencontre, l’adolescent totalisait 1 286 minutes de jeu sous le maillot lyonnais, en 18 apparitions toutes compétitions confondues, pour six buts marqués et cinq passes décisives délivrées. En Ligue 1, il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises et offert quatre passes décisives en seulement dix matchs. Malgré ces statistiques flatteuses, on réclamait davantage d’impacts de sa part. Après une première période stérile, Fonseca a lancé un triple changement à la mi-temps, faisant entrer le Brésilien aux côtés de Corentin Tolisso et Orel Mangala. Moins de cinq minutes plus tard, il a justifié les attentes de son entraîneur : parti sur l’aile droite, Endrick a adressé un centre millimétré pour Roman Yaremchuk, dont la tête a offert aux locaux une avance méritée.