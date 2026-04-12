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Prêté par le Real Madrid, Endrick a répondu de la meilleure manière aux critiques de Paulo Fonseca en livrant une entrée en jeu éclatante sous les couleurs de Lyon
Fonseca exige davantage de sa jeune star
Fonseca n’a pas mâché ses mots en évoquant son jeune attaquant avant le match de dimanche. Alors que l’OL traverse une série de neuf matches sans victoire, l’entraîneur a adressé un message clair à Endrick : « Il a l’obligation d’en faire plus. » Fonseca a souligné le rôle du jeune attaquant dans la course à l’Europe en fin de saison. En conséquence, laisser le joueur prêté par le Real sur le banc au profit de Rachid Ghezzal pour affronter Lorient apparaissait comme une décision tactique délibérée.
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Un super-sub a fait basculer la rencontre
Avant la rencontre, l’adolescent totalisait 1 286 minutes de jeu sous le maillot lyonnais, en 18 apparitions toutes compétitions confondues, pour six buts marqués et cinq passes décisives délivrées. En Ligue 1, il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises et offert quatre passes décisives en seulement dix matchs. Malgré ces statistiques flatteuses, on réclamait davantage d’impacts de sa part. Après une première période stérile, Fonseca a lancé un triple changement à la mi-temps, faisant entrer le Brésilien aux côtés de Corentin Tolisso et Orel Mangala. Moins de cinq minutes plus tard, il a justifié les attentes de son entraîneur : parti sur l’aile droite, Endrick a adressé un centre millimétré pour Roman Yaremchuk, dont la tête a offert aux locaux une avance méritée.
Assurer une victoire cruciale contre Lorient
À la 56^e minute, l’attaquant brésilien s’est de nouveau retrouvé au cœur du jeu. Endrick s’est échappé et a contraint le gardien lorientais Yvon Mvogo à réaliser une parade difficile, offrant à Tolisso l’occasion de reprendre de la tête et de doubler la mise dans un but vide. Malgré ce double retard, les visiteurs n’abdiquaient pas et réclamaient un penalty lorsque Bamba Dieng s’effondrait dans la surface. Mais l’arbitre Benoît Bastien, utilisant le système audio expérimental du stade, expliquait au public qu’une faute avait été commise au préalable. Dominik Greif clouait finalement le spectacle d’un arrêt réflexe en toute fin de match, préservant le clean sheet lyonnais.
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En attendant le grand choc contre le PSG
Lyon a désormais regagné la cinquième place de la Ligue 1, à seulement deux points du trio de tête. Fonseca espère de tout cœur que son équipe saura conserver cet élan décisif alors qu'elle se prépare pour un déplacement crucial face au leader du championnat, le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes le week-end prochain.