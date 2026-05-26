Tottenham a évité la relégation grâce à la nomination décisive de Roberto De Zerbi, qui a récolté 11 points en sept matchs et assuré le maintien des Spurs.

Palhinha, auteur de son cinquième but en championnat cette saison — un record personnel — se dit convaincu que le club saura tirer les enseignements de cette sauvetage in extremis. « J’espère que la saison prochaine sera vraiment différente, et j’y crois sincèrement. Cette saison sera bénéfique pour Tottenham. Il faut l’analyser, comprendre nos erreurs et nos réussites, afin de progresser et d’aborder l’avenir avec plus de sérénité », a-t-il ajouté.