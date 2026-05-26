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Prêté par le Bayern Munich, Joao Palhinha fait le point sur son avenir après avoir ressenti un « immense soulagement » suite au maintien de Tottenham en Premier League
Le milieu de terrain assure le maintien en première division
Palhinha a fait savoir qu’il souhaite rester à Tottenham après son prêt d’une saison en provenance du Bayern. Le milieu portugais a été le grand héros de la dernière journée en marquant le but victorieux contre Everton. Son action décisive a permis aux Spurs de se maintenir en Premier League, deux points au-dessus de la zone de relégation, concluant ainsi une saison extrêmement tendue.
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Palhinha vise un transfert définitif
Devenu l’un des chouchous des supporters, le milieu de terrain de 30 ans a fait savoir qu’il était prêt à activer une clause de transfert définitif estimée à 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling). Interrogé sur son attachement au club, Palhinha a déclaré : « Dès mon arrivée, je me suis senti chez moi grâce aux supporters et au public. C’est un grand club. Qui ne voudrait pas jouer pour Tottenham et y rester ? J'ai tout ici. Mais c'est comme un mariage : je veux vraiment rester et je savoure cette saison, même si elle est difficile. »
Palhinha prédit un bel avenir aux Spurs
Tottenham a évité la relégation grâce à la nomination décisive de Roberto De Zerbi, qui a récolté 11 points en sept matchs et assuré le maintien des Spurs.
Palhinha, auteur de son cinquième but en championnat cette saison — un record personnel — se dit convaincu que le club saura tirer les enseignements de cette sauvetage in extremis. « J’espère que la saison prochaine sera vraiment différente, et j’y crois sincèrement. Cette saison sera bénéfique pour Tottenham. Il faut l’analyser, comprendre nos erreurs et nos réussites, afin de progresser et d’aborder l’avenir avec plus de sérénité », a-t-il ajouté.
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De Zerbi exige une exécution rapide
De Zerbi a déjà confirmé publiquement qu’il souhaite « à 100 % » finaliser le transfert définitif, laissant la décision finale à la direction. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2028, Palhinha devrait néanmoins être autorisé à partir pour libérer de la masse salariale. La direction de Tottenham doit donc activer rapidement cette option pendant le mercato estival, afin de devancer les clubs rivaux et d’assurer la venue de ce milieu de terrain polyvalent.