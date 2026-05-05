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Prêté par Chelsea, l’attaquant Estevao Willian rejoint provisoirement Palmeiras afin d’y poursuivre sa rééducation. Sa convalescence conditionne ses espoirs de figurer dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde
Chelsea supervise la phase de récupération à São Paulo.
L’international brésilien est à l’arrêt depuis le 18 avril, après s’être blessé lors de la défaite 1-0 de Chelsea contre Manchester United.
Selon ESPN, le jeune joueur a choisi de passer quelques semaines à São Paulo pour faciliter sa convalescence : il utilisera les installations du Palmeiras afin d’accélérer son retour sur les terrains.
Malgré ce retour aux sources, Chelsea conserve la pleine maîtrise du programme médical du joueur. Le club londonien a dépêché un membre de son personnel médical spécialisé au Brésil afin de superviser chaque phase de sa rééducation et de veiller au respect rigoureux des protocoles du club de Premier League.
- AFP
La participation à la Coupe du monde est incertaine.
Cette blessure intervient au pire moment pour le jeune attaquant, devenu indispensable au sein de la Seleção sous la direction d’Ancelotti.
Avant ce contretemps, Estevao était un choix incontournable pour la sélection finale en vue du tournoi nord-américain, Ancelotti ayant constamment salué l’impact de l’ailier depuis ses débuts en Seleção.
Le Brésil entame sa campagne mondiale face au Maroc le 13 juin, laissant à Estevao un délai de plus en plus court pour retrouver son niveau.
Les quintuples champions du monde figurent dans le groupe C, où ils devront aussi croiser le Maroc, l’Écosse et Haïti, dans l’espoir de conquérir un premier titre mondial depuis 2002.
L’impact à Stamford Bridge
Recruté l’été dernier auprès de Palmeiras pour renforcer l’attaque des Blues, Estevao a réussi ses débuts en Angleterre.
Il a inscrit huit buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues, justifiant ainsi l’investissement considérable consenti par Chelsea pour devancer plusieurs rivaux européens et s’attacher ses services.
Son absence s’est fait ressentir dans un effectif londonien qui peine à trouver son rythme ces dernières semaines. Les services médicaux des Blues collaborent étroitement avec le staff brésilien afin d’éviter toute récidive à long terme, même si cela contraint le joueur à renoncer, cet été, à son rêve de porter le maillot auriverde sur la scène internationale.
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Réputation internationale
L'ascension d'Estevao sur la scène internationale a été fulgurante. Depuis ses débuts en équipe nationale du Brésil en septembre 2024, il a déjà inscrit cinq buts en seulement onze sélections. C'est précisément sur cette efficacité devant le but qu'Ancelotti comptait pouvoir s'appuyer pendant la phase de groupes et au-delà.
L’ailier est désormais « dans une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde », et les prochaines semaines à l’Académie de Palmeiras s’annoncent décisives.