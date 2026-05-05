L’international brésilien est à l’arrêt depuis le 18 avril, après s’être blessé lors de la défaite 1-0 de Chelsea contre Manchester United.

Selon ESPN, le jeune joueur a choisi de passer quelques semaines à São Paulo pour faciliter sa convalescence : il utilisera les installations du Palmeiras afin d’accélérer son retour sur les terrains.

Malgré ce retour aux sources, Chelsea conserve la pleine maîtrise du programme médical du joueur. Le club londonien a dépêché un membre de son personnel médical spécialisé au Brésil afin de superviser chaque phase de sa rééducation et de veiller au respect rigoureux des protocoles du club de Premier League.