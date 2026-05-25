Prêté en Bundesliga, le jeune milieu de terrain n’a fait que de brèves apparitions et devrait revenir au FC Bayern Munich

Contrairement à Noel Aseko, les Munichois n’ont pas eu à activer cette clause pour Chavez. International péruvien, il n’a toutefois pu accumuler qu’une expérience de jeu très limitée durant la lutte pour le maintien.

Même après le changement d’entraîneur à Cologne et l’arrivée de René Wagner, ce milieu de terrain polyvalent n’a été que rarement aligné. Au total, il a disputé sept matches sous le maillot de Cologne, pour seulement 96 minutes de jeu. Sa plus longue sortie, 28 minutes au milieu de terrain lors de la 32^e journée et du match nul 2-2 contre l’Union Berlin, est également restée sa dernière.

Il avait auparavant fait ses débuts en Bundesliga sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne. En janvier, Vincent Kompany lui avait offert ses deux premières apparitions éclair, pour un total de douze minutes, contre le VfL Wolfsburg et le FC Augsbourg.

À ce jour, le gaucher attend toujours son premier point en Bundesliga. Son contrat court actuellement jusqu'en 2027.