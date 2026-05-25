Le dernier jour du mercato hivernal, Felipe Chavez a été prêté au 1. FC Cologne. Selon les informations de Sky, le club rhénan renoncerait à son option d’achat, si bien que le jeune joueur rejoindra dans un premier temps le FC Bayern Munich.
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Prêté en Bundesliga, le jeune milieu de terrain n’a fait que de brèves apparitions et devrait revenir au FC Bayern Munich
En mars dernier, selon l’Abendzeitung, le 1. FC Cologne envisageait de lever l’option d’achat pour Chavez. Malgré des apparitions limitées sous les ordres de l’ancien entraîneur Luka Kwasniok, le club allemand avait présenté un plan clair au jeune talent : « Nous voulons l’initier progressivement à la Bundesliga », déclarait alors le directeur sportif Thomas Kessler.
Si le club rhénan avait réglé le montant du transfert, estimé à plusieurs millions d’euros, le Bayern aurait toutefois conservé la possibilité de rapatrier le Péruvien, considéré en interne comme un grand talent, en activant un droit de rachat pour les années 2027 et 2028.
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Que ce soit à Munich ou à Cologne, Chavez n’a pour l’instant connu que des entrées en jeu très limitées.
Contrairement à Noel Aseko, les Munichois n’ont pas eu à activer cette clause pour Chavez. International péruvien, il n’a toutefois pu accumuler qu’une expérience de jeu très limitée durant la lutte pour le maintien.
Même après le changement d’entraîneur à Cologne et l’arrivée de René Wagner, ce milieu de terrain polyvalent n’a été que rarement aligné. Au total, il a disputé sept matches sous le maillot de Cologne, pour seulement 96 minutes de jeu. Sa plus longue sortie, 28 minutes au milieu de terrain lors de la 32^e journée et du match nul 2-2 contre l’Union Berlin, est également restée sa dernière.
Il avait auparavant fait ses débuts en Bundesliga sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne. En janvier, Vincent Kompany lui avait offert ses deux premières apparitions éclair, pour un total de douze minutes, contre le VfL Wolfsburg et le FC Augsbourg.
À ce jour, le gaucher attend toujours son premier point en Bundesliga. Son contrat court actuellement jusqu'en 2027.
Felipe Chavez : statistiques en Bundesliga 2025/2026
Équipe Matchs Temps de jeu Buts Passes décisives Cartons jaunes Cartons rouges FC Bayern Munich 2 12 - - - - FC Cologne 7 96 - - - -