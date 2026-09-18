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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Prêt pour le derby ! Le capitaine Koke salue le sang neuf alors qu’un Atletico survolté lance un avertissement en apesanteur au Real

Atlético Madrid vs Real Madrid
Koke
Atlético Madrid
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Le capitaine de l’Atlético de Madrid, Koke, a salué la progression rapide de son équipe et l’impact immédiat des nouvelles recrues après une large victoire 4-0 contre Osasuna. Pour sa 747e apparition avec le club, le milieu de terrain vétéran a immédiatement affiché son objectif de battre le Real Madrid lors du derby de dimanche.

  • Koke salue des recrues de haut calibre après deux larges victoires consécutives

    Le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, a souligné la compétitivité croissante de l’effectif après le large succès 4-0 contre Osasuna au Riyadh Air Metropolitano. L’équipe de Diego Simeone a confirmé sa récente victoire 3-0 à l’extérieur face à la Real Sociedad en inscrivant sept buts sans réponse sur deux matches.

    Le milieu de terrain vétéran a salué les recrues estivales, dont Jonathan David, pour leur adaptation immédiate et leur contribution dès leurs débuts.

    Cette victoire maintient l’Atletico solidement dans la course au titre en ce début de saison.

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    Le capitaine souligne l’adaptation sans accroc des nouvelles recrues

    S’exprimant auprès de Movistar après le match, Koke a mis en avant la qualité des recrues estivales du club, estimant qu’elles avaient renforcé la concurrence en interne. Il a souligné qu’il était essentiel de maintenir cette dynamique agressive pour s’inscrire dans la durée.

    L’attaquant canadien Jonathan David a ouvert le score, inscrivant son deuxième but en deux matches consécutifs depuis son arrivée.

    « Nous avons fait venir des joueurs de très haut niveau et nous avons un groupe très fort, a déclaré Koke. L’équipe a fait un grand match, et c’est sur cela que nous devons nous concentrer : cette concurrence et cette progression. Nous avons gagné 3-0 l’autre jour et 4-0 aujourd’hui. C’est la voie que nous devons suivre. »

  • Le capitaine revient sur le cap historique de sa 747e apparition

    Cette victoire avait une signification particulière pour Koke, qui a atteint le total remarquable de 747 apparitions sous les couleurs rouge et blanc. L’icône du club a insisté sur le fait qu’il restait pleinement engagé pour guider l’équipe dans sa dernière évolution tactique.

    Il a souligné que la rotation de l’effectif et l’effort collectif dicteront leur quête de trophées cette saison.

    « C’est le fruit du travail, les choses ont été bien faites et cela signifie qu’il me reste encore un long chemin à parcourir, a ajouté Koke. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. Le plus important, c’est d’aider l’équipe partout où l’on a besoin de moi, c’est pour cela que je suis le capitaine. »

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    Le focus se déplace vers le derby madrilène à fort enjeu

    Avec une dynamique totalement retrouvée, l'Atletico tourne désormais son attention vers le choc de dimanche contre son voisin et rival le Real Madrid au Metropolitano. Les hommes de Simeone ne comptent que deux points de retard sur le Real Madrid avant le coup d'envoi, avec l'occasion de dépasser leur rival.

    Koke a appelé ses coéquipiers à livrer une prestation sans faute pour faire la joie des supporters à domicile.

    L'Atletico se prépare à son test le plus relevé jusqu'ici, avec l'intention de prolonger sa série de victoires.

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