Le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, a souligné la compétitivité croissante de l’effectif après le large succès 4-0 contre Osasuna au Riyadh Air Metropolitano. L’équipe de Diego Simeone a confirmé sa récente victoire 3-0 à l’extérieur face à la Real Sociedad en inscrivant sept buts sans réponse sur deux matches.

Le milieu de terrain vétéran a salué les recrues estivales, dont Jonathan David, pour leur adaptation immédiate et leur contribution dès leurs débuts.

Cette victoire maintient l’Atletico solidement dans la course au titre en ce début de saison.