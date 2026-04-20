Selon ces informations, le Portugais de 26 ans souffre d’une inflammation au talon droit contractée lors du match contre l’OL et suivra donc un traitement dans les prochains jours. Le club de la capitale n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité ; un nouvel examen est prévu en fin de semaine.
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Prêt pour la rencontre de Ligue des champions face au FC Bayern Munich ? Le PSG fait le point sur l’état de santé de sa star blessée
Il est désormais acté que Vitinha manquera les deux prochaines journées de Ligue 1 du Paris Saint-Germain : contre le FC Nantes (mercredi, 19 h) et sur la pelouse du SCO Angers (samedi, 19 h). Les Parisiens défieront ensuite le FC Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, le 28 avril.
Dimanche soir, lors de la rencontre entre le PSG et Lyon, le milieu de terrain portugais a malencontreusement retombé sur son pied droit après un duel aérien et a immédiatement signalé qu’il ne pouvait plus continuer.
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Le Bayern devra se passer de Serge Gnabry pour affronter le PSG.
À la 39^e minute, l’entraîneur Luis Enrique l’a finalement remplacé par Warren Zaire-Emery. Le joueur de 26 ans a d’abord disparu dans les couloirs du stade, puis on l’a vu peu après boiter vers le banc des remplaçants, sans sa chaussure, visiblement encore en difficulté pour poser le pied.
Côté Bayern, Serge Gnabry manquera très probablement le duel contre le PSG. L’attaquant s’est déchiré les adducteurs à l’entraînement avant la rencontre face au VfB Stuttgart (4-2). Il est d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison, et sa participation à la Coupe du monde est même compromise.