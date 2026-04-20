Prêt pour la rencontre de Ligue des champions face au FC Bayern Munich ? Le PSG fait le point sur l’état de santé de sa star blessée

Il est désormais acté que Vitinha manquera les deux prochaines journées de Ligue 1 du Paris Saint-Germain : contre le FC Nantes (mercredi, 19 h) et sur la pelouse du SCO Angers (samedi, 19 h). Les Parisiens défieront ensuite le FC Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, le 28 avril.

Dimanche soir, lors de la rencontre entre le PSG et Lyon, le milieu de terrain portugais a malencontreusement retombé sur son pied droit après un duel aérien et a immédiatement signalé qu’il ne pouvait plus continuer.