Pablo Felipe a inscrit son premier but pour West Ham United mardi soir, mais ce cap a été éclipsé par une défaite 3-2 contre Fulham au troisième tour de la Carabao Cup. L’attaquant de 22 ans a conclu d’un angle fermé lors de sa 22e apparition pour égaliser à 2-2, avant qu’Oscar Bobb n’inscrive le but de la victoire en fin de match pour les visiteurs.

La recrue estivale Morato avait plus tôt répondu à l’ouverture du score de Rodrigo Muniz, avant que Cesar Palacios ne redonne l’avantage à Fulham.

West Ham United doit désormais se reconcentrer sur le championnat après quatre victoires de suite en EFL Championship.