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Prêt pour la guerre ! Pablo vise le choc face à Millwall après avoir ouvert son compteur de buts avec West Ham
Pablo ouvre son compteur malgré l’élimination en coupe
Pablo Felipe a inscrit son premier but pour West Ham United mardi soir, mais ce cap a été éclipsé par une défaite 3-2 contre Fulham au troisième tour de la Carabao Cup. L’attaquant de 22 ans a conclu d’un angle fermé lors de sa 22e apparition pour égaliser à 2-2, avant qu’Oscar Bobb n’inscrive le but de la victoire en fin de match pour les visiteurs.
La recrue estivale Morato avait plus tôt répondu à l’ouverture du score de Rodrigo Muniz, avant que Cesar Palacios ne redonne l’avantage à Fulham.
West Ham United doit désormais se reconcentrer sur le championnat après quatre victoires de suite en EFL Championship.
- Getty Images Sport
L’attaquant revient sur un cap marquant au goût amer et doux
S’exprimant après le match, Pablo a admis ressentir des sentiments mitigés après avoir mis fin à sa disette devant le but avec le club de l’est de Londres. Il a fait part de son soulagement d’avoir trouvé le chemin des filets, mais aussi de sa déception de ne pas avoir réussi à assurer la qualification.
Le Brésilien a souligné que la performance de l’équipe face à une opposition de l’élite avait renforcé la confiance.
« J’étais très impatient de marquer ce premier but, et c’est vraiment dommage que nous n’ayons pas obtenu le résultat », a déclaré Pablo. « Nous n’allons pas baisser la tête. Nous devons continuer à travailler et à nous battre pour revenir meilleurs lors de notre prochain match. »
West Ham vise un choc contre Millwall
Cette défaite laisse à West Ham un enchaînement rapide avant le derby très attendu de samedi contre Millwall à The Den. Cette affiche marquera les retrouvailles en compétition entre les deux clubs londoniens rivaux pour la première fois depuis février 2012, lorsque West Ham s'était imposé 2-1.
Avec quatre points d'avance en tête du classement sur ses poursuivants, West Ham veut protéger son avantage.
Pablo a confirmé que l'effectif mesure pleinement l'importance de ce choc pour les supporters.
- Sportimage
L’attaquant promet une concentration totale pour le derby de Londres
Pablo a insisté sur le fait que West Ham se rendra à The Den parfaitement préparé à prendre les trois points. Arrivé au club en janvier, l’attaquant est impatient de laisser sa marque pour son premier aperçu de cette rivalité.
West Ham vise à rebondir immédiatement et à entretenir son élan dans la course à la montée.
« Je sais qu’il existe une grande rivalité avec Millwall, a ajouté Pablo. Nous allons être concentrés à 100 %. Nous savons que c’est un match important, donc nous allons tout faire pour obtenir la victoire. »
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