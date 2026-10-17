Le défenseur central de Liverpool Jeremy Jacquet a appelé son équipe à relever le défi physique qui l’attend samedi à Brentford. L’équipe d’Andoni Iraola se rend au Gtech Community Stadium avec l’objectif de relancer sa campagne de Premier League après sa défaite contre Manchester City lors de son dernier match.

Depuis son arrivée du Stade Rennais cet été, le joueur de 21 ans a été titulaire lors des six matches de championnat disputés par Liverpool en 2026-2027.

Après la victoire de son équipe contre le LASK en Ligue des champions en milieu de semaine, Jacquet insiste sur la nécessité de reproduire cette performance en championnat.