Branislav Racko
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Prêt pour la guerre ! Jacquet, la star de Liverpool, prêt à battre Brentford : le Français prévient qu’une bataille l’attend
Jacquet prévient Liverpool : il faut s’attendre à une bataille face à Brentford
Le défenseur central de Liverpool Jeremy Jacquet a appelé son équipe à relever le défi physique qui l’attend samedi à Brentford. L’équipe d’Andoni Iraola se rend au Gtech Community Stadium avec l’objectif de relancer sa campagne de Premier League après sa défaite contre Manchester City lors de son dernier match.
Depuis son arrivée du Stade Rennais cet été, le joueur de 21 ans a été titulaire lors des six matches de championnat disputés par Liverpool en 2026-2027.
Après la victoire de son équipe contre le LASK en Ligue des champions en milieu de semaine, Jacquet insiste sur la nécessité de reproduire cette performance en championnat.
- Getty Images Sport
Un défenseur révèle la mise en garde d’Iraola et l’intensité des duels
Jacquet a révélé que l’entraîneur Iraola avait déjà exposé très clairement à l’équipe les exigences tactiques du match. « L’entraîneur nous a déjà dit que ce serait une bataille sur tout le terrain, a déclaré Jacquet. Nous avons toutefois travaillé dur à l’entraînement, même si nous avons eu assez peu de temps. Et nous serons prêts. »
« Je pense que nous avons déjà montré en Autriche que nous étions capables de rebondir, mais il est maintenant important de renouer avec la victoire, cette fois en Premier League. »
Évoquant l’adaptation physique au football anglais, il a ajouté : « Je trouve que la plus grande différence, c’est l’intensité des duels et des confrontations individuelles. Il y a davantage de duels à un contre un à disputer au cours des 90 minutes. »
Un prix décerné par les supporters et les éloges de Zidane couronnent un début de rêve
Les débuts remarquables de Jacquet à Anfield lui ont valu d’être élu joueur du mois de Liverpool pour août et septembre, toutes catégories confondues. Il est arrivé en tête du vote des supporters devant Cody Gakpo et Alexander Isak. Le défenseur a également obtenu ses premières sélections en équipe de France A sous Zinedine Zidane lors de la trêve internationale.
« Je veux simplement dire merci. Merci à mes coéquipiers, merci aux supporters pour cette récompense. Je suis vraiment heureux », a déclaré Jacquet au centre d’entraînement AXA. « C’est particulier d’avoir été choisi par les supporters. C’est une belle récompense. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. »
Revenant sur ses débuts avec les Bleus, il a ajouté : « Pour moi, en tant que Français, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup mieux que de jouer devant tout son pays. C’était un moment magique. »
- AFP
Liverpool veut prendre de l’élan sur la scène nationale au Gtech Community Stadium
Après avoir gardé sa cage inviolée lors de trois matches consécutifs de Premier League en septembre, Jacquet entend maintenir son niveau de performance face à l’équipe de Thomas Frank.
« J’espère pouvoir continuer sur cette assez bonne lancée », a conclu Jacquet. « Jusqu’ici, les choses se passent bien, même si la saison n’en est qu’à ses débuts. Je vais tout faire pour maintenir un niveau de performance élevé. »
Une victoire sur le terrain de Brentford donnerait à Liverpool un élan crucial avant une série exigeante de rencontres nationales et européennes.
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