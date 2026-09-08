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Prêt pour Anfield ! Julian Alvarez en tête du groupe de l’Atlético de Madrid pour affronter Liverpool
L’Atlético de Madrid annonce son groupe pour le déplacement
L'Atletico a pris la direction de l'Angleterre avant le lever de rideau de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi, contre Liverpool à Anfield. Simeone a retenu un groupe solide pour le déplacement, avec Alvarez, qui a fait son retour en entrant en seconde période lors de la défaite 3-0 sur le terrain de l'Athletic Club. L'attaquant argentin avait brièvement manqué l'entraînement au milieu du fort intérêt de Barcelone cet été avant qu'Atletico ne reste ferme sur sa clause libératoire.
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L’équipe espagnole affronte Merseyside
L’équipe a quitté l’aéroport de Barajas à 10 h 00 avant d’atterrir dans le Merseyside vers 12 h 20, heure locale, afin de prendre ses quartiers au The Municipal Hotel. Simeone et un joueur doivent s’adresser aux médias à 17 h 45 avant une séance d’entraînement ouverte sur la pelouse d’Anfield à 18 h 30.
Simeone n’est privé que de deux joueurs pour ce déplacement, l’attaquant Alexander Sorloth poursuivant sa rééducation après sa blessure tandis qu’Arnau Ortiz purge une suspension en cours remontant à août 2024. La présence de cadres de l’équipe première tels que Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David et Ademola Lookman souligne l’impressionnante profondeur d’effectif dont disposent les visiteurs.
Une rivalité historique relance les hostilités
Cette rencontre marque la deuxième campagne consécutive où l'Atletico entame sa quête continentale à l'extérieur face à Liverpool. Liverpool s'est imposé lors de chacun de ses trois derniers affrontements de Ligue des champions contre l'Atletico, qui n'a jamais subi quatre défaites consécutives face à un même adversaire européen. Dans le même temps, le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, reste sans victoire en quatre confrontations officielles contre Simeone (trois défaites, un nul).
- AFP
Les géants européens testent leur crédibilité
L’Atlético est déterminé à rebondir après son revers du week-end sur la scène nationale, tout en cherchant à éviter une répétition de la défaite 3-2 de la saison dernière à Anfield. Le défi reste redoutable, étant donné que Liverpool n’a jamais perdu son premier match à domicile en Coupe d’Europe ou en Ligue des champions sur 12 rencontres. La solidité défensive sera primordiale pour les hommes de Simeone afin de prendre de précieux points dès le début avant qu’un calendrier éprouvant de la phase de ligue ne se déploie.
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