Prêt pour Anfield ! Julian Alvarez en tête du groupe de l’Atlético de Madrid pour affronter Liverpool

L’équipe a quitté l’aéroport de Barajas à 10 h 00 avant d’atterrir dans le Merseyside vers 12 h 20, heure locale, afin de prendre ses quartiers au The Municipal Hotel. Simeone et un joueur doivent s’adresser aux médias à 17 h 45 avant une séance d’entraînement ouverte sur la pelouse d’Anfield à 18 h 30.

Simeone n’est privé que de deux joueurs pour ce déplacement, l’attaquant Alexander Sorloth poursuivant sa rééducation après sa blessure tandis qu’Arnau Ortiz purge une suspension en cours remontant à août 2024. La présence de cadres de l’équipe première tels que Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David et Ademola Lookman souligne l’impressionnante profondeur d’effectif dont disposent les visiteurs.