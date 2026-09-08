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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Prêt pour Anfield ! Julian Alvarez en tête du groupe de l’Atlético de Madrid pour affronter Liverpool

J. Alvarez
Atlético Madrid
Liverpool vs Atlético Madrid
Liverpool
Ligue des Champions
LaLiga
Premier League

Julian Alvarez figure dans le groupe de l’Atletico Madrid pour le déplacement à Liverpool lors de son entrée en lice en Ligue des champions à Anfield, mercredi. L’attaquant argentin a récemment fait son retour à la compétition après d’intenses spéculations sur son transfert cet été, alors que l’équipe de Diego Simeone se prépare à un nouveau test européen exigeant sur la Mersey.

  • L’Atlético de Madrid annonce son groupe pour le déplacement

    L'Atletico a pris la direction de l'Angleterre avant le lever de rideau de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi, contre Liverpool à Anfield. Simeone a retenu un groupe solide pour le déplacement, avec Alvarez, qui a fait son retour en entrant en seconde période lors de la défaite 3-0 sur le terrain de l'Athletic Club. L'attaquant argentin avait brièvement manqué l'entraînement au milieu du fort intérêt de Barcelone cet été avant qu'Atletico ne reste ferme sur sa clause libératoire.


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  • Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L’équipe espagnole affronte Merseyside

    L’équipe a quitté l’aéroport de Barajas à 10 h 00 avant d’atterrir dans le Merseyside vers 12 h 20, heure locale, afin de prendre ses quartiers au The Municipal Hotel. Simeone et un joueur doivent s’adresser aux médias à 17 h 45 avant une séance d’entraînement ouverte sur la pelouse d’Anfield à 18 h 30.

    Simeone n’est privé que de deux joueurs pour ce déplacement, l’attaquant Alexander Sorloth poursuivant sa rééducation après sa blessure tandis qu’Arnau Ortiz purge une suspension en cours remontant à août 2024. La présence de cadres de l’équipe première tels que Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David et Ademola Lookman souligne l’impressionnante profondeur d’effectif dont disposent les visiteurs.

  • Une rivalité historique relance les hostilités

    Cette rencontre marque la deuxième campagne consécutive où l'Atletico entame sa quête continentale à l'extérieur face à Liverpool. Liverpool s'est imposé lors de chacun de ses trois derniers affrontements de Ligue des champions contre l'Atletico, qui n'a jamais subi quatre défaites consécutives face à un même adversaire européen. Dans le même temps, le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, reste sans victoire en quatre confrontations officielles contre Simeone (trois défaites, un nul).

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    Les géants européens testent leur crédibilité

    L’Atlético est déterminé à rebondir après son revers du week-end sur la scène nationale, tout en cherchant à éviter une répétition de la défaite 3-2 de la saison dernière à Anfield. Le défi reste redoutable, étant donné que Liverpool n’a jamais perdu son premier match à domicile en Coupe d’Europe ou en Ligue des champions sur 12 rencontres. La solidité défensive sera primordiale pour les hommes de Simeone afin de prendre de précieux points dès le début avant qu’un calendrier éprouvant de la phase de ligue ne se déploie.

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