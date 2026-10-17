Prêt à partir ! Viktor Gyokeres fait pression pour quitter Arsenal en janvier, faute de titularisations, alors que le club continue de courtiser Julian Alvarez

Le rapport ajoute que les démarches insistantes d'Arsenal pour recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alvarez l'été dernier ont suscité de sérieuses inquiétudes chez Gyokeres quant à son avenir à long terme dans le nord de Londres. Si le transfert envisagé de l'Argentin à Barcelone ne s'est jamais concrétisé, le fait qu'Arsenal continue de chercher un autre attaquant de renom montre que sa place n'est plus assurée.

De son côté, Kai Havertz s'est solidement imposé comme le premier choix d'Arteta en attaque, reléguant le joueur de 28 ans au second plan malgré ses quatre buts avec la Suède en Ligue des nations. Le fait de n'avoir été titularisé lors d'aucun match de Premier League cette saison reste la principale raison de sa volonté de partir, l'attaquant se sentant de plus en plus à l'écart du dispositif tactique de l'entraîneur.