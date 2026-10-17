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Prêt à partir ! Viktor Gyokeres fait pression pour quitter Arsenal en janvier, faute de titularisations, alors que le club continue de courtiser Julian Alvarez
Le buteur d’Arsenal envisage un transfert cet hiver
Selon TEAMtalk, Gyokeres souhaite partir en janvier, frustré par son manque d’occasions d’être titulaire et par les projets du club de recruter un nouvel attaquant. Recruté au Sporting CP pour 60 millions de livres sterling en 2025, il a inscrit 21 buts lors d’une saison couronnée par un titre. Cependant, malgré sa contribution au parcours de l’équipe jusqu’en finale de la Ligue des champions, il a perdu sa place et souhaite désormais prendre un nouveau départ ailleurs.
- Sportimage
L’attaquant laissé à l’écart
Le rapport ajoute que les démarches insistantes d'Arsenal pour recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alvarez l'été dernier ont suscité de sérieuses inquiétudes chez Gyokeres quant à son avenir à long terme dans le nord de Londres. Si le transfert envisagé de l'Argentin à Barcelone ne s'est jamais concrétisé, le fait qu'Arsenal continue de chercher un autre attaquant de renom montre que sa place n'est plus assurée.
De son côté, Kai Havertz s'est solidement imposé comme le premier choix d'Arteta en attaque, reléguant le joueur de 28 ans au second plan malgré ses quatre buts avec la Suède en Ligue des nations. Le fait de n'avoir été titularisé lors d'aucun match de Premier League cette saison reste la principale raison de sa volonté de partir, l'attaquant se sentant de plus en plus à l'écart du dispositif tactique de l'entraîneur.
Les cadors européens à l’affût d’une opportunité sur le marché des transferts
Le rapport précise en outre que les dirigeants d’Arsenal sont disposés à le laisser partir en cours de saison afin de financer le recrutement de leur prochain attaquant. Le directeur sportif Andrea Berta avait préféré le Suédois à Benjamin Sesko avant le départ de ce dernier à Manchester United, un choix que les dirigeants du club du nord de Londres ont défendu à plusieurs reprises tout au long de sa première année prolifique.
Mais alors qu’un départ en janvier est désormais jugé bénéfique pour les deux parties, des agents ont commencé à sonder le marché européen. L’Atlético continue de suivre sa situation après les discussions de l’été, tout comme des clubs intéressés en Premier League, en Serie A et en Bundesliga, qui surveillent de près sa disponibilité avant la réouverture du mercato.
- News Images
Un calendrier de matches chargé se profile
Malgré ses bonnes performances en sélection, l’attaquant devra batailler pour déloger Havertz dans un calendrier chargé en club. Arteta doit maintenir la concentration de son groupe et préserver sa bonne dynamique alors que la course au titre s’intensifie à l’approche du mercato hivernal. Si son rôle ne s’améliore pas, les négociations sur son départ avec les clubs intéressés devraient avancer rapidement dans les prochaines semaines.
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