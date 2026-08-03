Fenerbahçe est prêt à « casser sa tirelire » pour attirer Rashford à Istanbul cet été, selon The Sun. Le média affirme que le géant turc a déjà pris contact avec les représentants du joueur de 28 ans, dans l’espoir de boucler l’un des transferts les plus retentissants de ce mercato. Le nouvel entraîneur Ismail Kartal devrait bénéficier d’un soutien important de la part de la direction du club, qui vise à mettre fin à la récente domination de Galatasaray en Süper Lig.

Rashford ferait partie des trois cibles prioritaires figurant sur une short-list établie par le club turc. Cette liste comprend l’ailier de Crystal Palace Ismaila Sarr et la star de l’AC Milan Rafael Leao. Si Leao a lui aussi été associé à un départ vers la Turquie, la piste Rashford représente une véritable déclaration d’intention.







