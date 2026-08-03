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Prêt à casser sa tirelire ! La star de Manchester United Marcus Rashford est voulue par Fenerbahçe après la fin de son prêt à Barcelone
Fenerbahce prépare une offre colossale pour Rashford
Fenerbahçe est prêt à « casser sa tirelire » pour attirer Rashford à Istanbul cet été, selon The Sun. Le média affirme que le géant turc a déjà pris contact avec les représentants du joueur de 28 ans, dans l’espoir de boucler l’un des transferts les plus retentissants de ce mercato. Le nouvel entraîneur Ismail Kartal devrait bénéficier d’un soutien important de la part de la direction du club, qui vise à mettre fin à la récente domination de Galatasaray en Süper Lig.
Rashford ferait partie des trois cibles prioritaires figurant sur une short-list établie par le club turc. Cette liste comprend l’ailier de Crystal Palace Ismaila Sarr et la star de l’AC Milan Rafael Leao. Si Leao a lui aussi été associé à un départ vers la Turquie, la piste Rashford représente une véritable déclaration d’intention.
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Flick admet que Barcelone regrettera Rashford
L’intérêt venu de Turquie intervient immédiatement après la décision de Barcelone de ne pas rendre permanent le séjour de Rashford au Camp Nou. Malgré une campagne réussie, au cours de laquelle il a signé 14 buts et 14 passes décisives, le géant catalan a choisi de ne pas lever son option d’achat.
S’exprimant après un match de pré-saison, l’entraîneur du Barça Hansi Flick a exprimé ses regrets face à la situation, en déclarant : « Vous ne savez pas ce qui arrive avec les joueurs prêtés, notre situation n’est pas facile pour ça. Mais j’apprécie énormément de travailler avec lui ; c’est un joueur fantastique et une personne fantastique. Je pense aussi que l’équipe ressent son absence, il va me manquer, mais c’est la vie, c’est ce que nous devons accepter. »
Adieux émouvants au Camp Nou
Rashford n’a pas quitté l’Espagne sans afficher sa reconnaissance pour l’opportunité de jouer pour l’un des clubs les plus historiques d’Europe. L’attaquant a adressé un message émouvant aux supporters du Barça, revenant sur une saison qui l’a vu retrouver son meilleur niveau.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Rashford a écrit : « Je suis très reconnaissant envers toutes les personnes du club d’avoir fait de mon passage ici une expérience aussi positive et mémorable. J’ai savouré chaque instant et j’emporterai avec moi de nombreux souvenirs précieux. Je souhaite au club et à tous ses supporters la meilleure des chances et beaucoup de succès pour la saison à venir. Visca el Barca. »
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L’avenir de Manchester United reste incertain
En l’état actuel des choses, Rashford devrait faire partie du groupe de Manchester United qui lancera la nouvelle saison de Premier League face à Hull City le 22 août. Cependant, avec Fenerbahce à l’affût et le club apparemment désireux d’éviter une vente à un rival national, un départ à l’étranger reste une possibilité bien réelle.
L’expiration de sa clause libératoire de 40 M£ donne à United davantage de marge dans les négociations, mais la volonté de Fenerbahce de dépenser sans compter pourrait mettre à l’épreuve la détermination du club de Premier League. Les représentants de Rashford font désormais face à un intérêt concret venu d’Istanbul, et le joueur lui-même pourrait être tenté par un nouveau défi sous les ordres de Kartal.
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