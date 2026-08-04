Deux 17es places consécutives ont entraîné de nombreuses questions embarrassantes au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que les rênes de l’équipe sont passées entre les mains d’Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor et Roberto De Zerbi.

Le statut de club de Premier League a été tout juste préservé, ce qui permet désormais d’élaborer des plans plus ambitieux. Beaucoup d’argent est injecté pour résoudre certains problèmes, Tottenham cherchant à dépenser pour se sortir de cette mauvaise passe.

Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Jan Paul van Hecke ont été recrutés pour une dépense totale de plus de 200 millions de livres sterling (269 M$), tandis qu’Andy Robertson et Marcos Senesi sont arrivés libres. L’expérience de la Premier League a été le principal axe de recrutement.

Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans le sens des départs, Van de Ven figurant parmi les atouts les plus précieux qui ont été conservés. Il y avait des craintes que l’international néerlandais, qui était engagé en Coupe du monde, puisse être l’un de ceux qui feraient leurs valises pour aller voir ailleurs.

Plusieurs cadors étaient apparemment prêts à tester la détermination de Tottenham, avec des renforts défensifs expérimentés nécessaires à Old Trafford, Anfield et Stamford Bridge, mais aucun accord n’a été conclu et rien n’indique qu’un tel dossier puisse être en préparation.