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« Presque relégué » : pourquoi les rumeurs de transfert autour de Micky van de Ven se sont-elles estompées à Tottenham après des liens avec Liverpool, Manchester United et Chelsea ?
Mercato : Tottenham a dépensé sans compter
Deux 17es places consécutives ont entraîné de nombreuses questions embarrassantes au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que les rênes de l’équipe sont passées entre les mains d’Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor et Roberto De Zerbi.
Le statut de club de Premier League a été tout juste préservé, ce qui permet désormais d’élaborer des plans plus ambitieux. Beaucoup d’argent est injecté pour résoudre certains problèmes, Tottenham cherchant à dépenser pour se sortir de cette mauvaise passe.
Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Jan Paul van Hecke ont été recrutés pour une dépense totale de plus de 200 millions de livres sterling (269 M$), tandis qu’Andy Robertson et Marcos Senesi sont arrivés libres. L’expérience de la Premier League a été le principal axe de recrutement.
Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans le sens des départs, Van de Ven figurant parmi les atouts les plus précieux qui ont été conservés. Il y avait des craintes que l’international néerlandais, qui était engagé en Coupe du monde, puisse être l’un de ceux qui feraient leurs valises pour aller voir ailleurs.
Plusieurs cadors étaient apparemment prêts à tester la détermination de Tottenham, avec des renforts défensifs expérimentés nécessaires à Old Trafford, Anfield et Stamford Bridge, mais aucun accord n’a été conclu et rien n’indique qu’un tel dossier puisse être en préparation.
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Pourquoi Van de Ven est-il toujours à Tottenham ?
Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’intérêt pour Van de Ven n’a pas été concrétisé, l’ancien défenseur central de Spurs Alderweireld, qui s’exprimait en association avec Hajper, a déclaré à GOAL : « Tout le monde parle de Micky van de Ven et de sa vitesse, mais c’est un très bon défenseur. J’aimerais être aussi rapide que lui !
« Mais n’oubliez pas que Tottenham Hotspur a failli être relégué et qu’il en faisait partie. C’est la réalité. Peu importe à quel point il est bon, c’est la réalité. Peut-être que des clubs regardent cela et se disent qu’il aurait dû faire mieux pour aider le club la saison dernière.
« D’un autre côté, s’il reste à Tottenham, ce n’est pas une mauvaise situation pour lui, car on voit les recrues qu’ils font. L’ambiance autour du club est en train de changer. Il joue pour un très bon entraîneur en Roberto De Zerbi. Peut-être que c’est désormais une bonne chose de rester et de montrer à tout le monde que maintenant, vous allez voir le vrai nous après ce qui s’est passé l’année dernière. Je pense qu’il y a pour lui des opportunités et des défis encore plus grands à relever à Tottenham. »
Le meilleur au monde : énorme mise en avant pour la star de Tottenham Hotspur
À 25 ans, Van de Ven n’a pas encore atteint son pic et il a encore un potentiel à exploiter. Alderweireld avait déjà confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si le Néerlandais supersonique pouvait devenir le meilleur défenseur central du football mondial : « Je pense qu’il a la bonne mentalité. Bien sûr, ce n’est pas facile quand toute l’équipe ne joue pas bien d’atteindre le même niveau, parce qu’il veut aider et des choses comme ça. Je ne pense pas qu’il ait réalisé sa meilleure saison à cause du club, mais je pense qu’il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.
« Bien sûr, il doit aussi élever son niveau, mais parfois, cela fait partie de l’équipe. Il a les qualités pour devenir très, très fort. Il n’est toujours pas si âgé, donc il peut progresser et, espérons-le, il veut rester et s’améliorer au sein du club. »
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Contrat de Van de Ven : quand son bail expire
Tottenham a lié Van de Ven par un contrat courant jusqu’à l’été 2029 et n’est donc soumis à aucune pression pour vendre. Le club ne sollicite pas d’offres, l’ancien joueur de Wolfsburg ayant un rôle clé à jouer dans les plans de De Zerbi, d’autant plus que le départ ailleurs du capitaine Cristian Romero est évoqué.
L’une des rares réussites de Tottenham ces derniers temps semble disposée à passer au moins une saison de plus dans la capitale anglaise avant de réfléchir à la suite, l’ambition individuelle devant être accompagnée d’un effort collectif.
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