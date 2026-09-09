Le joueur de 24 ans a fait preuve d’un sang-froid et d’une qualité technique qui ont laissé les consultants admiratifs. Recevant le ballon à environ 27 mètres du but, l’Irlandais a avancé avec détermination avant de décocher une frappe précise du pied gauche, à ras de terre, dans le petit filet opposé, un but qui s’est avéré décisif lors d’une soirée où le Betis a fêté son retour dans la compétition reine en Europe après 21 ans d’absence.

S’exprimant dans son rôle de consultant pour TNT Sports, l’ancien international anglais Joe Cole s’est montré visiblement impressionné par le sang-froid affiché par Parrott pendant ce match de Ligue des champions. En analysant le but de la victoire de Parrott contre Lille, sur lequel il a pris un ballon en profondeur avant de se le remettre et de conclure avec précision, Cole a souligné les similitudes avec le talisman du Bayern Munich. « C’est presque du Harry Kane », a-t-il ajouté. « Il maîtrise totalement cette situation. Il baisse l’épaule quand il le veut. Il met juste le ballon hors de portée du défenseur et le frappe dans le petit filet. »