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« Presque à la Harry Kane » : Joe Cole bluffé par Troy Parrott alors que l’ancien joueur de Tottenham Hotspur inscrit un superbe but victorieux en Ligue des champions pour le Betis Séville
La comparaison avec Harry Kane
Le joueur de 24 ans a fait preuve d’un sang-froid et d’une qualité technique qui ont laissé les consultants admiratifs. Recevant le ballon à environ 27 mètres du but, l’Irlandais a avancé avec détermination avant de décocher une frappe précise du pied gauche, à ras de terre, dans le petit filet opposé, un but qui s’est avéré décisif lors d’une soirée où le Betis a fêté son retour dans la compétition reine en Europe après 21 ans d’absence.
S’exprimant dans son rôle de consultant pour TNT Sports, l’ancien international anglais Joe Cole s’est montré visiblement impressionné par le sang-froid affiché par Parrott pendant ce match de Ligue des champions. En analysant le but de la victoire de Parrott contre Lille, sur lequel il a pris un ballon en profondeur avant de se le remettre et de conclure avec précision, Cole a souligné les similitudes avec le talisman du Bayern Munich. « C’est presque du Harry Kane », a-t-il ajouté. « Il maîtrise totalement cette situation. Il baisse l’épaule quand il le veut. Il met juste le ballon hors de portée du défenseur et le frappe dans le petit filet. »
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Cole salue le « finisseur naturel »
Ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées pour Parrott. Il a eu un impact immédiat dans l'équipe de Manuel Pellegrini, enchaînant après son but victorieux du week-end lors d'un succès 1-0 contre le Real Madrid avec un autre but crucial pour lancer leur campagne de Ligue des champions par une victoire. Pour un joueur souvent ignoré par les entraîneurs de l'élite durant ses années de formation, ces deux performances consécutives décisives marquent un tournant majeur dans la trajectoire de sa carrière.
« Quelle semaine il a vécue. Un but victorieux en Ligue des champions et le but de la victoire contre le Real Madrid, a déclaré Cole. C'est un finisseur naturel. C'est une belle histoire. C'est encore un garçon de ces îles ; je sais que c'est un Irlandais. Il a appris son métier. Il est allé dans d'autres pays. C'est rafraîchissant ; des joueurs de chez nous qui partent en Europe et qui prouvent... C'est une grande star pour l'Irlande maintenant. Ils placent probablement leurs espoirs en lui. »
Pellegrini salue l’impact immédiat de sa nouvelle star
La confiance de l'entraîneur envers Parrott porte largement ses fruits, puisque l'indemnité de transfert de 16 millions d'euros de l'attaquant ressemble déjà à une bonne affaire pour le Betis. Pellegrini a trouvé un avant-centre capable d'être le point de fixation grâce à sa présence physique comme à sa finesse technique.
S'exprimant après le triomphe en Ligue des champions, Pellegrini n'a pas tardé à saluer le réalisme de l'attaquant et son éthique de travail depuis son arrivée dans l'effectif. « Je suis vraiment heureux pour Troy, marquer deux buts en deux matches, c'est énorme pour lui », a déclaré Pellegrini.
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La rédemption après le cycle du prêt à Tottenham
Le parcours de Parrott jusqu’à cette mise en lumière en Ligue des champions a été loin d’être simple. Révélé à Tottenham à l’adolescence, il était très estimé, mais a eu du mal à trouver une place régulière en équipe première sous différents entraîneurs. Après plusieurs prêts à travers les différentes divisions du football anglais, Parrott a finalement rejoint l’Eredivisie, à l’AZ Alkmaar, pour relancer sa réputation.
« Vous ne savez pas quelle était la situation lorsqu’il était à Spurs. Manquait-il de confiance ? A-t-il eu les bonnes opportunités ? Le talent est clairement là. Il faut lui rendre hommage ; il est parti, il s’est développé, il a fait ses preuves, et s’il continue sur cette lancée, les grands clubs vont se positionner », a conclu Cole.
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