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Venezia v Monza - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Présidence de la Fédération italienne de football : Galliani dépose sa candidature. Lotito se présente au poste de conseiller fédéral

Serie A
Italie

L’élection aura lieu en décembre.

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Adriano Galliani a déposé sa candidature à la présidence de la Fédération italienne de football par l’intermédiaire d’un représentant. C’est ce qu’apprend l’ANSA. Hier,

  • Par ailleurs, toujours selon l’ANSA, le président de la Lazio, Claudio Lotito, a présenté sa candidature à un poste de membre du conseil fédéral de la FIGC. Le président de la Lazio, qui a siégé au conseil jusqu’en février 2025, s’est rendu au siège de la via Allegri pour déposer son dossier en vue de l’assemblée élective du 14 décembre prochain. Les différentes composantes seront alors appelées à choisir le président de la FIGC entre Giovanni Malagò, candidat présenté par la Serie A, et Adriano Galliani, soutenu par l’AIC et l’AIAC.

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