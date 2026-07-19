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Près de 60 000 miles, 115 heures de vol et 21 aéroports : le carnet de bord de Gianni Infantino pour la Coupe du monde 2026 en chiffres, alors que la finale Argentine-Espagne s’apprête à se jouer dans le New Jersey
Un véritable marathon aérien attend le président de la FIFA.
La Coupe du monde 2026 est l’édition la plus étendue géographiquement de l’histoire du tournoi depuis sa création, couvrant trois pays, 16 villes hôtes et quatre fuseaux horaires différents. Pour suivre l’actualité du tournoi, Infantino a utilisé un jet Gulfstream G650 issu de la flotte du gouvernement qatari, exploité par Qatar Airways, sponsor du tournoi.
D’ici au coup de sifflet final au MetLife Stadium, Infantino aura accumulé environ 115 heures de vol durant la compétition, selon l’Associated Press. Ce total n’intègre ni les vols de repositionnement ni les 29 heures de trajet nécessaires pour se rendre à Doha et assister aux funérailles de l’ancien émir du Qatar.
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Des affluences record dans trois pays
La distance parcourue par le président de la FIFA est presque difficile à imaginer : elle s'élève au total à 59 281 miles (95 403 kilomètres), avec 21 aéroports différents empruntés dans les pays hôtes. Ce chiffre ne tient pas compte du trajet aller-retour vers le Qatar, mais il dépasse néanmoins la distance cumulée des vols aller-retour entre New York et Singapour, Los Angeles et Doha, ainsi qu'entre Londres et Perth. Lors de sa journée la plus chargée, le 26 juin, Infantino a parcouru 5 772 miles (9 289 km).
Il a assisté à au moins une rencontre dans chacun des 16 stades du tournoi, le Hard Rock Stadium de Miami étant sa destination la plus fréquente avec cinq matchs. Sur pas moins de 13 jours, le président a enchaîné deux rencontres en une seule journée, souvent dans des stades séparés par plusieurs centaines de kilomètres.
L’agrandissement du format de la Ligue des champions a un prix environnemental non négligeable.
Si la logistique administrative est impressionnante, l’impact environnemental de ces déplacements de grande envergure n’est pas passé inaperçu. Rien que pour les demi-finales, le jet privé a franchi 23 frontières internationales en Amérique du Nord, alourdissant considérablement l’empreinte carbone d’un format de tournoi déjà gigantesque.
La FIFA s’est engagée à réduire de moitié les émissions de carbone liées à la Coupe du monde et aux activités connexes d’ici 2030, et s’est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. La stratégie de l’organisation en matière de développement durable et de droits de l’homme pour la Coupe du monde 2026 indique qu’elle s’engage à lutter contre le changement climatique. Cependant, le recours à l’aviation privée pour les hauts responsables du tournoi contraste fortement avec ces objectifs de développement durable. Selon AP News, la FIFA n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail concernant le programme et les modalités de déplacement de Gianni Infantino.
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Derniers préparatifs avant la confrontation décisive dans le New Jersey
Infantino avait assisté avec succès à 43 matchs avant dimanche, mais sa série a connu un léger contretemps logistique juste avant la finale. Selon FlightAware, le Gulfstream devait initialement décoller du New Jersey à destination de Miami à temps pour la petite finale entre l’Angleterre et la France, mais il n’a jamais décollé. Des orages ont provoqué d’importants retards de vols dans les aéroports de la région de New York samedi, selon l’Administration fédérale de l’aviation.
Au total, Infantino a donc accumulé 59 281 miles, illustrant à lui seul l’étendue continentale de la compétition phare de la FIFA. Si la Coupe du monde 2026 a réussi à unir trois immenses nations au sein d’un même tournoi cohérent, les prouesses logistiques nécessaires à son organisation transparaissent clairement dans les données de vol.
Son programme illustre à lui seul l’étendue du territoire nord-américain, avec un vol transcontinental de 5 h 44 entre Miami et Seattle, suivi d’un bref saut de 28 minutes entre Seattle et Vancouver.
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