La Coupe du monde 2026 est l’édition la plus étendue géographiquement de l’histoire du tournoi depuis sa création, couvrant trois pays, 16 villes hôtes et quatre fuseaux horaires différents. Pour suivre l’actualité du tournoi, Infantino a utilisé un jet Gulfstream G650 issu de la flotte du gouvernement qatari, exploité par Qatar Airways, sponsor du tournoi.

D’ici au coup de sifflet final au MetLife Stadium, Infantino aura accumulé environ 115 heures de vol durant la compétition, selon l’Associated Press. Ce total n’intègre ni les vols de repositionnement ni les 29 heures de trajet nécessaires pour se rendre à Doha et assister aux funérailles de l’ancien émir du Qatar.



