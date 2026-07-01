Selon The Athletic, les Spurs auraient gagné la course pour recruter le milieu de terrain Mateus Fernandes, actuellement sous contrat avec West Ham United, fraîchement relégué de Premier League.
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Près de 100 millions d’euros pour un joueur de D2 ? Tottenham Hotspur serait en pole position pour recruter ce milieu de terrain très convoité
Le montant du transfert devrait faire sensation. D’après ces informations, Tottenham verserait une somme garantie de plus de 98 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour s’attacher les services du joueur de 21 ans dans le nord-est de Londres. Des bonus pourraient encore gonfler cette indemnité.
Le joueur aurait déjà donné son feu vert au transfert, un départ de Fernandes de West Ham étant quasi acté après la relégation des Hammers en Championship.
Les Spurs auraient pris l’avantage sur plusieurs concurrents de renom, dont Manchester United et d’autres clubs de Premier League, en proposant une offre plus élevée.
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Fernandes ne figure pas dans la liste des sélectionnés du Portugal pour la Coupe du monde.
Au sein d'un West Ham souvent décevant, Fernandes a été l'une des rares lueurs d'espoir la saison passée. Toutes compétitions confondues, il a disputé 42 matchs, marqué cinq buts et délivré cinq passes décisives.
Le joueur de 21 ans, arrivé l’été dernier en provenance de Southampton contre un chèque de 44 millions d’euros (38 millions de livres sterling), n’a pas mis longtemps à s’imposer.
Il a été sélectionné une seule fois en équipe nationale du Portugal : lors d’un match amical contre les États-Unis en avril, il est entré en jeu à cinq minutes de la fin. Il n’a toutefois pas été retenu dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.