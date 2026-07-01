Près de 100 millions d’euros pour un joueur de D2 ? Tottenham Hotspur serait en pole position pour recruter ce milieu de terrain très convoité

Le montant du transfert devrait faire sensation. D’après ces informations, Tottenham verserait une somme garantie de plus de 98 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour s’attacher les services du joueur de 21 ans dans le nord-est de Londres. Des bonus pourraient encore gonfler cette indemnité.

Le joueur aurait déjà donné son feu vert au transfert, un départ de Fernandes de West Ham étant quasi acté après la relégation des Hammers en Championship.

Les Spurs auraient pris l’avantage sur plusieurs concurrents de renom, dont Manchester United et d’autres clubs de Premier League, en proposant une offre plus élevée.