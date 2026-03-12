Prendre sa retraite ou rejoindre Lionel Messi en MLS ? L'ancien international brésilien Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde, fait une déclaration « vraiment énorme » sur l'avenir de Neymar

Neymar espère toujours gagner sa place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026, en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 79 buts. S'il participe à cette compétition, tout en retrouvant sa forme et sa condition physique au niveau du club, alors tout porte à croire que sa carrière emblématique se prolongera.

Il se pourrait qu'il parte aux États-Unis, comme l'a déclaré son compatriote Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde, à GOAL lorsqu'on lui a demandé s'il voyait Neymar jouer quelque part en 2027 : « Neymar a traversé tellement de moments difficiles dans sa vie, il a subi tellement de blessures et il a essayé de revenir au football. Toutes ces blessures ne l'aident pas, mais sa vie en dehors du terrain ne l'aide pas non plus. Il a tellement de choses à gérer, notamment sur le plan commercial. Il fait de gros efforts, mais après l'opération, il a eu du mal à prendre soin de son corps. Il est évident que la Coupe du monde arrive probablement trop tôt pour lui.

« Mais nous devons nous rappeler que nous parlons de Neymar. Même à 70 ou 80 % de ses capacités, Neymar reste un footballeur fantastique. Il n'a pas besoin d'être à 100 % pour jouer à un bon niveau. Je ne vois pas beaucoup d'autres joueurs qui ont ses qualités. Il est le seul joueur, avec peut-être Ronaldinho, à pouvoir jouer comme ça. Je pense qu'il est le seul actuellement.

« Sa blessure l'a mis à mal, lui et sa carrière, mais je ne pense vraiment pas qu'il prendra sa retraite. Je pense qu'il pourrait venir jouer en MLS. Jouer au Brésil a été difficile pour lui, car il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Les gens attendent de lui qu'il soit le Neymar de 2010. Mais il vieillit maintenant et il a une vie différente. J'espère qu'il pourra continuer à jouer et à bien jouer pour le Brésil. Je pense que ce serait formidable de le voir dans la MLS. »