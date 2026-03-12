Getty/GOAL
Prendre sa retraite ou rejoindre Lionel Messi en MLS ? L'ancien international brésilien Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde, fait une déclaration « vraiment énorme » sur l'avenir de Neymar
Neymar va-t-il prendre sa retraite ? Ce qu'en dit la superstar brésilienne
Les problèmes physiques ont commencé à rattraper Neymar, qui a subi une nouvelle opération à la fin de l'année 2025, et il a admis qu'il pourrait devoir envisager de raccrocher définitivement les crampons. Il a manqué une année de compétition après s'être blessé au ligament du genou à l'automne 2023.
Neymar a parfois joué malgré la douleur depuis son retour à Santos, mais son corps ne pourra pas supporter ce genre de stress indéfiniment. Il a déclaré à CazeTV : « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il est possible qu'en décembre, je veuille prendre ma retraite. Je vis au jour le jour. Cette année est cruciale, non seulement pour Santos, mais aussi pour l'équipe nationale brésilienne et pour moi. »
Neymar jouera-t-il quelque part en 2027 ? Serait-ce en MLS ?
Neymar espère toujours gagner sa place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026, en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 79 buts. S'il participe à cette compétition, tout en retrouvant sa forme et sa condition physique au niveau du club, alors tout porte à croire que sa carrière emblématique se prolongera.
Il se pourrait qu'il parte aux États-Unis, comme l'a déclaré son compatriote Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde, à GOAL lorsqu'on lui a demandé s'il voyait Neymar jouer quelque part en 2027 : « Neymar a traversé tellement de moments difficiles dans sa vie, il a subi tellement de blessures et il a essayé de revenir au football. Toutes ces blessures ne l'aident pas, mais sa vie en dehors du terrain ne l'aide pas non plus. Il a tellement de choses à gérer, notamment sur le plan commercial. Il fait de gros efforts, mais après l'opération, il a eu du mal à prendre soin de son corps. Il est évident que la Coupe du monde arrive probablement trop tôt pour lui.
« Mais nous devons nous rappeler que nous parlons de Neymar. Même à 70 ou 80 % de ses capacités, Neymar reste un footballeur fantastique. Il n'a pas besoin d'être à 100 % pour jouer à un bon niveau. Je ne vois pas beaucoup d'autres joueurs qui ont ses qualités. Il est le seul joueur, avec peut-être Ronaldinho, à pouvoir jouer comme ça. Je pense qu'il est le seul actuellement.
« Sa blessure l'a mis à mal, lui et sa carrière, mais je ne pense vraiment pas qu'il prendra sa retraite. Je pense qu'il pourrait venir jouer en MLS. Jouer au Brésil a été difficile pour lui, car il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Les gens attendent de lui qu'il soit le Neymar de 2010. Mais il vieillit maintenant et il a une vie différente. J'espère qu'il pourra continuer à jouer et à bien jouer pour le Brésil. Je pense que ce serait formidable de le voir dans la MLS. »
L'Inter Miami peut-il reformer le « MSN » avec Neymar, Messi et Suarez ?
De nombreuses spéculations suggèrent que Neymar pourrait reformer la légendaire ligne d'attaque « MSN » du FC Barcelone avec Messi et Luis Suarez à l'Inter Miami. Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, s'est engagé dans un contrat en Floride du Sud jusqu'en 2028, tandis que le vétéran attaquant uruguayen Suarez travaille sur des contrats de 12 mois aux États-Unis.
Kleberson a ajouté qu'un transfert spectaculaire était en cours de négociation par les champions en titre de la MLS Cup, ce qui captiverait l'imagination du public mondial : « Idéalement, on aimerait revoir Neymar, Suarez et Messi ensemble à l'Inter Miami. Ces joueurs formeraient une équipe de haut niveau, également pour la MLS.
La MLS est aussi une entreprise, et le côté commercial avec David Beckham serait incroyable. Même s'ils ne sont pas en grande forme, tout le monde aimerait les voir. Les fans américains veulent les voir. Ces joueurs réunis auraient un impact énorme. Vraiment énorme. »
Beckham & Co s'efforce d'acquérir davantage de « Galacticos »
L'Inter Miami n'a jamais caché son désir d'imiter le Real Madrid, géant de la Liga, en mettant en place sa propre politique de recrutement de « Galacticos », et Neymar correspondrait parfaitement à ce profil si Beckham et ses associés parviennent à le convaincre de quitter l'Amérique du Sud pour l'Amérique du Nord.
