Prend-il parti contre l'Espagne à cause de la Palestine ?… La Maison Blanche annonce la position de Trump concernant la finale

Avant la finale, Donald Trump prendra part à une réception organisée par la FIFA à la Trump Tower de New York, en présence du président de l’instance internationale, Gianni Infantino.

Il y a quelques semaines, Infantino avait annoncé que le président américain assisterait à la finale et remettrait le trophée au vainqueur, une pratique qu’il avait déjà appliquée lors de la première édition de la Coupe du monde des clubs 2025, organisée aux États-Unis.

À l’époque, il était resté sur le podium après la remise du trophée à Chelsea, surprenant les joueurs emmenés par Reece James.

La personnalité de l’ancien président suscite souvent des réactions partagées dans les stades. Lors de la finale de la NBA 2026, son apparition sur l’écran géant avait provoqué des sifflets nourris de la part des supporters.

Une situation similaire s’est produite lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, où le public l’a sifflé à son entrée et pendant la cérémonie de remise des prix, même si les réactions étaient cette fois plus partagées, avec quelques applaudissements sporadiques.

La présence de Trump dans le monde du football a aussi fait réagir après la visite de l’Inter Miami à la Maison-Blanche, suite au titre MLS, une cérémonie présidée par le président américain et à laquelle a participé Lionel Messi, provoquant un vif débat politique et médiatique malgré le calme habituel du capitaine argentin sur ces sujets.

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