Getty Images Sport
Traduit par
Première recrue d’Oliver Glasner ? Nottingham Forest s’intéresse à un milieu de terrain de Liverpool pour remplacer Elliot Anderson
Le club de Forest entre dans la course pour recruter la star de Liverpool.
Nottingham Forest négocie le recrutement du milieu de terrain de Liverpool, Jones, pour pallier un départ très médiatisé. Les « Tricky Trees » pourraient finaliser l’arrivée du joueur originaire de Liverpool peu après avoir officialisé la vente record d’Elliot à Manchester City pour 116 millions de livres sterling.
Le milieu de terrain, qui entame la dernière année de son contrat à Liverpool, serait désireux de prendre un nouveau départ malgré l’arrivée d’Andoni Iraola à Anfield, selon TeamTalk.
- Getty Images Sport
Glasner prend les rênes au City Ground
Le recrutement de Jones s’inscrit dans un contexte de profondes mutations à Nottingham Forest, fraîchement confié à un nouvel entraîneur principal. Glasner s’apprête ainsi à effectuer un retour retentissant en Premier League au City Ground, en remplacement de Vitor Pereira. Le stratège autrichien entend remodeler l’effectif selon son style de jeu intensif, et la fougue du milieu de terrain Jones pourrait parfaitement répondre à ses exigences.
Pereira, qui a réussi à maintenir le club en première division la saison dernière, s’est dit surpris par le moment choisi pour son départ. « Bien que cette décision m’ait pris complètement par surprise et sans aucun avertissement, je respecte pleinement le droit du club de prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour son avenir. Naturellement, je suis déçu et attristé », a déclaré l’entraîneur portugais.
L'Inter Milan peine à s'aligner sur l'évaluation d'Anfield
Si Forest se montre de plus en plus intéressé, l'Inter négocie déjà depuis longtemps avec Liverpool. Les champions d'Italie ont vu deux offres rejetées, la seconde atteignant environ 21 millions de livres sterling.
Les Merseysiders réclameraient, selon certaines sources, une indemnité comprise entre 35 et 40 millions de livres sterling, une somme que les Italiens refusent pour l’instant de débourser pour un joueur dont le contrat expire bientôt.
- Getty Images
Liverpool maintient fermement son prix de vente
Malgré la volonté affichée de Curtis de partir, Fenway Sports Group ne se sent pas contraint de revoir ses exigences à la baisse. La direction du club estime que son évaluation est justifiée au vu des cours actuels du marché pour les milieux de terrain formés au club, d’autant plus que les transferts nationaux ont récemment explosé.
Pour Jones, l’étape suivante consistera à peser l’attrait du San Siro et la perspective de devenir un pilier du nouveau projet de Glasner au City Ground, alors que Forest vise une nouvelle saison de progression en Premier League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles