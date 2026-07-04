Nottingham Forest négocie le recrutement du milieu de terrain de Liverpool, Jones, pour pallier un départ très médiatisé. Les « Tricky Trees » pourraient finaliser l’arrivée du joueur originaire de Liverpool peu après avoir officialisé la vente record d’Elliot à Manchester City pour 116 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain, qui entame la dernière année de son contrat à Liverpool, serait désireux de prendre un nouveau départ malgré l’arrivée d’Andoni Iraola à Anfield, selon TeamTalk.



