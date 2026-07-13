Xabi Alonso a tenu sa première conférence de presse depuis son arrivée sur le banc de Chelsea. Il y a évoqué ses prérogatives, son regard sur plusieurs stars du groupe et l’avenir du milieu de terrain des Blues, Enzo Fernández.
Alonso avait entamé la saison dernière sur le banc du Real Madrid avant d’être limogé le 12 janvier ; quelques jours plus tôt, Chelsea avait déjà mis fin à sa collaboration avec l’entraîneur Enzo Maresca, avant de confier temporairement les rênes à Calum McFarland, alors entraîneur de l’équipe U21, pour deux rencontres. Calum Hudson-Odoi l’a remplacé pendant environ trois mois avant d’être à son tour démis, et McFarland a terminé la saison sur le banc.
Dans un communiqué annonçant la nomination du nouvel entraîneur, Chelsea a déclaré : « L’entraîneur espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, après avoir signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. »