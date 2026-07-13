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Première conférence de presse d’Alonso à Chelsea : que a-t-il déclaré au sujet des prérogatives de Mourinho et de l’avenir de Fernandiez ?

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Sa maîtrise exceptionnelle du blues a impressionné le nouvel entraîneur : il sera aligné d’entrée de jeu.

Xabi Alonso a tenu sa première conférence de presse depuis son arrivée sur le banc de Chelsea. Il y a évoqué ses prérogatives, son regard sur plusieurs stars du groupe et l’avenir du milieu de terrain des Blues, Enzo Fernández.

Alonso avait entamé la saison dernière sur le banc du Real Madrid avant d’être limogé le 12 janvier ; quelques jours plus tôt, Chelsea avait déjà mis fin à sa collaboration avec l’entraîneur Enzo Maresca, avant de confier temporairement les rênes à Calum McFarland, alors entraîneur de l’équipe U21, pour deux rencontres. Calum Hudson-Odoi l’a remplacé pendant environ trois mois avant d’être à son tour démis, et McFarland a terminé la saison sur le banc.

Dans un communiqué annonçant la nomination du nouvel entraîneur, Chelsea a déclaré : « L’entraîneur espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, après avoir signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. »

  • Les objectifs d'Alonso : l'ambition et la soif de victoire

    La conférence de presse s’est ouverte sur un mot de bienvenue au nouvel entraîneur, pour sa première prise de parole devant les médias, puis un journaliste a immédiatement interrogé sur son niveau de préparation à prendre ses fonctions à Stamford Bridge.

    Alonso a répondu par l’affirmative avant d’ajouter : « Je souhaite travailler main dans la main avec les directeurs sportifs et le staff technique, car je considère que ce groupe dispose d’un énorme potentiel. Nous devons prendre les bonnes décisions. Des bases solides ont été posées, et nous devons continuer à renforcer cet état d’esprit pour être compétitifs. »

    Concernant ses objectifs, il a affirmé : « Je veux participer à cette aventure, définir notre style de jeu et notre approche des matchs. C’est ce vers quoi j’aspire avec tout le groupe. Nous en sommes encore au début, je suis heureux, mais je veux absolument être là-bas (en Europe). Pour jouer à Chelsea, il faut avoir cette ambition et cette soif de réussite. »

    Interrogé sur l’implication de ses joueurs, il a répondu : « Ils sont enthousiastes à l’idée de ce qu’ils font. On voit que l’énergie est bonne et que l’enthousiasme est au rendez-vous. Nous devons bien nous préparer, adopter le bon état d’esprit et acquérir les bases nécessaires pour être prêts pour les matchs du week-end. »

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  • Quels changements depuis l'absence des compétitions européennes ?

    Interrogé sur ses attentes, Alonso a fixé le cap : « Nous avons besoin d’une grande détermination et d’une vraie passion, et nous devons constamment chercher à progresser. La Premier League est extrêmement compétitive. Nous devons nous préparer soigneusement et faire preuve de rigueur dans les moindres détails, tout en conservant notre identité de jeu. »

    Concernant l’absence de l’équipe des compétitions européennes, il a souligné que cela avait modifié certains paramètres, précisant : « Surtout dans les détails, mais l’objectif principal, à savoir la manière dont nous voulons démarrer en août, n’a pas beaucoup changé. Nous travaillons avec les directeurs sportifs. Les axes de renforcement sont clairs, et nous y travaillons. » 

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  • L'avenir d'Enzo Fernández… et les pouvoirs de Mourinho

    L’avenir d’Enzo Fernández, la star de Chelsea, a fait l’objet de vives spéculations en fin de saison dernière après que le joueur a laissé entendre qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid a toutefois démenti toute approche, réaffirmant dans un communiqué officiel son respect pour le joueur et son club, tout en précisant n’avoir entrepris aucune démarche, directe ou indirecte. Selon plusieurs sources, Chelsea n’envisagerait de céder son milieu de terrain qu’en échange d’au moins 120 millions de livres sterling.

    Interrogé sur l’avenir du joueur, Alonso a répondu : « Nous avons discuté, mais cela reste une affaire privée. » Pressé de questions sur son souhait de voir le milieu de terrain rester à Chelsea, l’Espagnol a simplement ajouté : « Oui. »

    Concernant son nouveau rôle de directeur technique et les prérogatives élargies qui l’accompagnent, il a précisé : « Pour moi, cela signifie que nous travaillons ensemble pour prendre les bonnes décisions en matière de planification et lors des séances d’entraînement. Il s’agit également de déterminer comment nous voulons préparer l’équipe pour chaque poste. Nous sommes d’accord et avons défini nos priorités quant à ce que nous voulons accomplir. »

    Interrogé sur les parallèles avec l’ancien rôle de José Mourinho à Stamford Bridge, il a répondu : « La Premier League est le championnat le plus compétitif au monde. Je suis très enthousiaste à l’idée d’accepter cette mission, d’évoluer et d’apprendre ensemble, et de découvrir l’histoire de Chelsea. Le club a connu d’énormes succès et a compté dans ses rangs de nombreux grands joueurs et grands entraîneurs. Je me sens fier, chanceux et prêt. »

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  • Les premières impressions sur Palmer sont positives. L’adaptation de Balestra semble efficace, et la composition de la défense est prometteuse.

    Quant à ses premières impressions sur Cole Palmer, il a déclaré : « Nous avons déjà effectué quelques séances d'entraînement. Dès le premier jour, on voit qu'il s'agit d'un talent exceptionnel. Trouver un joueur de ce calibre n’est pas aisé : sa qualité technique, son style de jeu et ses prises de décision se distinguent immédiatement. Je suis ravi de le voir arriver en pleine forme et avec un état d’esprit positif pour disputer une grande saison, et nous avons hâte de faire ressortir le meilleur de lui-même. Il sera un titulaire.»

    Concernant le nouvel arrière droit italien Marco Balestra, arrivé d’Atalanta, il a ajouté : « Il possède de nombreuses qualités exceptionnelles requises par le football moderne. Il peut évoluer dans une défense à quatre ou à cinq, sur le côté gauche. Nous devons continuer à travailler avec lui pour qu’il s’adapte à la Premier League. Il a un excellent état d’esprit, tant sur le plan de la combativité que de l’ambition. »

    Concernant l’organisation défensive, à cinq ou à quatre, il a ajouté : « J’ai plusieurs options en tête. C’est mon rôle. Nous voulons jouer de manière audacieuse et proposer un beau football, mais il nous faut avant tout le bon état d’esprit. Nous devons savoir ce que nous devons faire à chaque instant ; c’est la voie à suivre. »

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  • La Coupe du monde… et le départ de Garnacho

    Interrogé sur la présence de ses joueurs à la Coupe du monde, l’entraîneur des Blues a rappelé que « c’était prévu depuis le début. Il n’est donc pas surprenant que certains soient encore sur place. Je me réjouis pour eux, car ils vivent une expérience inoubliable. Au final, j’espère que nous aurons un champion et que nous pourrons faire la fête. Nous devrons faire preuve de souplesse et accélérer la préparation avec certains joueurs. »

    Interrogé sur la Coupe du monde, il a souligné : « Regarder les matchs de l’Espagne me rappelle de nombreux souvenirs, en raison de l’équipe, de son énergie et de sa maîtrise du jeu. Nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes. Ce sera un match formidable à suivre contre la France. Je l’attends avec impatience. »

    Enfin, interrogé sur l’avenir d’Alejandro Garnacho, il a conclu : « La situation est claire : nous avons échangé avec les directeurs sportifs. D’autres clubs s’intéressent à lui. Nous verrons comment les choses évoluent, tout en espérant que cela se termine au mieux pour les autres clubs. »

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