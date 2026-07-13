La conférence de presse s’est ouverte sur un mot de bienvenue au nouvel entraîneur, pour sa première prise de parole devant les médias, puis un journaliste a immédiatement interrogé sur son niveau de préparation à prendre ses fonctions à Stamford Bridge.

Alonso a répondu par l’affirmative avant d’ajouter : « Je souhaite travailler main dans la main avec les directeurs sportifs et le staff technique, car je considère que ce groupe dispose d’un énorme potentiel. Nous devons prendre les bonnes décisions. Des bases solides ont été posées, et nous devons continuer à renforcer cet état d’esprit pour être compétitifs. »

Concernant ses objectifs, il a affirmé : « Je veux participer à cette aventure, définir notre style de jeu et notre approche des matchs. C’est ce vers quoi j’aspire avec tout le groupe. Nous en sommes encore au début, je suis heureux, mais je veux absolument être là-bas (en Europe). Pour jouer à Chelsea, il faut avoir cette ambition et cette soif de réussite. »

Interrogé sur l’implication de ses joueurs, il a répondu : « Ils sont enthousiastes à l’idée de ce qu’ils font. On voit que l’énergie est bonne et que l’enthousiasme est au rendez-vous. Nous devons bien nous préparer, adopter le bon état d’esprit et acquérir les bases nécessaires pour être prêts pour les matchs du week-end. »

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