Selon le journaliste et spécialiste des transferts Ben Jacobs, le club allemand le plus titré aurait obtenu l’accord du joueur anglais de 25 ans pour un transfert cet été vers la Säbener Straße.
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Premier obstacle franchi : le FC Bayern Munich aurait trouvé un accord avec le joueur convoité
Selon la presse anglaise et allemande, Gordon aurait déjà fait part de son accord de principe pour rejoindre Munich et évoluer en Bundesliga. Le premier obstacle serait ainsi levé.
Reste un obstacle de taille : le montant du transfert. D’après plusieurs sources, les Magpies réclament 80 millions de livres sterling (environ 92 millions d’euros) pour le joueur offensif polyvalent, une somme que le FC Bayern ne semble pas disposé à payer.
En effet, le club bavarois s’est engagé ces dernières années dans une politique d’austérité rigoureuse. Selon le tz, le directeur sportif Max Eberl et le directeur technique Christoph Freund auraient pour mission de renforcer l’effectif uniquement de manière ciblée pour la nouvelle saison et de ne pas dépenser de sommes astronomiques. Un transfert de Gordon ne correspondrait donc pas à ce profil.
Le président du club, Uli Hoeneß, s’est récemment prononcé en faveur de l’arrivée de l’Anglais, mais le FCB devra encore faire baisser légèrement le montant du transfert lors des négociations. Les deux clubs sont déjà en pourparlers à ce sujet, même si un accord rapide semble peu probable.
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Newcastle United va-t-il céder après l'accord conclu entre Gordon et le FC Bayern ?
Newcastle serait conscient que Gordon cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern l’attire particulièrement. Un accord entre le joueur de 25 ans et le champion d’Allemagne pourrait encore attiser les rumeurs.
L’exemple de Michael Olise, parti de la Premier League pour s’imposer rapidement comme un joueur de classe mondiale à Munich, pèse dans la réflexion de l’attaquant. Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait même déjà tenté de le convaincre de le rejoindre en Bavière.
Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, avec des chiffres précis concernant le salaire et la durée. Si le transfert se concrétise, Gordon s’engagerait pour cinq ans avec le club le plus titré d’Allemagne.