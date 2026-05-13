Premier obstacle franchi : le FC Bayern Munich aurait trouvé un accord avec le joueur convoité

Selon la presse anglaise et allemande, Gordon aurait déjà fait part de son accord de principe pour rejoindre Munich et évoluer en Bundesliga. Le premier obstacle serait ainsi levé.

Reste un obstacle de taille : le montant du transfert. D’après plusieurs sources, les Magpies réclament 80 millions de livres sterling (environ 92 millions d’euros) pour le joueur offensif polyvalent, une somme que le FC Bayern ne semble pas disposé à payer.

En effet, le club bavarois s’est engagé ces dernières années dans une politique d’austérité rigoureuse. Selon le tz, le directeur sportif Max Eberl et le directeur technique Christoph Freund auraient pour mission de renforcer l’effectif uniquement de manière ciblée pour la nouvelle saison et de ne pas dépenser de sommes astronomiques. Un transfert de Gordon ne correspondrait donc pas à ce profil.

Le président du club, Uli Hoeneß, s’est récemment prononcé en faveur de l’arrivée de l’Anglais, mais le FCB devra encore faire baisser légèrement le montant du transfert lors des négociations. Les deux clubs sont déjà en pourparlers à ce sujet, même si un accord rapide semble peu probable.