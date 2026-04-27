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Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Premier League, prenez-en bonne note : les lignes d'attaque fulgurantes du PSG et du Bayern Munich incarnent l'avenir du football

Analysis
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
D. Doue
J. Musiala
B. Barcola
Premier League
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Comme la plupart des observateurs, l’ancien défenseur de Liverpool Stephen Warnock a savouré le quart de finale haletant de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Pendant 180 minutes riches en rebondissements, les deux équipes ont offert un spectacle intense, avant que les Bavarois ne l’emportent 6-4 à l’issue des deux manches, profitant notamment de l’expulsion stupide d’Eduardo Camavinga en toute fin de match retour.

Malgré la victoire du Bayern sur les deux rencontres, et une domination offensive constante, Warnock doute de la capacité des Allemands à aller au bout.

« Les deux équipes ont été brillantes en attaque, mais défensivement, elles ont toutes deux été médiocres », a déclaré le commentateur de BBC Sport dans l’émission Match of the Day. « Si l’on veut remporter la Ligue des champions, peut-on jouer ainsi ? »

La réponse, évidente et correcte, est oui : le prochain adversaire du Bayern, le Paris Saint-Germain, l’a démontré en soulevant le trophée il y a moins d’un an. Dans une saison où le football anglais prend une tournure préoccupante, tout amateur de « beau jeu » peut se réjouir de voir l’une de ces deux formations atteindre la finale, qu’elle affronte Arsenal ou l’Atlético Madrid.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Les « différentes sources » d'Arteta

    En février dernier, Mikel Arteta s’est dit stupéfait d’apprendre qu’Arsenal s’était forgé la réputation d’être l’équipe la plus ennuyeuse d’Angleterre. « J’entends tout le contraire », a insisté l’Espagnol, « partout en Europe, on nous considère comme l’équipe la plus passionnante : la plus prolifique en buts, celle qui a le plus souvent gardé ses cages inviolées. Peut-être que mes sources sont différentes ! »

    Pourtant, sur le terrain, les chiffres lui donnent raison : quand ils sont au mieux, les Gunners se montrent redoutablement efficaces, comme le prouve leur présence en demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, et toujours invaincus dans la compétition.

    Les Gunners incarnent aussi une Premier League toujours plus pragmatique, où les équipes marquent davantage sur coups de pied arrêtés qu’en jeu ouvert. En ce sens, ils semblent revenir à l’époque de George Graham plutôt qu’à celle d’Arsène Wenger, et la vieille formule du « 1-0 pour Arsenal » pourrait leur offrir le titre, voire la Ligue des champions, illustrant ainsi que la fin justifie les moyens.

    Cependant, le PSG et le Bayern démontrent qu’il existe une autre voie. Si Arsenal incarne certains principes fondamentaux hérités d’une époque sombre et défensive, le PSG et le Bayern offrent un aperçu enthousiasmant du potentiel d’un avenir bien plus radieux.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Un nouvel ailier ?!

    L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG lors du mercato de janvier 2025 pouvait sembler superflue. Avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, Luis Enrique disposait déjà de plusieurs ailiers de talent. Mais pour l’entraîneur espagnol, plus il y avait d’ailiers dans son attaque, mieux c’était.

    Peu avant l’arrivée du Géorgien, l’entraîneur catalan avait eu ce que son homologue de Montpellier, Jean-Louis Gasset, a qualifié d’« idée du siècle » : replacer Dembélé en pointe. Avec Kvaratskhelia dans l’effectif, le PSG pouvait ainsi aligner en permanence trois dribbleurs redoutables sur le terrain, et en garder un en réserve pour entrer en cours de match et tourmenter des adversaires à bout de forces.

    Cette stratégie s’est révélée payante : portée par une attaque fluide, l’équipe a réalisé un triplé retentissant, couronné par une victoire 5-0 contre l’Inter en finale de Ligue des champions à Munich, offrant au club sa première Coupe d’Europe de manière historique.

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Ce changement a bouleversé la donne.

    Le triomphe du PSG dans cette compétition a aussi été celui du football offensif. Bien avant de briller à l’Allianz Arena, les Parisiens avaient déjà inscrit plus de buts et tenté davantage de tirs que toute autre équipe en phase à élimination directe, tout en dominant la possession du ballon. Le latéral droit Achraf Hakimi a affirmé après la finale que Luis Enrique avait « changé la façon dont le jeu est perçu » ; une assertion sans doute exagérée, mais la manière dont le club parisien a conquis ce titre a attiré l’attention de toute l’Europe.

    Par exemple, le mercato estival de Liverpool, marqué par l’élimination en huitièmes de finale face au PSG, a clairement été influencé par ce revers : les arrivées de Jérémie Frimpong et Milos Kerkez devaient apporter le même dynamisme sur les ailes que Hakimi et Nuno Mendes. Cela n’a toutefois pas produit l’effet escompté, mais le vrai problème est peut-être que le département recrutement des Reds a négligé l’essentiel.

    Au lieu d'ajouter un autre ailier de classe mondiale à leur effectif, ils en ont laissé partir un, autorisant Luis Díaz à rejoindre le Bayern, qui, coïncidence, est devenu la plus grande menace pour les espoirs du PSG de conserver son titre continental.

  • Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    « Le fit parfait »

    Comme Max Eberl l'a souligné par la suite, le Bayern a essuyé quelques critiques concernant le transfert de Diaz. Personne ne contestait les qualités du Colombien, mais débourser 75 millions d’euros pour un attaquant de 28 ans ne correspondait pas à l’image habituelle du club. Du moins, pas avant que Harry Kane, recruté à 29 ans pour 100 millions d’euros en provenance de Tottenham en 2023, n’ait pleinement justifié cet investissement. Convaincu que Diaz serait tout aussi rentable, Eberl a donc assumé le choix sportif.

    « Nous savions ce que nous faisions », a déclaré le directeur sportif. « Nous étions convaincus qu’il serait parfait pour nous, non seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour son attitude et son intensité. »

    Le club bavarois ne s’est pas trompé : Diaz s’est parfaitement intégré au onze de départ de Vincent Kompany tout en élevant l’attaque d’un cran.

    « Ce qui rend Diaz spécial », a confié à l’AFP la légende du Bayern Philipp Lahm, « c’est qu’il est aussi un travailleur. Avoir des joueurs talentueux est essentiel, mais il faut aussi fournir un travail défensif. C’est ce qui le rend si exceptionnel : il est aussi à l’aise pour presser que pour se projeter vers l’avant. »

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    « Fier de prendre part à cette offensive »

    Il est révélateur de constater que Diaz se donne à fond pour le Bayern, et il en est plus que satisfait. Déjà connu pour son implication sans faille, le joueur colombien considère désormais comme un honneur de partager le terrain avec Kane et Michael Olise, probablement les deux meilleurs spécialistes actuels à leurs postes respectifs.

    « Ils sont tous lesdeux spectaculaires », a-t-il confié à Sky Germany. « Kane m’a beaucoup surpris. Je l’avais déjà observé en Angleterre, puisque nous avons souvent affronté Tottenham. Mais il y a une différence entre l’admirer chez l’adversaire et partager le vestiaire avec lui. Au quotidien, sur le terrain d’entraînement, on voit comment il travaille pour nous, comment il se déplace, redescend chercher le ballon, le réclame sans cesse et, bien sûr, comment il marque. C’est une machine : il fait tout bien.

    Michael, lui, te « dézingue » en un contre un ; il est tellement doué techniquement qu’il fait la différence à lui seul. C’est un gars posé. Sur le terrain, il communique sans cesse. Il est très attentif aux détails et lance parfois : « Hé, on défend comme ça ou comme ça. »

    « Ces détails vous font progresser et vous mettent à l’aise. C’est incroyable de jouer avec des joueurs comme lui. Je suis très fier de faire partie de cette attaque. »

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    « Un régal pour les yeux »

    L’engagement est tout aussi crucial pour l’attaque du PSG : Dembélé, autrefois connu pour sa paresse exaspérante, a souligné l’année dernière que ses coéquipiers et lui-même étaient parfaitement conscients qu’ils devaient presser avec une intensité constante sous peine d’être immédiatement remplacés dans le onze de départ de Luis Enrique. Avant la rencontre de phase de groupes entre les deux équipes en novembre dernier, Kompany a d’ailleurs admis partager avec son homologue parisien les mêmes « exigences » en matière d’intensité de travail.

    Lors de la rencontre au Parc des Princes, il était clair que le Bayern se rapprochait du PSG en termes de fluidité collective. Kane n’est certes pas aussi vif ni aussi agile que Dembélé, mais il demeure, fait incontestable, le numéro 9 le plus mobile et le plus intelligent du moment. Quant à Diaz, son incapacité à jouer dans l’axe est compensée par des dribbles dévastateurs, tandis qu’Olise, en coupant sans cesse vers l’intérieur pour déclencher son redoutable pied gauche, crée un casse-tête que peu d’adversaires ont su résoudre.

    « Nous aimons que les experts se demandent : “Qui était notre attaquant ce soir ? Notre milieu offensif ? Notre meneur de jeu ?” », s’est enthousiasmé Kompany après avoir battu le Borussia Dortmund en octobre. « C’est ainsi que nous savons que notre attaque est fluide et que nous faisons les choses correctement. »

    Une philosophie qui, selon le président du Bayern Herbert Hainer, rend l’équipe « agréable à regarder », tandis que Karl-Heinz Rummenigge salue la capacité de Kompany à «transformer le plaisir du football en succès ». On pourrait tenir le même discours au sujet du PSG, champion en titre non par hasard.

    La question n’est donc pas tant de savoir si le Bayern peut remporter la Ligue des champions en jouant ainsi, mais si quelqu’un d’autre que le PSG, tout aussi passionnant, est capable de l’arrêter.

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