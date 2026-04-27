Premier League, prenez-en bonne note : les lignes d'attaque fulgurantes du PSG et du Bayern Munich incarnent l'avenir du football

Malgré la victoire du Bayern sur les deux rencontres, et une domination offensive constante, Warnock doute de la capacité des Allemands à aller au bout.

« Les deux équipes ont été brillantes en attaque, mais défensivement, elles ont toutes deux été médiocres », a déclaré le commentateur de BBC Sport dans l’émission Match of the Day. « Si l’on veut remporter la Ligue des champions, peut-on jouer ainsi ? »

La réponse, évidente et correcte, est oui : le prochain adversaire du Bayern, le Paris Saint-Germain, l’a démontré en soulevant le trophée il y a moins d’un an. Dans une saison où le football anglais prend une tournure préoccupante, tout amateur de « beau jeu » peut se réjouir de voir l’une de ces deux formations atteindre la finale, qu’elle affronte Arsenal ou l’Atlético Madrid.