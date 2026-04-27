Premier League, prenez-en bonne note : les lignes d'attaque fulgurantes du PSG et du Bayern Munich incarnent l'avenir du football

L’engagement est tout aussi crucial pour l’attaque du PSG : Dembélé, autrefois connu pour sa paresse exaspérante, a souligné l’année dernière que ses coéquipiers et lui-même étaient parfaitement conscients qu’ils devaient presser avec une intensité constante sous peine d’être immédiatement remplacés dans le onze de départ de Luis Enrique. Avant la rencontre de phase de groupes entre les deux équipes en novembre dernier, Kompany a d’ailleurs admis partager avec son homologue parisien les mêmes « exigences » en matière d’intensité de travail.
Lors de la rencontre au Parc des Princes, il était clair que le Bayern se rapprochait du PSG en termes de fluidité collective. Kane n’est certes pas aussi vif ni aussi agile que Dembélé, mais il demeure, fait incontestable, le numéro 9 le plus mobile et le plus intelligent du moment. Quant à Diaz, son incapacité à jouer dans l’axe est compensée par des dribbles dévastateurs, tandis qu’Olise, en coupant sans cesse vers l’intérieur pour déclencher son redoutable pied gauche, crée un casse-tête que peu d’adversaires ont su résoudre.
« Nous aimons que les experts se demandent : “Qui était notre attaquant ce soir ? Notre milieu offensif ? Notre meneur de jeu ?” », s’est enthousiasmé Kompany après avoir battu le Borussia Dortmund en octobre. « C’est ainsi que nous savons que notre attaque est fluide et que nous faisons les choses correctement. »
Une philosophie qui, selon le président du Bayern Herbert Hainer, rend l’équipe « agréable à regarder », tandis que Karl-Heinz Rummenigge salue la capacité de Kompany à «transformer le plaisir du football en succès ». On pourrait tenir le même discours au sujet du PSG, champion en titre non par hasard.
La question n’est donc pas tant de savoir si le Bayern peut remporter la Ligue des champions en jouant ainsi, mais si quelqu’un d’autre que le PSG, tout aussi passionnant, est capable de l’arrêter.