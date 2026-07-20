Les célébrations endiablées sur le sol anglais, après la conquête du titre de champion d’Angleterre pour la première fois en 22 ans, ont contrasté avec la déception, les larmes aux yeux, ressentie en compétition européenne, où le Paris Saint-Germain s’est imposé aux tirs au but à Budapest.

Arsenal confirme sa progression en Europe comme en championnat. Après trois accessits en Premier League, le club a enfin été sacré en 2025-2026.

Arteta a d’abord conduit son équipe en demi-finale de la Ligue des champions en 2025 – éliminée par le PSG – avant de faire encore mieux la saison suivante. Reste désormais à conclure cette quête et à franchir une nouvelle fois la ligne d’arrivée pour soulever le trophée.