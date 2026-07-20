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Premier League ou Ligue des champions ? Le choix du trophée majeur de la saison 2026-2027 pour les « Invincibles » d’Arsenal, après que Mikel Arteta a mis fin à 22 ans d’attente pour le titre
Arsenal a perdu la finale de la Ligue des champions 2026 face au PSG.
Les célébrations endiablées sur le sol anglais, après la conquête du titre de champion d’Angleterre pour la première fois en 22 ans, ont contrasté avec la déception, les larmes aux yeux, ressentie en compétition européenne, où le Paris Saint-Germain s’est imposé aux tirs au but à Budapest.
Arsenal confirme sa progression en Europe comme en championnat. Après trois accessits en Premier League, le club a enfin été sacré en 2025-2026.
Arteta a d’abord conduit son équipe en demi-finale de la Ligue des champions en 2025 – éliminée par le PSG – avant de faire encore mieux la saison suivante. Reste désormais à conclure cette quête et à franchir une nouvelle fois la ligne d’arrivée pour soulever le trophée.
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Les Gunners visent un premier sacre historique en Ligue des champions.
Arsenal n'a jamais soulevé le trophée le plus emblématique du football de clubs, et le club est déterminé à réécrire l'histoire alors qu'il vit ce qui pourrait devenir un âge d'or – une ère capable d'égaler, voire de surpasser, celles façonnées par l'ancien entraîneur Arsène Wenger.
Rester en haut de l’affiche en Premier League demeure essentiel, même si les concurrents alignent les millions pendant le mercato, mais les compétitions européennes offrent une échappatoire de choix.
Conquérir l’Europe n’est toutefois pas une mince affaire, avec des cadors comme le PSG, le Bayern Munich, Barcelone ou le Real Madrid, et il faudra peut-être faire des choix pour concentrer les efforts sur les compétitions les plus accessibles.
Premier League ou Ligue des champions : quelle est la priorité pour Arsenal ?
Interrogé sur l’éventualité que la Ligue des champions devienne la priorité d’Arsenal, après avoir satisfait sa soif de titre en Premier League, l’ex-Gunner Aliadière – s’exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino – a confié à GOAL : « À mes yeux, oui, c’est le cas. La saison dernière était entièrement dédiée à la Premier League. Si on la remporte, je serai comblé, le reste m’importe peu.
Mais maintenant que c’est fait, que nous sommes de retour, que nous sommes à nouveau champions, je pense que remporter enfin ce premier trophée de Ligue des champions serait incroyable. Je ne dirai donc pas : “Oh, c’est ma priorité et je me fiche de la Premier League maintenant, mettons tout en œuvre pour la Ligue des champions”. Mais j’ai vraiment l’impression que si je devais choisir pour la saison prochaine, j’opterais probablement pour la Ligue des champions.
« Nous sommes passés si près ces deux dernières saisons. Et maintenant, pour la saison prochaine, celle qui s’annonce, j’espère que ce sera la bonne.
« Cela dit, ce sera encore un gros défi. Quand on voit toutes ces équipes – Madrid, Barcelone, Munich – qui vont se renforcer cet été, ça va être dur. Mais si je devais choisir, je pencherais pour la Ligue des champions. »
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Rumeurs de transfert : les Gunners cherchent à se renforcer lors du mercato estival.
Arsenal procède actuellement à un vaste remaniement de son effectif en prévision de la saison 2026-2027. Des mouvements étaient attendus à l’Emirates Stadium, l’ailier belge Leandro Trossard faisant partie des joueurs ayant quitté le club.
Plusieurs recrues de renom sont évoquées – de Morgan Rogers à Julián Álvarez, en passant par Bruno Guimarães et Marcus Rashford – et l’on s’attend à ce qu’Arteta puise dans un vivier de talents encore plus riche tout au long de la saison 2026-2027.
Après plusieurs matchs amicaux, les Gunners affronteront Manchester City en Community Shield le 16 août, avant d’ouvrir la saison de Premier League à domicile face au promu Coventry quelques jours plus tard.
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