Premier League : de Manchester United à Newcastle, 11 équipes en lice pour 3 places en Ligue des champions

À sept journées de la fin, 21 points sont encore à prendre, et trois places en Ligue des champions restent à pourvoir. Si l'on exclut Arsenal (70 points) et Manchester City (61 points), pour lesquels il ne manque plus qu'une formalité mathématique pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, 11 équipes de Premier League peuvent encore espérer entendre l'hymne le plus émouvant l'année prochaine. De Manchester United, troisième avec 55 points, à Newcastle et Bournemouth, toutes deux 12e avec 42 points, tout peut arriver. Grâce au classement UEFA de cette saison, l'Angleterre aura en effet 5 équipes qui disputeront la Ligue des champions l'année prochaine. Voici la situation, équipe par équipe, avec les calendriers comparés.







