À sept journées de la fin, 21 points sont encore à prendre, et trois places en Ligue des champions restent à pourvoir. Si l'on exclut Arsenal (70 points) et Manchester City (61 points), pour lesquels il ne manque plus qu'une formalité mathématique pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, 11 équipes de Premier League peuvent encore espérer entendre l'hymne le plus émouvant l'année prochaine. De Manchester United, troisième avec 55 points, à Newcastle et Bournemouth, toutes deux 12e avec 42 points, tout peut arriver. Grâce au classement UEFA de cette saison, l'Angleterre aura en effet 5 équipes qui disputeront la Ligue des champions l'année prochaine. Voici la situation, équipe par équipe, avec les calendriers comparés.
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Premier League : de Manchester United à Newcastle, 11 équipes en lice pour 3 places en Ligue des champions
MANCHESTER UNITED, 55 POINTS
Les Red Devils affronteront Leeds, puis se rendront à Stamford Bridge pour affronter Chelsea ; ils recevront d'abord Brentford, puis Liverpool à Old Trafford ; ils joueront au Stadium of Light contre Sunderland, et termineront par Nottingham Forest (à domicile) et Brighton (à l'extérieur).
ASTON VILLA, 54 POINTS
Après le match aller des quarts de finale de l'Europa League contre Bologne, Aston Villa se rendra au City Ground pour affronter Nottingham Forest. Puis, à Villa Park, trois jours après le match contre Bologne (retour des quarts de finale de l'Europa League), elle affrontera Sunderland, se rendra ensuite à Londres pour rencontrer Fulham, recevra Tottenham, jouera à l'extérieur contre Burnley (qui sera déjà relégué), recevra Liverpool et terminera à l'Etihad contre Manchester City.
LIVERPOOL, 49 POINTS
Après la trêve, Liverpool affrontera Manchester City (quarts de finale de la FA Cup) et le PSG (quarts de finale de la Ligue des champions), puis, en championnat, il rencontrera Fulham (à Anfield), Everton (à l'extérieur), Crystal Palace (à domicile), Manchester United (à Old Trafford), Chelsea (à Anfield), Aston Villa (à Villa Park) et Brentford (à domicile).
CHELSEA, 48 POINTS
Après le match de FA Cup contre Port Vale, place au championnat : Manchester City (à domicile), Manchester United (à domicile), Brighton (à l'extérieur), Nottingham Forest (à domicile), Liverpool (à l'extérieur), Tottenham (à domicile) et Sunderland (à l'extérieur).
BRENTFORD, 46 POINTS
Les Bees veulent voir grand : Everton (à domicile), Fulham (à domicile), Manchester United (à l'extérieur), West Ham (à domicile), Manchester City (à l'extérieur), Crystal Palace (à domicile), Liverpool (à domicile).
EVERTON, 46 POINTS
Everton rêve de l'Europe ; voici son calendrier : Brentford (à l'extérieur), Liverpool (à domicile), West Ham (au London Stadium), Manchester City (à domicile), Crystal Palace (à l'extérieur), Sunderland (à domicile), Tottenham (à l'extérieur).
FULHAM, 44 POINTS
Après leur victoire contre Burnley, les Cottagers voient grand : ils affronteront Liverpool (à l'extérieur), Brentford (à l'extérieur), Aston Villa (à domicile), Arsenal (à l'Emirates), Bournemouth (à domicile), Wolverhampton (à l'extérieur) et Newcastle (à domicile).
BRIGHTON, 43 POINTS
Brighton affrontera Burnley (à l'extérieur), Tottenham (à l'extérieur), Chelsea (à domicile), Newcastle (à l'extérieur), Wolverhampton (à domicile), Leeds (à l'extérieur) et Manchester United (à domicile).
SUNDERLAND, 43 POINTS
Les Black Cats affronteront Tottenham (à domicile), Aston Villa (à l'extérieur), Nottingham Forest (à domicile), Wolverhampton (à l'extérieur), Manchester United (à domicile), Everton (à l'extérieur) et Chelsea (à domicile).
NEWCASTLE, 42 POINTS
Newcastle affrontera Crystal Palace (à l'extérieur), Bournemouth (à domicile), Arsenal (à l'extérieur), Brighton (à domicile), Nottingham Forest (à l'extérieur), West Ham (à domicile) et Fulham (à l'extérieur).
BOURNEMOUTH, 42 POINTS
Les Cherries affronteront Arsenal (à l'extérieur), Newcastle (à l'extérieur), Leeds (à domicile), Crystal Palace (à domicile), Fulham (à l'extérieur), Manchester City (à domicile) et Nottingham Forest (à l'extérieur).