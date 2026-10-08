Tout en se montrant réticent à spéculer sur le moment où un gardien à 100 millions de livres pourrait arriver sur le marché, Hislop reconnaît que les équipes dépensières du football anglais sont les mieux placées pour lancer une nouvelle tendance sur le marché des transferts.

Interrogé sur le point de savoir si City ou Chelsea seront ceux qui franchiront ce plafond en matière de recrutement, l'ancien international trinidadien et tobagonien a ajouté : « Bien sûr, ce sont les seuls à dépenser de telles sommes.

« On a déjà vu des clubs dépenser beaucoup d'argent pour des gardiens. Je me souviens encore quand Buffon a rejoint la Juventus, je crois que c'était proche de 35 millions de livres à l'époque. C'est une sacrée somme dans le football actuel. À l'époque, c'était tout simplement du jamais-vu et tout le monde en était abasourdi. Au moment où Buffon a pris sa retraite à la Juventus, plus personne ne remettait en question le montant du transfert.

« De la même manière, si quelqu'un d'assez jeune et d'assez talentueux se présente, je pense que quelqu'un pourrait très bien dépenser cet argent. On a vu des joueurs comme David De Gea et Thibaut Courtois s'imposer dans de grands clubs alors qu'ils étaient encore adolescents. Si ce gardien apparaît aujourd'hui, un gardien avec un tel talent à l'adolescence, un grand club pourrait être prêt à dépasser la barre des 100 millions de livres pour lui. Ce gardien y resterait ensuite 10 ou 12 ans et cela donnerait l'impression d'un argent bien dépensé.

« On peut l'imaginer, on peut construire le scénario, mais encore une fois, des gardiens de cette qualité à cet âge-là n'apparaissent pas très souvent. »