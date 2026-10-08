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Premier gardien à 100 M£ ! Manchester City ou Chelsea pressenti pour entrer dans l’histoire alors qu’un ancien gardien de Premier League fait une prédiction de transfert qui ferait exploser le record
Les cinq gardiens les plus chers de l’histoire
Le poids lourd de Premier League de Stamford Bridge trône déjà en tête de ce classement, après avoir déboursé 71,6 M£ (84 M$) pour Kepa Arrizabalaga en 2018. Cet investissement a offert peu de retour, Chelsea ayant essayé plusieurs autres gardiens avant de finir par miser sur le vainqueur de la Coupe du monde Emi Martinez.
City a également beaucoup investi dans sa dernière ligne de défense, avec le gardien brésilien Ederson, recruté pour 34,7 M£ (41 M$) en 2017. Il a remporté six titres de champion à l’Etihad Stadium ainsi que la Ligue des champions, ce qui signifie qu’il a justifié la dépense.
La star de Liverpool Alisson, à 67 M£ (79 M$), le flop de Manchester United Andre Onana, à 47,2 M£ (56 M$), et la légende de la Juventus Gianluigi Buffon, qui avait coûté 32,6 M£ (43 M$) dès 2001, complètent le top 5 des gardiens les plus chers.
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Un transfert de gardien à 100 M£ aura-t-il lieu un jour ?
Ce plafond sera-t-il relevé à nouveau à un moment dans un avenir pas si lointain, avec un transfert à neuf chiffres ? Lorsque cette question a été posée à Hislop, l'ancien gardien de Newcastle et de West Ham, qui s'exprimait en exclusivité pour GOAL avec l'aimable concours de Betsson sports betting online, a répondu : « Bon, en laissant de côté tous les partis pris, je suppose qu'on lit ça en se disant que c'est un poste aussi important qu'il l'est.
« J'ai appris il y a longtemps que les indemnités de transfert n'ont absolument aucun sens. On voit maintenant des milieux partir pour 125 M£, etc. C'était déjà assez difficile de justifier cela pour des attaquants. Mais maintenant, on voit des milieux partir à ce genre de prix. Il y a quelques années déjà, Virgil van Dijk a quitté Southampton pour 75 M£.
« Donc je suppose que la progression naturelle, c'est que nous verrons assez bientôt un défenseur partir pour 100 M£, puis probablement peu longtemps après un gardien. Encore une fois, c'est difficile pour moi de l'imaginer, mais si vous m'aviez posé la question il y a cinq ou dix ans, je n'aurais pas pu imaginer un milieu partir pour 125 M£, 150 M£, comme nous l'avons vu ou comme nous le verrons très bientôt. Je m'attends à ce que cela arrive, je ne sais simplement pas quand et je ne vais pas parier là-dessus. »
Quels clubs sont les plus susceptibles de dépenser une somme à neuf chiffres pour un gardien ?
Tout en se montrant réticent à spéculer sur le moment où un gardien à 100 millions de livres pourrait arriver sur le marché, Hislop reconnaît que les équipes dépensières du football anglais sont les mieux placées pour lancer une nouvelle tendance sur le marché des transferts.
Interrogé sur le point de savoir si City ou Chelsea seront ceux qui franchiront ce plafond en matière de recrutement, l'ancien international trinidadien et tobagonien a ajouté : « Bien sûr, ce sont les seuls à dépenser de telles sommes.
« On a déjà vu des clubs dépenser beaucoup d'argent pour des gardiens. Je me souviens encore quand Buffon a rejoint la Juventus, je crois que c'était proche de 35 millions de livres à l'époque. C'est une sacrée somme dans le football actuel. À l'époque, c'était tout simplement du jamais-vu et tout le monde en était abasourdi. Au moment où Buffon a pris sa retraite à la Juventus, plus personne ne remettait en question le montant du transfert.
« De la même manière, si quelqu'un d'assez jeune et d'assez talentueux se présente, je pense que quelqu'un pourrait très bien dépenser cet argent. On a vu des joueurs comme David De Gea et Thibaut Courtois s'imposer dans de grands clubs alors qu'ils étaient encore adolescents. Si ce gardien apparaît aujourd'hui, un gardien avec un tel talent à l'adolescence, un grand club pourrait être prêt à dépasser la barre des 100 millions de livres pour lui. Ce gardien y resterait ensuite 10 ou 12 ans et cela donnerait l'impression d'un argent bien dépensé.
« On peut l'imaginer, on peut construire le scénario, mais encore une fois, des gardiens de cette qualité à cet âge-là n'apparaissent pas très souvent. »
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Penders à Chelsea tandis que Manchester City attend les sanctions liées au fair-play financier
Chelsea possède un autre gardien très prometteur dans ses rangs en la personne de Mike Penders, international belge U21. S’il se développe comme prévu, alors il ne sera peut-être pas nécessaire de dépenser une fortune pour un autre numéro 1 sur le long terme.
Du côté de Manchester City, leurs futures opérations pourraient dépendre de l’issue d’une longue affaire de fair-play financier (FFP) qui les a vus écoper de 114 chefs d’accusation. Des appels sont en cours, mais de lourdes sanctions ont également été évoquées et il reste à voir à quoi ressemblera la situation d’ensemble pour toutes les parties concernées à l’Etihad Stadium.
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