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Prédiction de retraite « insensée » pour Cristiano Ronaldo formulée par Gus Poyet, alors que le GOAT portugais, « plus lent », se voit dire qu’il peut jouer en Saudi Pro League aussi longtemps qu’il le souhaite
Ronaldo, aux 233 sélections, en a-t-il fini avec le Portugal ?
Des questions ont été posées quant au fait de savoir si l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid devait encore, après avoir atteint 233 sélections, faire partie des plans du Portugal en équipe nationale. Il a eu du mal à avoir l’impact souhaité à ce niveau lors de la Coupe du monde 2026, même s’il n’a pas été le seul membre de l’effectif de Roberto Martinez dans ce cas.
Une septième participation à l’épreuve phare de la FIFA a été écartée, malgré le fait que ce tournoi se tiendra au Portugal, en Espagne et au Maroc en 2030, car Ronaldo aurait alors dépassé le milieu de la quarantaine.
L’Euro 2028 peut être une possibilité, si la flamme de la compétition continue de brûler vivement, mais l’attention devrait se recentrer sur les affaires de club. À l’heure actuelle, CR7 travaille sur un contrat, qui reste le plus lucratif du football mondial, jusqu’à l’été 2027.
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Le contrat d'Al-Nassr touche à sa fin pendant la quête des 1 000 buts
Il faudra bientôt prendre des décisions sur la suite. Accepte-t-il une nouvelle prolongation à Riyad, potentiellement un accord reconduit tous les 12 mois, ou relèvera-t-il un nouveau défi avant de raccrocher ?
Poyet, qui a connu une brève expérience à la tête d’Al-Khaleej la saison dernière, estime que Ronaldo peut rester à Al-Nassr dans un avenir prévisible. Son fils, Cristiano Jr, poursuit sa progression dans les rangs de l’académie du club et pourrait bientôt devenir son coéquipier en équipe première.
Il y a aussi la petite affaire des 1 000 buts officiels à prendre en compte dans l’équation. Il ne lui manque plus que 21 réalisations pour atteindre cet objectif et il espérera atteindre cette marque remarquable avant la fin de la saison 2026-2027.
Jusqu’à quand Ronaldo pourrait-il jouer en Saudi Pro League ?
Interrogé sur la durée pendant laquelle Ronaldo pourrait encore jouer en Arabie saoudite, après avoir constaté lui-même le niveau sur place, Poyet, qui s'exprimait en association avec Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « Jusqu'à ce qu'il le veuille.
« Parce que, regardez, le championnat d'Arabie saoudite a quelque chose de très clair, et c'est très bien que tout le monde le sache. Les équipes qui peuvent faire le nécessaire pour attirer un joueur spécial le font vraiment, et elles font la différence. Même quelques autres changent de stratégie en ce moment, ce qui est très bien, mais cela paie encore beaucoup. Et puis, vous avez les équipes qui ne peuvent pas recruter. Et quand vous jouez contre elles, c'est injuste.
« J'y suis resté un mois et je suis très content d'y être allé un mois, parce que j'ai visité l'Arabie saoudite en 2024 pour voir cela de l'intérieur. J'ai vu quelques matches, mais vous savez, en tant qu'entraîneur, vous comprenez et vous vous dites : “OK, je peux faire ça, je peux faire ça”. Mais ensuite, à l'entraînement, c'est une autre histoire.
« Et ce mois m'a donné une image claire de ce que vous allez trouver quand vous arrivez dans une équipe, de la manière dont vous allez pouvoir jouer, de la façon dont vous pouvez utiliser vos ressources. Et quand vous arrivez dans une autre équipe, avec Ronaldo, alors vous êtes dans une situation différente.
« Donc pour moi, c'est très clair. Et peut-être que les gens de l'extérieur ne s'en rendent pas compte. Il y a quatre équipes financées par le gouvernement. Il y en a trois ou quatre autres qui sont privées. Elles poussent énormément, l'une d'elles est avec Brendan Rodgers. Très, très bons standards, et de très bonnes installations ainsi que des stades, des stades neufs, incroyables. Et puis vous avez les six ou sept autres, qui vont jouer le maintien.
« Et celles-là, si vous perdez deux étrangers que vous pouvez avoir dans votre équipe, vous êtes mort, vous descendez. Vous ne pouvez manquer personne. Et ce genre de situations est délicat parce que, la plupart du temps aussi, les équipes misent sur l'expérience. Mais l'expérience signifie un certain âge, et il fait trop chaud, et il faut courir, et c'est un jeu.
« Donc c'est une situation délicate. Mais Ronaldo, quand je le regarde, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui physiquement. Évidemment, il est plus lent. Il le sait. Évidemment, vous commencez à perdre un peu d'agilité. Il le sait. Et c'est probablement pour cela qu'il joue là-bas.
« Écoutez, n'allez pas trop loin avec [Lionel] Messi. Messi joue en MLS, et vous pouvez mettre ce championnat parmi les meilleures divisions du monde. Donc il y a certains moments pour certains championnats, et Ronaldo peut encore jouer.
« Je pense qu'il reste. Je ne pense pas que le moment de la retraite arrive avant les 1 000 buts. Pas question. Ce serait insensé. »
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Acteur hollywoodien ? Ronaldo pense à l’avenir
Ronaldo a laissé entendre à quelques reprises que la retraite faisait désormais partie de ses réflexions, avec cette acceptation que, même en tant qu’entité apparemment surhumaine, il ne peut pas continuer éternellement.
De nombreuses pistes passionnantes s’offrent à lui une fois qu’une carrière de joueur record prendra fin, beaucoup l’imaginant prendre la direction d’Hollywood et tenter sa chance dans l’industrie des blockbusters. Il y a encore des objectifs à atteindre avant que ce jour n’arrive, Al-Nassr et la Saudi Pro League étant impatients qu’il reste au cœur de leurs projets respectifs aussi longtemps que possible.
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