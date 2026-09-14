Interrogé sur la durée pendant laquelle Ronaldo pourrait encore jouer en Arabie saoudite, après avoir constaté lui-même le niveau sur place, Poyet, qui s'exprimait en association avec Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris, a déclaré à GOAL : « Jusqu'à ce qu'il le veuille.

« Parce que, regardez, le championnat d'Arabie saoudite a quelque chose de très clair, et c'est très bien que tout le monde le sache. Les équipes qui peuvent faire le nécessaire pour attirer un joueur spécial le font vraiment, et elles font la différence. Même quelques autres changent de stratégie en ce moment, ce qui est très bien, mais cela paie encore beaucoup. Et puis, vous avez les équipes qui ne peuvent pas recruter. Et quand vous jouez contre elles, c'est injuste.

« J'y suis resté un mois et je suis très content d'y être allé un mois, parce que j'ai visité l'Arabie saoudite en 2024 pour voir cela de l'intérieur. J'ai vu quelques matches, mais vous savez, en tant qu'entraîneur, vous comprenez et vous vous dites : “OK, je peux faire ça, je peux faire ça”. Mais ensuite, à l'entraînement, c'est une autre histoire.

« Et ce mois m'a donné une image claire de ce que vous allez trouver quand vous arrivez dans une équipe, de la manière dont vous allez pouvoir jouer, de la façon dont vous pouvez utiliser vos ressources. Et quand vous arrivez dans une autre équipe, avec Ronaldo, alors vous êtes dans une situation différente.

« Donc pour moi, c'est très clair. Et peut-être que les gens de l'extérieur ne s'en rendent pas compte. Il y a quatre équipes financées par le gouvernement. Il y en a trois ou quatre autres qui sont privées. Elles poussent énormément, l'une d'elles est avec Brendan Rodgers. Très, très bons standards, et de très bonnes installations ainsi que des stades, des stades neufs, incroyables. Et puis vous avez les six ou sept autres, qui vont jouer le maintien.

« Et celles-là, si vous perdez deux étrangers que vous pouvez avoir dans votre équipe, vous êtes mort, vous descendez. Vous ne pouvez manquer personne. Et ce genre de situations est délicat parce que, la plupart du temps aussi, les équipes misent sur l'expérience. Mais l'expérience signifie un certain âge, et il fait trop chaud, et il faut courir, et c'est un jeu.

« Donc c'est une situation délicate. Mais Ronaldo, quand je le regarde, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui physiquement. Évidemment, il est plus lent. Il le sait. Évidemment, vous commencez à perdre un peu d'agilité. Il le sait. Et c'est probablement pour cela qu'il joue là-bas.

« Écoutez, n'allez pas trop loin avec [Lionel] Messi. Messi joue en MLS, et vous pouvez mettre ce championnat parmi les meilleures divisions du monde. Donc il y a certains moments pour certains championnats, et Ronaldo peut encore jouer.

« Je pense qu'il reste. Je ne pense pas que le moment de la retraite arrive avant les 1 000 buts. Pas question. Ce serait insensé. »