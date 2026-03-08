Getty Images
Prédiction d'une percée en Premier League pour JJ Gabriel, le jeune prodige de Manchester United comparé à la superstar du FC Barcelone Lamine Yamal
Pourquoi Gabriel n'a-t-il pas encore fait ses débuts chez les seniors de Manchester United ?
Gabriel n'a fêté ses 15 ans qu'en octobre 2025, ce qui signifie qu'il ne peut actuellement pas évoluer en Premier League. Il aurait pu représenter Manchester United en FA Cup cette saison, mais les Red Devils ont été éliminés dès le troisième tour par Brighton.
Cette situation oblige Gabriel à rester pour l'instant dans les rangs de l'académie, où il apporte une contribution impressionnante au niveau junior. Il s'est illustré dans les matchs de la Premier League U18 et de la FA Youth Cup.
Gabriel comparé au jeune prodige du FC Barcelone, Yamal
Il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial, et Manchester United met tout en œuvre pour s'assurer d'être le club qui tirera profit de son indéniable potentiel. Des clubs européens de premier plan, tels que Barcelone, auraient manifesté leur intérêt pour Gabriel.
Un contrat professionnel est en cours de préparation pour le jeune joueur, qui devrait suivre un parcours similaire à celui de Yamal, finaliste du Ballon d'Or 2025, en Catalogne.
Yamal a fait ses débuts au Barça à 15 ans, tandis que Max Dowman avait le même âge lorsqu'ila percé à Arsenal cette saison. Gabriel est prêt à frapper à la même porte à Old Trafford, et un autre diplômé de l'académie le prédit prêt à franchir cette barrière.
Quand Gabriel est soutenu pour faire ses débuts en Premier League
Wes Brown, qui a remporté le titre de Premier League et de Ligue des champions avec Manchester United, a déclaré au journal Metro à propos de Gabriel et du moment où il pourrait être intégré à l'équipe senior : « Il a du talent. Un talent fou.
Tout est question de timing avec JJ Gabriel. Pour United, il s'agit de le faire entrer au bon moment, là où il pourra s'épanouir et où il sera apprécié. Le meilleur exemple est ce que Barcelone a fait avec Lamine Yamal. Le talent était là, nous le savons maintenant. Si vous le faites entrer trop tôt et que cela ne fonctionne pas, la porte peut se fermer un peu. Tout le monde sait à quel point vous êtes talentueux, mais les opportunités peuvent devenir moins nombreuses.
Ce que je dirais, en regardant Gabriel, c'est qu'il est intrépide, il essaie toujours de faire bouger les choses. La façon dont il glisse entre les joueurs est incroyable.
La saison prochaine, il sera certainement dans le coup, mais tout sera question de timing. Il ne faut pas lui mettre la pression et lui dire « on a besoin de toi », car à cet âge-là, ce n'est pas nécessaire. Il doit simplement profiter du football et, quand l'occasion se présentera, en profiter. Mais ça arrivera pour lui. »
Rooney suivra-t-il Gabriel dans l'équipe première de Manchester United ?
Gabriel évolue actuellement aux côtés de Kai Rooney, le fils du meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, Wayne Rooney. Tous deux sont considérés comme les futures stars des Red Devils, leurs talents évidents venant s'ajouter à un vivier d'attaquants déjà riche de joueurs tels que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko et Bruno Fernandes.
