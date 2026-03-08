Prédiction d'une percée en Premier League pour JJ Gabriel, le jeune prodige de Manchester United comparé à la superstar du FC Barcelone Lamine Yamal

Wes Brown, qui a remporté le titre de Premier League et de Ligue des champions avec Manchester United, a déclaré au journal Metro à propos de Gabriel et du moment où il pourrait être intégré à l'équipe senior : « Il a du talent. Un talent fou.

Tout est question de timing avec JJ Gabriel. Pour United, il s'agit de le faire entrer au bon moment, là où il pourra s'épanouir et où il sera apprécié. Le meilleur exemple est ce que Barcelone a fait avec Lamine Yamal. Le talent était là, nous le savons maintenant. Si vous le faites entrer trop tôt et que cela ne fonctionne pas, la porte peut se fermer un peu. Tout le monde sait à quel point vous êtes talentueux, mais les opportunités peuvent devenir moins nombreuses.

Ce que je dirais, en regardant Gabriel, c'est qu'il est intrépide, il essaie toujours de faire bouger les choses. La façon dont il glisse entre les joueurs est incroyable.

La saison prochaine, il sera certainement dans le coup, mais tout sera question de timing. Il ne faut pas lui mettre la pression et lui dire « on a besoin de toi », car à cet âge-là, ce n'est pas nécessaire. Il doit simplement profiter du football et, quand l'occasion se présentera, en profiter. Mais ça arrivera pour lui. »