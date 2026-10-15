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Précision allemande ! Woltemade remet la Juve à égalité d’une reprise de volée avant de saluer son association avec Kolo Muani, auteur du but de la victoire
La reprise de volée de Woltemade lance la réaction de la Juventus en Espagne
L’attaquant allemand Nick Woltemade a joué un rôle décisif dans la remontée de la Juventus, victorieuse 2-1 face au Celta Vigo en Ligue Europa après avoir été menée à la mi-temps. À la 58e minute, Woltemade a répondu à l’ouverture du score de Hugo Alvarez d’une superbe reprise de volée du pied droit dans le petit filet.
Il a profité d’un centre dévié de Teun Koopmeiners pour égaliser d’une finition implacable, après une première période difficile pour les Bianconeri en Galice.
Randal Kolo Muani a ensuite marqué de la tête dans le temps additionnel pour offrir la victoire à l’équipe de Luciano Spalletti.
- SportPix UK
Un attaquant reconnaît avoir gagné en confiance et vise encore plus haut
Au micro de Movistar+ après le match, Woltemade a souligné l’importance de cette victoire acquise en fin de rencontre pour le moral de l’équipe. « Une victoire importante, surtout quand on marque à la fin. C’est crucial pour l’équipe et pour notre confiance », a déclaré Woltemade.
« Je suis ravi de la victoire. J’ai fait de bonnes choses ce soir, même si je peux certainement faire mieux. »
« Je suis content d’avoir marqué. C’est assurément quelque chose qui donne confiance à un attaquant, et je veux continuer à progresser pour aider encore davantage l’équipe. »
Woltemade salue son entente grandissante avec Kolo Muani
Woltemade s’est également réjoui pour Kolo Muani, lui aussi buteur, soulignant que leur présence physique conjuguée pose de sérieux problèmes tactiques aux défenses adverses. « J’aime jouer aux côtés de Kolo Muani », a expliqué Woltemade.
« Quand nous sommes ensemble dans la surface de réparation, il est plus difficile pour l’adversaire de défendre. Je suis aussi ravi qu’il ait marqué. »
La complicité offensive du duo s’est révélée décisive, la Juventus ayant exercé une pression constante sur la surface des six mètres du Celta en fin de match.
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Dans la perspective des défis européens à venir
Après avoir inscrit son premier but européen pour la Juventus d’une frappe puissante, Woltemade entend poursuivre sur sa lancée.
La Juventus tentera de prolonger sa série de victoires lorsqu’elle recevra Rennes lors de la troisième journée de Ligue Europa.
Le Celta Vigo, de son côté, doit se remobiliser avant son déplacement sur le terrain du Celtic, où il cherchera à décrocher ses premiers points en phase de groupes.
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