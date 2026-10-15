L’attaquant allemand Nick Woltemade a joué un rôle décisif dans la remontée de la Juventus, victorieuse 2-1 face au Celta Vigo en Ligue Europa après avoir été menée à la mi-temps. À la 58e minute, Woltemade a répondu à l’ouverture du score de Hugo Alvarez d’une superbe reprise de volée du pied droit dans le petit filet.

Il a profité d’un centre dévié de Teun Koopmeiners pour égaliser d’une finition implacable, après une première période difficile pour les Bianconeri en Galice.

Randal Kolo Muani a ensuite marqué de la tête dans le temps additionnel pour offrir la victoire à l’équipe de Luciano Spalletti.