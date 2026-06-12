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Prandelli : « Grosso à la Fiorentina ? Les supporters viola peuvent rêver du Scudetto, c’est la magie de Florence. »

Fiorentina
F. Grosso

L'ancien entraîneur de la Fiorentina et sélectionneur lors de la dernière Coupe du monde disputée par l'Italie donne son avis.

Invité au Mémorial Davide Astori à Florence, Cesare Prandelli s’est confié aux journalistes présents en marge de l’événement. Il a d’abord évoqué ses souvenirs de l’ancien capitaine de la Fiorentina, disparu tragiquement dans la nuit du 4 mars 2018 à Udine :

«Le souvenir est toujours déchirant. Quand on perd une personne jeune, le moment du souvenir est émouvant. Je me souviens de son caractère : un jour, j’étais via dei Serragli, je l’ai croisé en voiture, il est descendu et est venu m’embrasser pour me dire qu’il était devenu papa.»

  • Grosso prend la suite de Vanoli.

    « Il convient de saluer le travail de Vanoli, qui s’est cloîtré au centre d’entraînement pour accomplir une mission délicate. Grosso a démontré son talent de stratège ; les supporters peuvent donc légitimement rêver du Scudetto. À Florence, c’est bien connu : après une saison morne, il faut rebondir avec enthousiasme et oser viser le titre. »

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  • LA SYNERGIE AVEC PARATICI

    « Beaucoup de choses peuvent évoluer dès maintenant ; Paratici et Grosso se connaissent depuis longtemps. L’apport de l’entraîneur est essentiel ; si tu arrives alors que tout est déjà décidé, comme cela m’est arrivé, il devient difficile de faire la différence. »

  • Équipe nationale

    « La Coupe du monde reste la Coupe du monde : tout le monde la suivra. J’espère qu’un accord sera trouvé entre la Fédération et la Ligue, sinon nous risquons d’attendre encore de nombreuses années. Après 2014, nous avions mené des analyses approfondies, mais cela n’a pas suffi. La première mesure serait de créer une deuxième équipe afin d’accompagner les jeunes encore impréparés. »