Invité au Mémorial Davide Astori à Florence, Cesare Prandelli s’est confié aux journalistes présents en marge de l’événement. Il a d’abord évoqué ses souvenirs de l’ancien capitaine de la Fiorentina, disparu tragiquement dans la nuit du 4 mars 2018 à Udine :

«Le souvenir est toujours déchirant. Quand on perd une personne jeune, le moment du souvenir est émouvant. Je me souviens de son caractère : un jour, j’étais via dei Serragli, je l’ai croisé en voiture, il est descendu et est venu m’embrasser pour me dire qu’il était devenu papa.»