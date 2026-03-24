Pozzo : « L'Udinese est à la recherche de partenaires financiers, à l'instar de l'Atalanta ; notre club vaut 300 millions d'euros »

Giampaolo Pozzo s'apprête à fêter ses 40 ans à la tête de l'Udinese.





Le patron du club frioulan a déclaré à Radio Rai Gr Parlamento : « Nous ne voulons pas vendre, mais internationaliser le club pour améliorer les résultats sportifs, un peu comme l'a fait l'Atalanta. »

« Le Como est un miracle : l'argent ne suffit pas, il faut aussi savoir gérer et recruter les joueurs. Je ne les connais pas, mais ils sont très doués et ont bien investi leur argent. »





« Notre budget est régional et l’objectif est un maintien tranquille, c’est ce que nos ressources nous permettent. Il peut arriver qu’un de nos joueurs explose et devienne difficile à retenir, mais pour atteindre les coupes européennes, il en faut davantage. L'accord que nous avions signé prévoyait la cession de l'Udinese pour 300 millions d'euros, mais nous n'avons pas l'intention de vendre : nous recherchons la participation d'un fonds uniquement pour nous améliorer sur le plan sportif. »



