Goal.com
En direct
Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

Traduit par

Pozzo : « L'Udinese est à la recherche de partenaires financiers, à l'instar de l'Atalanta ; notre club vaut 300 millions d'euros »

Udinese
Serie A

Le président dirige l'équipe frioulane depuis 40 ans.

Giampaolo Pozzo s'apprête à fêter ses 40 ans à la tête de l'Udinese.


Le patron du club frioulan a déclaré à Radio Rai Gr Parlamento : « Nous ne voulons pas vendre, mais internationaliser le club pour améliorer les résultats sportifs, un peu comme l'a fait l'Atalanta. »

« Le Como est un miracle : l'argent ne suffit pas, il faut aussi savoir gérer et recruter les joueurs. Je ne les connais pas, mais ils sont très doués et ont bien investi leur argent. »


« Notre budget est régional et l’objectif est un maintien tranquille, c’est ce que nos ressources nous permettent. Il peut arriver qu’un de nos joueurs explose et devienne difficile à retenir, mais pour atteindre les coupes européennes, il en faut davantage. L'accord que nous avions signé prévoyait la cession de l'Udinese pour 300 millions d'euros, mais nous n'avons pas l'intention de vendre : nous recherchons la participation d'un fonds uniquement pour nous améliorer sur le plan sportif. »


  • « Parmi les entraîneurs que j'ai eus, je garde un excellent souvenir des exploits de Zaccheroni et de Spalletti, un très bon technicien. Je connais ses capacités ; avec de la patience, il remettra les choses en ordre à la Juventus. »


    « Parmi les joueurs, celui dont je garde le meilleur souvenir est Di Natale, mais je pourrais aussi citer Bierhoff. »

    « Lucca fonctionnait bien chez nous et a réalisé d’excellentes saisons, avec des buts et du caractère. À Naples ? Il faut faire preuve d’un peu de patience, je ne sais pas pourquoi un joueur aussi jeune voit ses performances s’inverser d’une année à l’autre. »


    « Cette année, nous avons des joueurs de très grande qualité. Nous avons payé Davis 3 millions d’euros, c’est un excellent attaquant, y compris dans son attitude envers nous. Il a connu des moments difficiles, mais si on lui donne le ballon, il sait s’en servir et marquer des buts. »

    « Solet ? Sur le marché, il est difficile de fixer un prix, je ne me sens pas de le faire car nous ne sommes pas la Bourse. Les marges sont difficiles à établir, il est très bon et important pour notre défense. »


    • Publicité
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Como crest
Como
COM