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Kansas City CurrentGetty Images
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Power Rankings de la NWSL : suspense pour la dernière journée ! Une place en play-offs encore en jeu et le Shield toujours pas attribué à l’approche du dernier week-end

Analysis
NWSL
Gotham FC
San Diego Wave FC
Kansas City Current

Personne n’a décroché le Shield ni la dernière place en play-offs. Tout se jouera lors de la dernière journée de la saison de NWSL, qui déterminera l’identité des huit équipes qualifiées pour la phase finale.

Tout se jouera lors du Decision Day pour l’attribution du Shield de la National Women's Soccer League (NWSL) et les dernières places en play-offs. Cette journée décisive aura lieu le dimanche 1er novembre, avec les 16 clubs de la NWSL en lice.

À l’issue de l’un des derniers week-ends de compétition en NWSL, plusieurs places restaient à prendre dans la course aux play-offs. Angel City et Kansas City ont assuré le spectacle au moment crucial. Le club de Los Angeles a battu Bay FC 2-0, portant sa série d’invincibilité à neuf matches. Le Current monte lui aussi en puissance au bon moment : sa victoire à domicile contre le Washington Spirit (2-1) l’a propulsé à la quatrième place du classement, son meilleur rang depuis la première semaine de compétition en NWSL.

Gotham FC était en position de remporter le Shield, mais les résultats enregistrés ailleurs dans le championnat l’obligent à attendre le Decision Day. Une victoire ou un match nul face aux Utah Royals lui suffira alors pour décrocher le trophée. De son côté, Utah a décroché la première qualification de son histoire pour les play-offs grâce à un match nul 0-0 contre Seattle Reign FC.

San Diego Wave aurait pu compliquer davantage la tâche de Gotham dans la course au Shield, mais a concédé le nul face au Boston Legacy (2-2). Le club peut encore remporter le trophée, à condition que Gotham perde et qu’il affiche une meilleure différence de buts. Le match le plus fou reste sans doute la victoire écrasante de Denver Summit contre Racing Louisville (6-1), avec un doublé de Natasha Flint. Denver peut encore se qualifier pour les play-offs et compte 53 buts pour sa première saison, le meilleur total du championnat.

Ce nouveau week-end a été marqué par des changements au classement, des buts spectaculaires et des surprises. GOAL classe les 16 équipes avant le Decision Day...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Racing Louisville

    Classement précédent : 15

    Résultat : Défaite 6-1 face à Denver Summit

    Conséquences : Racing Louisville ne pourra pas disputer les play-offs. L’équipe a été totalement dominée par Denver Summit dans le jeu, au score et dans l’engagement ce week-end. Racing a encaissé six buts et concédé sa 19e défaite de la saison.

  • Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Classement précédent : 16

    Résultat : Défaite 3-1 face au Houston Dash

    Conséquences : Chicago Stars a été éliminé de la course aux play-offs lors de la 21e journée. Tous ces matches n'ont donc été que... des étapes du processus ? Les Stars ont laissé filer trois points face au Houston Dash, concédant leur cinquième défaite consécutive cette saison.

  • Bay FCGetty Images

    14Bay FC

    Classement précédent : 14

    Résultat : Défaite 2-0 contre Angel City

    Conséquences : Bay FC dispose de bases solides, mais peine à obtenir des résultats quand cela compte vraiment. Bay FC a laissé les trois points à Angel City et, malgré quelques bonnes séquences défensives, a subi 15 tirs contre cinq.


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  • Orlando PrideGetty Images

    13Orlando Pride

    Classement précédent : 11

    Résultat : Défaite 2-1 face à Gotham FC

    Conséquences : Orlando Pride a laissé filer trois points face à Gotham, à Orlando. L’absence de Barbra Banda en attaque se faisait déjà sentir, mais elle est désormais flagrante. Solai Washington a fait ce qu’elle sait faire et inscrit l’unique but du Pride.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Classement précédent : 13

    Résultat : Victoire 3-1 contre Chicago Stars

    Conséquences : Houston a réussi à inscrire trois buts face à Chicago, de quoi se remonter le moral, mais cela ne change presque rien à ses chances de participer aux playoffs. Le Dash n’est plus en course pour les playoffs, mais peut se satisfaire d’avoir marqué trois buts.

  • Boston LegacyGetty Images

    11Boston Legacy

    Classement précédent : 12

    Résultat : match nul 2-2 face au San Diego Wave

    Conséquences : Bien qu’éliminée de la course aux play-offs, l’équipe sait rivaliser avec les leaders du championnat. Boston a donné du fil à retordre au San Diego Wave et a réussi à arracher un point. L’équipe de Boston a progressé à chaque match cette saison, ce qui laisse beaucoup d’espoir pour l’année prochaine.

  • North Carolina CourageScoreplay

    10North Carolina Courage

    Classement précédent : 4

    Résultat : Défaite 1-0 face aux Portland Thorns

    Conséquences : Il est difficile de comprendre comment le North Carolina Courage peut compter sur une joueuse comme Ashley Sanchez, qui a marqué 20 buts cette saison, sans être encore assuré d’une place en phase finale. Le Courage s’est incliné 1-0 face à Portland, et Sanchez, à l’origine des deux occasions de but de son équipe, n’a pas réussi à les concrétiser. Le Courage peut encore se qualifier pour les play-offs, mais tout se jouera lors du Decision Day.

  • Utah RoyalsScoreplay

    9Utah Royals

    Classement précédent : 8

    Résultat : match nul 0-0 contre Seattle Reign

    Conséquences : Même si l’Utah n’a pas pris les trois points face au Reign FC, ce match nul lui a permis de décrocher sa toute première qualification pour les play-offs de la NWSL. L’Utah occupe actuellement la sixième place du classement avec 47 points, à égalité avec Portland.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Summit

    Classement précédent : 10

    Résultat : Victoire 6-1 contre le Racing Louisville

    Conséquences : Denver Summit est l’équipe qui a inscrit le plus de buts en NWSL, et l’a montré ce week-end en marquant six fois contre le Racing Louisville. Flint a inscrit un doublé, tandis que quatre autres joueuses du Summit ont contribué à la victoire. Denver reste en lice pour une place en play-offs, et tout se jouera lors de la dernière journée.

  • Portland ThornsGetty Images

    7Portland Thorns

    Classement précédent : 6

    Résultat : Victoire 1-0 contre North Carolina Courage

    Conséquences : Portland Thorns s’est qualifié pour les play-offs grâce à une victoire 1-0 maîtrisée face à North Carolina Courage. Malgré une saison difficile, marquée par les blessures et la suspension actuelle de Sophia Wilson après un carton rouge, Portland Thorns obtient des résultats au moment décisif. La superbe frappe de Marie Müller a fait la différence. Portland Thorns affrontera ensuite Houston Dash dimanche.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6Seattle Reign

    Classement précédent : 5

    Résultat : match nul 0-0 contre Utah Royals

    Conséquences : Le Seattle Reign a fait match nul 0-0 contre Utah, un résultat qui lui permet de conserver la dernière place qualificative pour les playoffs. À la lutte avec North Carolina et Denver pour cette place, le Reign affrontera Orlando lors de la journée décisive, avec à la clé soit une qualification pour la phase finale, soit une meilleure carte « plus de chance l’année prochaine ».

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5Kansas City Current

    Classement précédent : 9

    Résultat : Victoire 2-1 contre le Washington Spirit

    Conséquences : Le Kansas City Current a livré une solide prestation face au Washington Spirit, qui était encore en lice pour décrocher le très convoité Shield. Kansas City a répondu présent et fait étalage de son talent grâce à un but de Lo'eau LaBonta, suivi quelques minutes plus tard par une réalisation de Vanessa DiBernardo. Croix Bethune a également établi un nouveau record de passes décisives sur une seule saison (11).

  • Washington SpiritGetty Images

    4Washington Spirit

    Classement précédent : 3

    Résultat : Défaite 2-1 face au Kansas City Current

    Conséquences : Le Washington Spirit est officiellement hors course pour le Shield après avoir laissé trois points au Kansas City Current. La rencontre a été physique et le Spirit a passé une grande partie du match à courir après son adversaire. Clara Luvanga a inscrit le seul but du Spirit, ouvrant le score dès la 12e minute.

  • Angel City FCGetty Images

    3Angel City

    Classement précédent : 7

    Résultat : Victoire 2-0 contre Bay FC

    Conséquences : Angel City déroule, signe une cinquième victoire consécutive et est officiellement qualifié pour les play-offs. Gisele Thompson a inscrit un but magnifique et Riley Tiernan a scellé la victoire, permettant à Angel City de prendre les trois points face à Bay FC.

  • San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Classement précédent : 1

    Résultat : Match nul 2-2 contre Boston Legacy

    Conséquences : San Diego Wave peut encore, mathématiquement, remporter le Shield et, comme pour presque tout le reste, tout se jouera lors du Decision Day. Le Wave a fait match nul 2-2 contre Boston et a subi une forte pression défensive pendant la majeure partie de la rencontre. Après avoir encaissé le premier but, Gia Corely a égalisé pour le Wave juste après la mi-temps.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Classement précédent : 2

    Résultat : Victoire 2-1 contre Orlando Pride

    Conséquences : Gotham FC était proche de remporter le Shield, mais doit désormais attendre le match de dimanche prochain contre Utah. Gotham a tout de même fait le nécessaire face à Orlando, malgré une prestation relativement fébrile de l'équipe de New York et du New Jersey. Midge Purce et Tierna Davidson ont inscrit les deux buts qui ont permis à Gotham d'empocher les trois points.