Tout se jouera lors du Decision Day pour l’attribution du Shield de la National Women's Soccer League (NWSL) et les dernières places en play-offs. Cette journée décisive aura lieu le dimanche 1er novembre, avec les 16 clubs de la NWSL en lice.

À l’issue de l’un des derniers week-ends de compétition en NWSL, plusieurs places restaient à prendre dans la course aux play-offs. Angel City et Kansas City ont assuré le spectacle au moment crucial. Le club de Los Angeles a battu Bay FC 2-0, portant sa série d’invincibilité à neuf matches. Le Current monte lui aussi en puissance au bon moment : sa victoire à domicile contre le Washington Spirit (2-1) l’a propulsé à la quatrième place du classement, son meilleur rang depuis la première semaine de compétition en NWSL.

Gotham FC était en position de remporter le Shield, mais les résultats enregistrés ailleurs dans le championnat l’obligent à attendre le Decision Day. Une victoire ou un match nul face aux Utah Royals lui suffira alors pour décrocher le trophée. De son côté, Utah a décroché la première qualification de son histoire pour les play-offs grâce à un match nul 0-0 contre Seattle Reign FC.

San Diego Wave aurait pu compliquer davantage la tâche de Gotham dans la course au Shield, mais a concédé le nul face au Boston Legacy (2-2). Le club peut encore remporter le trophée, à condition que Gotham perde et qu’il affiche une meilleure différence de buts. Le match le plus fou reste sans doute la victoire écrasante de Denver Summit contre Racing Louisville (6-1), avec un doublé de Natasha Flint. Denver peut encore se qualifier pour les play-offs et compte 53 buts pour sa première saison, le meilleur total du championnat.

Ce nouveau week-end a été marqué par des changements au classement, des buts spectaculaires et des surprises. GOAL classe les 16 équipes avant le Decision Day...