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Pousse-toi, Kylian Mbappe ! Lamine Yamal bat un record de longue date alors que le prodige de Barcelone entre dans l’histoire des buteurs en Europe
Le prodige de Barcelone établit une nouvelle référence européenne
L’ascension de Yamal continue de laisser le monde du football admiratif, alors que l’ailier espagnol a atteint la barre des 50 buts de manière record. Lors d’une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, la superstar adolescente a inscrit un doublé pour porter son total officiel avec Barcelone à 51 buts. Ce faisant, il est officiellement devenu le plus jeune joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts.
En atteignant ce cap à seulement 19 ans et 49 jours, Yamal a affiché un niveau d’efficacité que peu imaginaient si tôt dans sa carrière. Le club catalan a confirmé le record peu après le coup de sifflet final, soulignant que son joyau issu du centre de formation est désormais le plus jeune joueur de la riche histoire de Barcelone à réussir une telle performance. Sa prestation contre le Rayo a été un condensé de son talent, avec une frappe dans la lucarne à la 21e minute avant de conclure la rencontre par une réalisation en fin de match.
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Devant Mbappé et Haaland
Ce qui rend l’exploit de Yamal véritablement stupéfiant, c’est le calibre des joueurs qu’il est parvenu à dépasser. En atteignant les 50 buts à 19 ans et 49 jours, il a largement battu le record auparavant détenu par la star du Real Madrid Kylian Mbappe. Le Français, qui était largement considéré comme la référence en matière de précocité devant le but lors de son passage à Monaco et au PSG, n’a atteint la barre des 50 buts qu’à l’âge de 19 ans et 241 jours.
De plus, la machine à buts de Manchester City, Haaland, se retrouve également derrière le nouveau record de l’Espagnol. L’international norvégien, connu pour son efficacité clinique, a atteint le cap des 50 buts à l’âge de 20 ans et 196 jours. En effaçant ces chiffres, Yamal a consolidé son statut d’attaquant le plus dangereux de la planète parmi les jeunes, prouvant que son impact au plus haut niveau du football européen n’est pas un simple feu de paille, mais une période de domination durable.
Éclipsant l’héritage de Messi
Dans les couloirs de Barcelone, les comparaisons avec Lionel Messi sont inévitables, mais Yamal parvient remarquablement à rester en avance sur le rythme des débuts de l’Argentin. Le légendaire numéro 10, qui a remporté huit Ballons d’Or, n’a atteint la barre des 50 buts pour le Barça qu’à 21 ans. Yamal a également dépassé d’autres légendes du club comme Josep Escola, qui avait atteint ce cap à 20 ans.
Fait approprié, quelques heures seulement après que Messi a annoncé sa retraite internationale, Yamal a semblé rendre un magnifique hommage sur le terrain à son prédécesseur. L’adolescent a rappelé l’Argentin sur son premier but, en repiquant sur son pied gauche avant de décocher une frappe spectaculaire dans la lucarne.
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Une trajectoire sans plafond
Depuis ses débuts professionnels en avril 2023 à l’âge de 15 ans, la carrière de Yamal suit une trajectoire ascendante qui défie la logique traditionnelle. Il a déjà goûté au succès international, remportant la Coupe du monde et le Championnat d’Europe avec l’Espagne, tout en étant désigné joueur de la saison en Liga. Son doublé contre le Rayo Vallecano n’est que le dernier chapitre d’une histoire qui semble promise à la grandeur.
Tandis que Barcelone poursuit sa quête pour retrouver le sommet du football européen, pouvoir compter sur un recordman comme Yamal pour mener la charge suscite un immense optimisme chez les fidèles du club catalan. Le cap des 50 buts étant désormais franchi, l’attention se porte désormais sur le nombre de records supplémentaires que cet adolescent peut encore battre. S’il continue sur ce rythme, il ne rivalisera pas seulement avec les fantômes du passé de Barcelone, il établira aussi un standard qu’aucun autre jeune joueur de l’ère moderne ne pourra peut-être égaler.
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