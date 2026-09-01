L’ascension de Yamal continue de laisser le monde du football admiratif, alors que l’ailier espagnol a atteint la barre des 50 buts de manière record. Lors d’une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, la superstar adolescente a inscrit un doublé pour porter son total officiel avec Barcelone à 51 buts. Ce faisant, il est officiellement devenu le plus jeune joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts.

En atteignant ce cap à seulement 19 ans et 49 jours, Yamal a affiché un niveau d’efficacité que peu imaginaient si tôt dans sa carrière. Le club catalan a confirmé le record peu après le coup de sifflet final, soulignant que son joyau issu du centre de formation est désormais le plus jeune joueur de la riche histoire de Barcelone à réussir une telle performance. Sa prestation contre le Rayo a été un condensé de son talent, avec une frappe dans la lucarne à la 21e minute avant de conclure la rencontre par une réalisation en fin de match.







