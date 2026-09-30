Huit ans après le déclenchement de l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire récente du sport britannique, le verdict est enfin tombé dans le dossier de Manchester City. De nombreuses questions demeurent toutefois en suspens quant à l'avenir du club au cours de la prochaine période.

La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des accusations liées à de graves infractions aux règles financières sur une période s'étendant sur neuf saisons, ainsi que de la majorité des accusations relatives à son manque de coopération avec l'enquête.

Les conclusions de la commission indiquent que le club a eu recours à des contrats qu'elle a qualifiés de « fictifs » pour gonfler ses revenus et réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, qu'il a présenté des comptes inexacts et dissimulé la réalité de sa situation financière aux auditeurs et aux instances de régulation.

Alors que Manchester City clame son innocence et a annoncé son intention de faire appel, le journal « Daily Mail » a publié un article passant en revue les réponses aux principales questions qui s'imposent après le verdict.