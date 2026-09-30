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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Poursuites pénales, dédommagements et l'avenir du Marocain Berrada : l'affaire Manchester City soulève 10 questions brûlantes

FEATURES
Manchester City
Premier League
Angleterre

Une condamnation du club ciel ouvre plusieurs fronts

Huit ans après le déclenchement de l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire récente du sport britannique, le verdict est enfin tombé dans le dossier de Manchester City. De nombreuses questions demeurent toutefois en suspens quant à l'avenir du club au cours de la prochaine période.

La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des accusations liées à de graves infractions aux règles financières sur une période s'étendant sur neuf saisons, ainsi que de la majorité des accusations relatives à son manque de coopération avec l'enquête.

Les conclusions de la commission indiquent que le club a eu recours à des contrats qu'elle a qualifiés de « fictifs » pour gonfler ses revenus et réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018, qu'il a présenté des comptes inexacts et dissimulé la réalité de sa situation financière aux auditeurs et aux instances de régulation.

Alors que Manchester City clame son innocence et a annoncé son intention de faire appel, le journal « Daily Mail » a publié un article passant en revue les réponses aux principales questions qui s'imposent après le verdict.

  • Quand débute la prochaine étape ?

    L'échéance la plus importante actuellement est fixée à vendredi, date limite pour Manchester City afin de déposer son appel. Le recours à l'appel était attendu compte tenu du fait que le club continue de rejeter les accusations, et le directeur général Ferran Soriano a confirmé que le club engagerait cette démarche.

    Le règlement de la Premier League prévoit des contraintes de délai détaillées visant à accélérer la procédure d'appel : l'audience ne peut pas durer plus de cinq jours, elle doit s'achever dans les 12 semaines suivant le verdict initial, et les déclarations des témoins et des experts ne doivent pas dépasser 30 pages.

    Mais le premier obstacle réside dans la constitution d'une nouvelle commission chargée d'examiner l'appel. Le président de la commission actuelle doit, « dans les meilleurs délais possibles en pratique », informer les parties de l'identité des membres proposés, les objections devant être présentées dans un délai de deux jours ouvrables.

    Compte tenu de l'ampleur de l'affaire et de l'importance liée à la constitution de la commission, la sélection de ses membres pourrait être la première étape de la procédure à connaître un retard.

    Des experts juridiques estiment qu'il est peu probable qu'un résultat définitif intervienne au cours de la saison en cours. Quant à la date de la sanction, la Premier League refuse de commenter le point de savoir si celle-ci sera prononcée avant la fin de l'appel, même si certains indices laissent penser que la ligue souhaite accélérer la procédure.

  • Qu'adviendra-t-il des témoins dont il est prouvé qu'ils ont fourni des preuves mensongères ?

    Le paragraphe 29(b) du jugement publié indique que « certains témoins des faits ont, au cours de l'audience, présenté des éléments dont ils savaient qu'ils étaient inexacts, et ont donc manqué de sincérité ».

    L'identité de ces personnes, qui ont témoigné au nom de Manchester City, n'a pas été révélée.

    La Premier League semble chercher à lever certaines parties occultées du jugement, ce qui est apparu à la fin de son communiqué publié mardi, où elle a précisé qu'elle n'avait obtenu l'autorisation que de publier une version révisée du résumé des « principales conclusions » de la commission.

    La ligue a confirmé que la procédure se poursuit et que toute autre information relative à l'affaire qu'elle n'a pas publiée reste confidentielle, s'engageant à publier la décision dans son intégralité « sauf si la loi l'en empêche ».

  • Pourquoi les noms des membres de la commission n'ont-ils pas été dévoilés ?

    La raison exacte pour laquelle l'identité des membres de la commission n'a pas été révélée reste floue.

    La ligue indique que la procédure est toujours en cours, avec l'espoir de publier davantage d'éléments à un stade ultérieur. La situation pourrait évoluer à l'avenir en fonction des arguments juridiques qui seront présentés au cours de la procédure.

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  • L'affaire peut-elle aboutir à des poursuites pénales ?

    Rien n'est encore tranché.

    Pour l'heure, la priorité des deux parties porte sur les procédures d'appel, d'autant que cette affaire ne dispose d'aucun précédent similaire clair en Angleterre.

    En Italie, des peines de prison avec sursis ont été prononcées à l'encontre d'anciens dirigeants de la Juventus, parmi lesquels l'ancien président Andrea Agnelli, dans une affaire liée aux comptes financiers. Agnelli a été condamné à 20 mois de prison, tandis que Fabio Paratici, ancien directeur sportif de la Juventus et alors directeur du football de Tottenham, a écopé d'une peine de 14 mois de prison.

  • Comment fonctionnent les demandes d'indemnisation des concurrents ?

    Quatre clubs concurrents de Manchester City en Premier League, à savoir Arsenal, Manchester United, Tottenham et Liverpool, ont déposé des réclamations juridiques afin de garantir que leur droit ne soit pas prescrit en cas de condamnation avérée de City.

    Parmi les principales pistes de réclamation envisageables figure l'argument selon lequel les infractions de Manchester City ont privé des concurrents d'une qualification aux compétitions européennes. Tottenham semble disposer d'un argument solide sur ce point ; le club a en effet terminé le championnat lors de quatre saisons entre 2009 et 2018 à une seule place des positions qualificatives pour la Ligue des champions, avec City devant lui.

    La valeur de la réclamation que Tottenham pourrait déposer atteindrait environ 200 millions de livres sterling, selon ce qui a été évoqué autour de l'affaire.

    Mais les réclamations ne se limitent pas nécessairement à l'absence de qualification aux compétitions européennes, car il est également possible de prendre en compte des effets indirects, comme l'incapacité d'un club à recruter un joueur d'un certain niveau en raison de sa situation financière ou sportive.

    Il est probable qu'une commission d'arbitrage indépendante détermine le montant des indemnités, à l'image de ce qui s'est produit lorsque Burnley a obtenu une indemnisation de 35 millions de livres sterling de la part d'Everton en juin dernier pour infraction aux règles de rentabilité et de durabilité.

    Les quatre réclamations pourraient être examinées simultanément pour des raisons de temps, bien que chaque club puisse préférer traiter son dossier séparément.

    Le journal a indiqué qu'il est très peu probable que les indemnités versées aux concurrents affectent les comptes financiers futurs de City, car cela pourrait entraîner un cercle vicieux, où le club se retrouverait en infraction année après année, sans compter que la chose serait considérée comme une double sanction.

  • L'Union européenne peut-elle rouvrir l'affaire Manchester City ?

    L'Union des associations européennes de football (UEFA) attendra de connaître le résultat complet de l'affaire avant de prendre toute décision. 

    Cependant, selon les informations rapportées par le « Daily Mail », il est hautement improbable que l'UEFA rouvre l'affaire, bien que la Premier League ait affirmé que Manchester City était « en violation majeure » de ses règles et de celles de l'Union européenne. 

    La difficulté de rouvrir le dossier tient également à la décision du Tribunal arbitral du sport en 2020, lorsqu'il a annulé la sanction interdisant à Manchester City de participer aux compétitions européennes pendant deux saisons, après avoir confirmé certaines conclusions de l'UEFA et en avoir rejeté d'autres, considérées comme « prescrites ». 

    Dans cette affaire, City a écopé d'une amende de 10 millions d'euros, la sanction de privation de participation européenne ayant été annulée.

  • Le championnat anglais peut-il enquêter sur les comptes postérieurs à 2018 ?

    Oui, en théorie, la Premier League peut le faire.

    Mais l'autre question est de savoir si l'instance souhaite réellement se lancer dans une nouvelle enquête, compte tenu de l'ampleur du temps, des efforts et des coûts qu'a nécessités le dossier actuel.

    Pour l'heure, un sentiment prévaut dans les couloirs de l'instance : le verdict de l'affaire vient confirmer la justesse de sa position, et ce sentiment devrait perdurer si Manchester City perd en appel.

  • Que se passerait-il si Manchester City était relégué en Championship ?

    La Ligue anglaise de football « EFL » n'a pas commenté cette question, mais il existe un article dans ses règlements, l'article 11.6.2, qui semble traiter de tels cas.

    Si la sanction, à savoir un retrait de points, entraînait uniquement la relégation de Manchester City en Championship, l'affaire serait simple, le club descendant alors en deuxième division.

    En revanche, si la sanction devait le faire descendre jusqu'en League Two, la question deviendrait plus complexe.

    Dans ce cas, Manchester City devrait d'abord soumettre une demande à la Fédération anglaise de football pour réintégrer la pyramide des compétitions de football anglais. Et si cela était approuvé, l'absence du club impliquerait la promotion d'une équipe supplémentaire de chaque division de la Ligue anglaise de football la saison suivante, afin de combler le vide résultant de l'absence de City en Premier League.

  • Que signifie le titre pour le Marocain Omar Barada ?

    L'homme d'affaires marocain Omar Berrada occupe actuellement le poste de directeur général de Manchester United, après avoir rejoint le club en 2024 en provenance de Manchester City, où il a exercé plusieurs fonctions exécutives depuis 2011, dont celle de directeur des opérations.

    Manchester United a refusé de commenter l'affaire.

    Il serait néanmoins difficile d'imaginer que les responsables du club n'aient pas mené les vérifications préalables appropriées lors du recrutement de Berrada en 2024, d'autant que celui-ci est intervenu près d'un an après la révélation publique des accusations visant Manchester City.

  • Qu'attend Manchester City désormais ?

    Ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que la décision ne marque pas la fin de l'affaire. Manchester City a jusqu'à vendredi pour faire appel, tandis que la sanction définitive n'a toujours pas été annoncée.

    Le résultat de l'appel ouvre la porte à la définition de l'éventail des sanctions possibles, qui pourraient aller d'amendes financières et d'un retrait de points à des sanctions ayant un impact plus important sur la situation du club en championnat, tandis que les réclamations des concurrents et toute action éventuelle de l'UEFA ou d'autres instances demeurent des dossiers distincts susceptibles d'évoluer progressivement.

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