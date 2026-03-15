Pourquoi Wayne Rooney et Alan Shearer sont accusés de tenir des propos « totalement absurdes » alors qu'Anthony Gordon s'en prend aux légendes de Manchester United et de Newcastle

Après avoir prouvé sa forme et son talent en inscrivant le but de la victoire contre Chelsea à Stamford Bridge samedi, Gordon n’a pas mâché ses mots pour répondre aux critiques. Interrogé par l’émission « Match of the Day » de la BBC, l’international anglais a déclaré : « D’habitude, je n’aime pas mettre les choses au clair, car ça m’importe peu. Mais là, il faut que je le fasse, car c’était tout simplement absurde. Dire que je ne voulais pas jouer le match le plus important de ma carrière, c’est complètement absurde.

Je crois que Rooney a dit que je suis passé devant eux sans leur serrer la main et que je suis allé directement au vestiaire. Ce n’est pas vrai. Je me suis changé tout seul dans un vestiaire de la taille de celui-ci. Il n’y avait que moi et un lavabo. C’est complètement absurde. Je pense qu’ils devraient faire mieux dans ce qu’ils font. »

Même s’il se sentait prêt à surmonter son inconfort, la décision finale a été prise par Eddie Howe en collaboration avec le staff médical de Newcastle. Gordon a admis qu’il « n’avait pas beaucoup apprécié » d’apprendre qu’il serait sur le banc, mais il a compris que l’entraîneur devait privilégier la performance de l’équipe plutôt que son envie personnelle de jouer.