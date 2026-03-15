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Pourquoi Wayne Rooney et Alan Shearer sont accusés de tenir des propos « totalement absurdes » alors qu'Anthony Gordon s'en prend aux légendes de Manchester United et de Newcastle
Les légendes suscitent la colère en soulevant des questions sur la disponibilité
L'ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, a ouvert le bal en se demandant comment un joueur pouvait être apte à faire une brève apparition en deuxième mi-temps sans pour autant être titularisé, tandis que la légende de Newcastle, Alan Shearer, a déclaré qu'il faudrait « quelque chose d'extraordinaire pour que je ne participe pas à ce match ». Wayne Rooney, présent au stade, a jeté de l'huile sur le feu en affirmant que Gordon avait refusé de lui serrer la main avant le match, ce à quoi le joueur a désormais répondu de manière spectaculaire.
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Gordon dément ces allégations « totalement absurdes »
Après avoir prouvé sa forme et son talent en inscrivant le but de la victoire contre Chelsea à Stamford Bridge samedi, Gordon n’a pas mâché ses mots pour répondre aux critiques. Interrogé par l’émission « Match of the Day » de la BBC, l’international anglais a déclaré : « D’habitude, je n’aime pas mettre les choses au clair, car ça m’importe peu. Mais là, il faut que je le fasse, car c’était tout simplement absurde. Dire que je ne voulais pas jouer le match le plus important de ma carrière, c’est complètement absurde.
Je crois que Rooney a dit que je suis passé devant eux sans leur serrer la main et que je suis allé directement au vestiaire. Ce n’est pas vrai. Je me suis changé tout seul dans un vestiaire de la taille de celui-ci. Il n’y avait que moi et un lavabo. C’est complètement absurde. Je pense qu’ils devraient faire mieux dans ce qu’ils font. »
Même s’il se sentait prêt à surmonter son inconfort, la décision finale a été prise par Eddie Howe en collaboration avec le staff médical de Newcastle. Gordon a admis qu’il « n’avait pas beaucoup apprécié » d’apprendre qu’il serait sur le banc, mais il a compris que l’entraîneur devait privilégier la performance de l’équipe plutôt que son envie personnelle de jouer.
Howe met les choses au clair concernant les protocoles médicaux
L'entraîneur de Newcastle, Howe, s'est empressé de défendre sa star, précisant que la décision de laisser Gordon sur le banc face aux géants catalans était d'ordre médical et ne résultait pas d'un manque de motivation de la part du joueur. « Je tiens à clarifier un point concernant Anthony Gordon. Il était tout à fait disposé à jouer le match contre Barcelone », a déclaré Howe. « C'est moi qui ai décidé de ne pas le titulariser, car il avait été malade ce matin-là et n'avait pas participé à la séance d'entraînement. Il était prêt à jouer, mais après avoir consulté l'équipe médicale, il ne se sentait pas en état de jouer. »
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L'enthousiasme monte à l'approche du match au Camp Nou
La victoire 1-0 de Newcastle à Stamford Bridge constitue un véritable coup de pouce pour le moral de l'équipe, qui se prépare pour le déplacement difficile à Barcelone mercredi. Alors qu'elle n'avait remporté qu'une seule victoire à Chelsea en Premier League depuis 2012, ce résultat marque un tournant pour l'équipe de Howe. Le but victorieux est le fruit d'un excellent travail de Tino Livramento et Joe Willock, qui ont apporté aux Magpies l'athlétisme dont ils ont besoin pour rivaliser au plus haut niveau en Europe. L'attention se reporte désormais sur la Ligue des champions et sur la question de savoir si Gordon sera réintégré dans le onze de départ pour le match retour contre les Blaugrana.
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