Pourquoi Wayne Rooney « agace vraiment » sa femme Coleen alors que la légende de Manchester United met à rude épreuve la « patience » de ses amis et de sa famille

Avant le grand lancement de sa nouvelle collection avec la marque irlandaise de prêt-à-porter, Wayne a été aperçu en petite forme lors d'une soirée bien arrosée à Manchester. Ces frasques ont été une distraction malvenue pour Coleen.

Une source proche a déclaré au Sun : « Coleen est agacée par les frasques de Wayne. C'est une femme forte, indépendante et qui a réussi, et elle n'aime pas que les gens aient une mauvaise opinion d'elle. Personne ne souhaite voir sa réputation ternie par un comportement stupide, surtout lorsqu'on travaille sur un projet aussi important qu'une ligne de vêtements.

C'est vraiment irritant pour elle d'avoir à gérer cela. Coleen restera toujours aux côtés de Wayne, mais la patience de ses amis et de sa famille pourrait s'amenuiser. »

Coleen a organisé une somptueuse soirée de lancement à Londres pour les célébrités et les invités du secteur à l'occasion de la présentation de sa collection Primark, un contrat lucratif qui s'élèverait à plusieurs millions. Wayne est resté dans le manoir familial de 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) dans le Cheshire pour s'occuper de ses fils Kai, Klay, Kit et Cass.

Il leur a offert un dîner provenant du restaurant de poulet jerk de son ancien coéquipier de Manchester United, Jesse Lingard, situé à Wilmslow, non loin de là. Coleen était accompagnée dans la capitale anglaise par sa mère, Colette.

La source du Sun a ajouté que Coleen continuait à s'appuyer sur sa famille proche pour trouver du soutien : « Colette est et a toujours été la plus grande supportrice de sa fille et fera tout ce qu'elle peut pour la protéger. Il était essentiel que Coleen l'ait à ses côtés, car cela lui a donné la confiance nécessaire pour briller et vraiment profiter de la soirée. Colette est la voix de la raison dans sa vie et, bien sûr, l'épaule sur laquelle elle peut pleurer et l'oreille à qui elle peut se confier. »