Pourquoi Wayne Rooney « agace vraiment » sa femme Coleen alors que la légende de Manchester United met à rude épreuve la « patience » de ses amis et de sa famille
Coleen est sortie de l'ombre de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre Wayne
Coleen, qui est restée aux côtés de Wayne malgré plusieurs périodes difficiles dans leur mariage, travaille d'arrache-pied pour développer sa propre marque, sortant ainsi de l'ombre dans laquelle l'avait plongée son mari pendant sa carrière sportive exceptionnelle.
Après avoir terminé deuxième de l'édition 2024 de l'émission « I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here », Coleen a été submergée d'offres commerciales et médiatiques. L'une d'entre elles l'a amenée à s'associer à la chaîne de magasins Primark.
Pourquoi le comportement de Wayne a irrité Coleen
Avant le grand lancement de sa nouvelle collection avec la marque irlandaise de prêt-à-porter, Wayne a été aperçu en petite forme lors d'une soirée bien arrosée à Manchester. Ces frasques ont été une distraction malvenue pour Coleen.
Une source proche a déclaré au Sun : « Coleen est agacée par les frasques de Wayne. C'est une femme forte, indépendante et qui a réussi, et elle n'aime pas que les gens aient une mauvaise opinion d'elle. Personne ne souhaite voir sa réputation ternie par un comportement stupide, surtout lorsqu'on travaille sur un projet aussi important qu'une ligne de vêtements.
C'est vraiment irritant pour elle d'avoir à gérer cela. Coleen restera toujours aux côtés de Wayne, mais la patience de ses amis et de sa famille pourrait s'amenuiser. »
Coleen a organisé une somptueuse soirée de lancement à Londres pour les célébrités et les invités du secteur à l'occasion de la présentation de sa collection Primark, un contrat lucratif qui s'élèverait à plusieurs millions. Wayne est resté dans le manoir familial de 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) dans le Cheshire pour s'occuper de ses fils Kai, Klay, Kit et Cass.
Il leur a offert un dîner provenant du restaurant de poulet jerk de son ancien coéquipier de Manchester United, Jesse Lingard, situé à Wilmslow, non loin de là. Coleen était accompagnée dans la capitale anglaise par sa mère, Colette.
La source du Sun a ajouté que Coleen continuait à s'appuyer sur sa famille proche pour trouver du soutien : « Colette est et a toujours été la plus grande supportrice de sa fille et fera tout ce qu'elle peut pour la protéger. Il était essentiel que Coleen l'ait à ses côtés, car cela lui a donné la confiance nécessaire pour briller et vraiment profiter de la soirée. Colette est la voix de la raison dans sa vie et, bien sûr, l'épaule sur laquelle elle peut pleurer et l'oreille à qui elle peut se confier. »
Impossible d'ignorer les ragots concernant Wayne lors de l'événement Primark
Même si le grand événement organisé par Coleen s'est déroulé sans accroc, les invités n'ont pas pu éviter les commérages concernant Wayne et son comportement. La source du Sun a ajouté : « Coleen avait l'air déterminée. Personne n'a mentionné Wayne, mais les gens en parlaient à voix basse, hors de sa portée. »
Wayne a été vu en train de lutter pour garder son pantalon pendant une soirée arrosée avant les Brit Awards à Manchester, une importante cérémonie de remise de prix musicaux qui s'est déroulée pour la première fois hors de Londres, dans le nord de l'Angleterre.
Il avait fréquenté un hôtel du centre-ville avec son ami, la pop star Calum Scott, avant d'être rejoint par deux femmes, dont l'une était accompagnée de son petit ami. Rooney est finalement parti se coucher vers 3 h 25 du matin.
Rooney travaille comme commentateur pendant sa pause dans sa carrière d'entraîneur.
Rooney a déjà remercié sa femme Coleen de l'avoir aidé à réduire sa consommation excessive d'alcool, affirmant qu'il serait probablement mort sans le soutien qu'elle lui a apporté au fil des ans.
Wayne, qui est le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, travaille actuellement comme consultant pour BBC Sport et Amazon Prime Video. Il a mis sa carrière d'entraîneur en suspens après avoir occupé brièvement les fonctions d'entraîneur de Birmingham City et de Plymouth Argyle.
