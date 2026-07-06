AFP
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Pourquoi Vinicius Junior n’a-t-il pas frappé le penalty décisif du Brésil contre la Norvège ? La star du Real Madrid explique son choix d’avoir cédé le ballon à Bruno Guimarães, lequel a manqué sa tentative
Les instructions de l'entraîneur ont conduit à l'octroi d'un penalty.
Les espoirs du Brésil de remporter un sixième titre de champion du monde, ce qui aurait battu tous les records, ont pris fin de manière sensationnelle en huitièmes de finale après une défaite 2-1 face à la Norvège. Le moment décisif de la première mi-temps s’est produit lorsque le Brésil s’est vu accorder un penalty, mais au lieu que ce soit Vinicius, figure emblématique de l’équipe, de s’en charger, c’est Guimaraes qui a pris cette responsabilité et a vu son tir repoussé par Orjan Nyland.
Interrogé sur les conséquences de ce choix, l’ailier madrilène a expliqué que la désignation du tireur ne lui incombait pas. Il a aussitôt souligné qu’il n’était pas du genre à fuir ses responsabilités, mais qu’il respectait la hiérarchie établie par le staff technique. « Pourquoi n’ai-je pas tiré le penalty ? Parce que c’était la décision du sélectionneur. Je ne me cache jamais et je n’esquive jamais mes responsabilités », a déclaré Vinicius.
- Getty Images Sport
Vinicius défend son attitude altruiste
Le joueur de 25 ans, souvent critiqué pour son tempérament, a profité de l’occasion pour rappeler son engagement envers la cohésion d’équipe plutôt que la gloire personnelle. « Au Real Madrid, chaque fois que l’entraîneur me le demandait, je prenais ces occasions. Ici, j’ai respecté la décision qui avait été prise. Cela montre que je n’ai pas été égoïste ni agi de mauvaise foi en cherchant à me mettre en avant », a-t-il expliqué.
Malgré les critiques adressées à Guimaraes pour ce tir manqué, Vinicius a aussitôt affiché sa solidarité avec son coéquipier frustré. L’ailier est déterminé à ce qu’un simple instant ne définisse pas la carrière internationale du milieu de terrain, ajoutant : « J’espère que la carrière de Bruno Guimaraes en équipe nationale brésilienne ne sera pas entachée par cette erreur. »
Le club réitère son soutien total à Carlo Ancelotti.
Malgré les interrogations des supporters et des spécialistes sur les choix tactiques ayant mené à l’élimination, Vinicius maintient un soutien sans faille à son entraîneur, Carlo Ancelotti. Le technicien italien a su préserver une relation forte avec son joueur tout au long de la compétition. « C’est un coach qui me donne beaucoup de confiance », a ainsi souligné l’attaquant.
Cette élimination représente un coup dur pour une nation qui avait abordé la compétition en tant que grand favori. Vinicius a reconnu la douleur ressentie par les supporters restés au Brésil, déclarant : « Il faut aller de l’avant. Je ne peux que présenter mes excuses à notre “torcida”, qui a toujours cru en nous et nous a soutenus. La frustration est grande car la Seleção n’a plus gagné depuis longtemps. »
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En route vers un avenir meilleur
La Seleção n’a plus remporté la Coupe du monde depuis plus de deux décennies, un bilan qui pèse lourdement sur la génération actuelle de talents. Vinicius reste toutefois optimiste quant à la capacité de ce groupe de joueurs à ramener un jour le Brésil au sommet du football international. Il estime que l’expérience tirée de cette déception sera très utile aux plus jeunes membres de l’équipe à long terme.
« Nous, les jeunes joueurs, allons tout faire pour mener la Seleção au sommet », a-t-il promis.
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