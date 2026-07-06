Les espoirs du Brésil de remporter un sixième titre de champion du monde, ce qui aurait battu tous les records, ont pris fin de manière sensationnelle en huitièmes de finale après une défaite 2-1 face à la Norvège. Le moment décisif de la première mi-temps s’est produit lorsque le Brésil s’est vu accorder un penalty, mais au lieu que ce soit Vinicius, figure emblématique de l’équipe, de s’en charger, c’est Guimaraes qui a pris cette responsabilité et a vu son tir repoussé par Orjan Nyland.

Interrogé sur les conséquences de ce choix, l’ailier madrilène a expliqué que la désignation du tireur ne lui incombait pas. Il a aussitôt souligné qu’il n’était pas du genre à fuir ses responsabilités, mais qu’il respectait la hiérarchie établie par le staff technique. « Pourquoi n’ai-je pas tiré le penalty ? Parce que c’était la décision du sélectionneur. Je ne me cache jamais et je n’esquive jamais mes responsabilités », a déclaré Vinicius.