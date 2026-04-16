Malgré l'euphorie suscitée par cette victoire 4-3 lors du match retour, qui a permis de sceller une victoire 6-4 sur l'ensemble des deux manches, la soirée du Belge s'est terminée sur une note douce-amère. L’entraîneur du Bayern Munich a reçu un carton jaune à la 43^e minute de la part de l’arbitre Slavko Vincic après avoir vivement protesté depuis sa zone technique. Kompany était furieux qu’une faute potentielle d’Antonio Rüdiger sur Josip Stanisic ne soit pas sanctionnée, ce qui a conduit à une altercation que l’arbitre a jugée digne d’un avertissement.

Ce carton jaune, son troisième de la campagne européenne, entraîne une suspension automatique d’un match. Kompany manquera donc la demi-finale à domicile contre le PSG et devra se contenter d’assister à la rencontre depuis les tribunes. Un coup dur pour le géant allemand, qui perd l’influence tactique de son leader sur la touche au moment crucial de sa saison.