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Pourquoi Vincent Kompany manquera la demi-finale de la Ligue des champions contre le PSG : l'entraîneur du Bayern Munich a été sanctionné à l'issue du match chaotique contre le Real Madrid
Interdiction de touche pour Kompany
Malgré l'euphorie suscitée par cette victoire 4-3 lors du match retour, qui a permis de sceller une victoire 6-4 sur l'ensemble des deux manches, la soirée du Belge s'est terminée sur une note douce-amère. L’entraîneur du Bayern Munich a reçu un carton jaune à la 43^e minute de la part de l’arbitre Slavko Vincic après avoir vivement protesté depuis sa zone technique. Kompany était furieux qu’une faute potentielle d’Antonio Rüdiger sur Josip Stanisic ne soit pas sanctionnée, ce qui a conduit à une altercation que l’arbitre a jugée digne d’un avertissement.
Ce carton jaune, son troisième de la campagne européenne, entraîne une suspension automatique d’un match. Kompany manquera donc la demi-finale à domicile contre le PSG et devra se contenter d’assister à la rencontre depuis les tribunes. Un coup dur pour le géant allemand, qui perd l’influence tactique de son leader sur la touche au moment crucial de sa saison.
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Tottenham s’impose dans un Allianz Arena chaotique
Ce quart de finale s’est conclu dans la tension et la perte de sang-froid des visiteurs. À la fin de la rencontre, l’atmosphère est devenue explosive lorsque Jude Bellingham s’est retrouvé au cœur d’un groupe de joueurs du Real Madrid furieux, qui se sont rués vers l’arbitre Vincic. Le club espagnol a manifesté son exaspération après plusieurs décisions litigieuses, dont l’expulsion d’Eduardo Camavinga. Le Real Madrid a également vu Arda Güler, auteur d’un doublé spectaculaire qui avait relancé les Merengues, écoper d’un carton rouge direct pour ses protestations après la rencontre.
Kane relance la perspective d'un triplé
Pendant que l’entraîneur purge sa suspension, l’attaquant vedette Harry Kane vise une fin de saison historique. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a franchi le cap symbolique des 50 buts lors de cette victoire et estime que l’élan procuré par ce succès contre les champions en titre pourrait propulser le Bayern vers le triplé. « Battre une équipe comme Madrid, surtout en phase avancée de la Ligue des champions, donne beaucoup de confiance », a déclaré Kane à TNT Sports après la rencontre.
Il a ajouté : « Nous en parlons depuis le début de la saison : être encore en course sur tous les tableaux, c’est le moment de passer à la vitesse supérieure. Quand nous jouons à notre meilleur niveau, nous savons que nous pouvons battre n’importe qui, et nous en aurons besoin au tour suivant car le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. »
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La route vers le PSG
Le parcours du Bayern vers les demi-finales a été loin d’être une promenade de santé. La rencontre, en dents de scie, a vu les buteurs Aleksandar Pavlovic, Kane, Luis Diaz et Olise se mettre en évidence. Les Bavarois ont fait preuve de caractère pour renverser un déficit de 3-2 à la mi-temps, avant de tirer parti de leur avantage numérique après le deuxième carton jaune de Camavinga. L’absence de Kompany pour le match aller contre le champion de France compliquera toutefois la préparation.
Sur le plan national, le Bayern pourrait être sacré champion de Bundesliga ce week-end face à Stuttgart, et une demi-finale de DFB-Pokal contre le Bayer Leverkusen se profile, mais la Ligue des champions demeure l’objectif suprême. Les Bavarois devront faire preuve de la même résilience que celle affichée contre Madrid s’ils veulent dominer le PSG malgré l’absence de leur entraîneur sur le banc.