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Pourquoi un joueur clé de Manchester City est absent de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal, ce qui met Pep Guardiola hors de lui – explications
La règle qui empêche Guehi de jouer
L'absence de Guehi découle d'une règle de la Carabao Cup appliquée pour la première fois cette saison. Selon le règlement actuel de l'EFL, si un joueur est recruté après le match aller des demi-finales, il n'est pas autorisé à participer aux phases suivantes de la compétition avec son nouveau club. Guehi a finalisé son transfert de 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) de Palace à l'Etihad Stadium lors du mercato de janvier. Cependant, au moment où l'accord a été conclu, la phase des demi-finales de la Coupe de la Ligue avait déjà commencé, ce qui a automatiquement déclenché la restriction l'empêchant de fouler la pelouse face à l'équipe de Mikel Arteta ce week-end.
La situation est encore compliquée par la participation antérieure de Guehi au tournoi avec son ancien club. Le joueur de 25 ans avait en effet été capitaine de Crystal Palace contre Arsenal en quarts de finale en décembre dernier. Malgré l'investissement financier considérable consenti par City pour s'assurer ses services en cours de saison, l'instance dirigeante est restée ferme sur la date limite d'enregistrement, privant ainsi Guardiola de l'un de ses principaux atouts défensifs pour la première grande finale de la saison.
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La frustration de Guardiola face au règlement de l'EFL
Guardiola n'a pas caché sa frustration face à cette situation, ayant déjà fait part de ses inquiétudes lorsque City s'était qualifié pour la première fois pour Wembley. L'entraîneur catalan, connu pour sa préparation méticuleuse, estime que cette règle est illogique et pénalise les clubs pour leurs investissements en cours de saison.
À propos de cette restriction, Guardiola a déclaré : « J'espère qu'en mars, nous pourrons arriver avec des joueurs en forme et que vous pourrez convaincre les organisateurs de la Carabao Cup que Marc Guehi peut jouer la finale. Car il est difficile de comprendre qu'un club qui investit massivement pour payer un joueur qui nous appartient ne puisse pas le faire jouer la finale. Nous espérons donc envoyer une lettre, et espérons que la Carabao Cup pourra comprendre. Il ne peut pas jouer à cause d’une règle dont je ne comprends pas la raison. Espérons qu’ils pourront la modifier. »
La contradiction de Semenyo
La frustration de Guardiola est d'autant plus grande que son coéquipier Antoine Semenyo, également recruté en janvier, est parfaitement autorisé à jouer. La participation de Semenyo a déjà suscité la polémique cette saison, notamment lorsqu'il a pris part à la victoire en demi-finale contre Newcastle alors qu'il avait disputé un tour précédent de la compétition avec son ancien club, Bournemouth. L'international ghanéen a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-0 lors du match aller à St James' Park, aidant City à atteindre sa première finale de la Coupe de la Ligue depuis 2021. La différence entre les deux cas réside dans la date d'enregistrement : Semenyo a été recruté et enregistré suffisamment tôt dans le mercato pour respecter la date limite de l'EFL, tandis que l'arrivée de Guehi est survenue trop tard pour satisfaire à la date butoir spécifique aux demi-finales.
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Des soucis défensifs pour l'entraîneur de City
L'absence de Guehi survient à un moment délicat pour la défense de City, déjà mise à rude épreuve par des problèmes de condition physique. Josko Gvardiol étant actuellement indisponible pour cause de blessure, la marge de manœuvre tactique de Guardiola est fortement réduite pour ce déplacement à Wembley. Le manager devra désormais choisir entre Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake et Abdukodir Khusanov pour combler le vide, sachant que tout nouveau contretemps pourrait laisser sa défense exposée face aux Gunners d’Arteta. À l’inverse, Arsenal aborde la finale fort de sa qualification pour les quarts de finale européens, ce qui signifie que Guardiola doit trouver le moyen de motiver une équipe privée à la fois d’une recrue clé de janvier et de son principal défenseur gauche.
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