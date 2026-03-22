Pourquoi un joueur clé de Manchester City est absent de la finale de la Carabao Cup contre Arsenal, ce qui met Pep Guardiola hors de lui – explications

L'absence de Guehi découle d'une règle de la Carabao Cup appliquée pour la première fois cette saison. Selon le règlement actuel de l'EFL, si un joueur est recruté après le match aller des demi-finales, il n'est pas autorisé à participer aux phases suivantes de la compétition avec son nouveau club. Guehi a finalisé son transfert de 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) de Palace à l'Etihad Stadium lors du mercato de janvier. Cependant, au moment où l'accord a été conclu, la phase des demi-finales de la Coupe de la Ligue avait déjà commencé, ce qui a automatiquement déclenché la restriction l'empêchant de fouler la pelouse face à l'équipe de Mikel Arteta ce week-end.

La situation est encore compliquée par la participation antérieure de Guehi au tournoi avec son ancien club. Le joueur de 25 ans avait en effet été capitaine de Crystal Palace contre Arsenal en quarts de finale en décembre dernier. Malgré l'investissement financier considérable consenti par City pour s'assurer ses services en cours de saison, l'instance dirigeante est restée ferme sur la date limite d'enregistrement, privant ainsi Guardiola de l'un de ses principaux atouts défensifs pour la première grande finale de la saison.