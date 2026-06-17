Pourquoi Trent Alexander-Arnold a-t-il de nouveau été écarté de la sélection anglaise ? Jamie Carragher, légende de Liverpool, avance sa théorie après que le défenseur du Real Madrid a été écarté par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde

À la veille de son entrée en lice face à la Croatie, l’Angleterre a modifié son effectif mondial en remplaçant l’arrière droit blessé Tino Livramento par le polyvalent défenseur Trevoh Chalobah. Contrairement aux attentes des supporters qui voyaient Alexander-Arnold comme le choix évident, le sélectionneur Tuchel a privilégié un profil capable d’occuper plusieurs postes au sein de la défense.

Interrogé sur Sky Sports, Carragher a estimé que la philosophie de Tuchel n’offrait tout simplement pas de place aux qualités spécifiques d’Alexander-Arnold. « Nous connaissons désormais la position de Thomas Tuchel concernant Trent », a-t-il fait remarquer. « Quand on regarde certains joueurs de l’effectif, on a presque l’impression qu’il choisit des défenseurs centraux capables d’évoluer au poste d’arrière droit plutôt qu’un arrière droit pur et dur. »