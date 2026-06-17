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Pourquoi Trent Alexander-Arnold a-t-il de nouveau été écarté de la sélection anglaise ? Jamie Carragher, légende de Liverpool, avance sa théorie après que le défenseur du Real Madrid a été écarté par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde
Tuchel privilégie les options défensives efficaces
À la veille de son entrée en lice face à la Croatie, l’Angleterre a modifié son effectif mondial en remplaçant l’arrière droit blessé Tino Livramento par le polyvalent défenseur Trevoh Chalobah. Contrairement aux attentes des supporters qui voyaient Alexander-Arnold comme le choix évident, le sélectionneur Tuchel a privilégié un profil capable d’occuper plusieurs postes au sein de la défense.
Interrogé sur Sky Sports, Carragher a estimé que la philosophie de Tuchel n’offrait tout simplement pas de place aux qualités spécifiques d’Alexander-Arnold. « Nous connaissons désormais la position de Thomas Tuchel concernant Trent », a-t-il fait remarquer. « Quand on regarde certains joueurs de l’effectif, on a presque l’impression qu’il choisit des défenseurs centraux capables d’évoluer au poste d’arrière droit plutôt qu’un arrière droit pur et dur. »
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Plutôt que de s’attarder sur les points faibles de l’équipe, il convient de mettre en lumière les aspects positifs afin de nourrir la confiance et d’optimiser la performance collective.
Son transfert de Liverpool à Madrid a confirmé le statut d’Alexander-Arnold en tant que talent mondial d’élite, mais sa carrière en équipe nationale stagne. Selon Carragher, l’actuel sélectionneur de l’Angleterre privilégie la solidité défensive et la discipline tactique au détriment du flair offensif qui a fait de ce défenseur une légende à Anfield et une recrue phare pour les « Blancos ».
« Nous connaissons les qualités particulières de Trent Alexander-Arnold – c’est la raison pour laquelle le Real Madrid l’a recruté, c’est la raison pour laquelle les supporters de Liverpool étaient si déçus de le voir partir… mais les qualités de Trent – et peut-être aussi ses lacunes, il faut le préciser – sont la raison pour laquelle Thomas Tuchel ne l’a pas sélectionné », analyse Carragher. « Peut-être que Tuchel a davantage retenu les points faibles que les points forts de Trent. »
Dans le football, l’harmonie collective prime sur les éclats individuels.
Tuchel semble de plus en plus privilégier la cohésion collective au talent individuel de ses stars. L’absence d’Alexander-Arnold s’analyse comme un choix tactique de l’ancien mentor de Chelsea, qui opte pour des arrière latéraux avant tout défensifs, contrairement au rôle de pivots créatifs qu’ils occupent souvent dans le dernier tiers.
Carragher a ajouté : « Vu la façon dont il souhaite organiser son équipe, les atouts de Trent ne sont peut-être pas aussi mis en valeur dans une équipe de Tuchel que dans celle de Jürgen Klopp ou au Real Madrid. Je ne suis donc pas surpris par son choix d’écarter Trent. Il y a quelques semaines, j’affirmais déjà dans cette émission qu’il privilégiait l’harmonie, la cohésion et l’esprit d’équipe au détriment de la simple qualité individuelle, et cette décision en est une nouvelle illustration. »
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Maguire a lui aussi été laissé sur le banc.
Alexander-Arnold n’était pas le seul grand nom absent : Harry Maguire, le vétéran de Manchester United, a également été écarté. Malgré l’expérience internationale du défenseur sous les ordres de Gareth Southgate, Tuchel a choisi Chalobah lorsque le poste s’est libéré, marquant ainsi un nouveau départ pour la charnière centrale des Three Lions.
« Un latéral droit a déclaré forfait, donc je ne pense pas que Tuchel allait choisir un défenseur central pur et dur. C’est pourtant le profil de Harry Maguire », a analysé Carragher. « Je ne dis pas que Chalobah est un arrière droit de formation, mais en cas d’urgence, il serait sans doute plus à l’aise à ce poste qu’un axial classique comme Maguire. Au vu des déclarations de Maguire ces derniers jours, c’est compréhensible. Chaque joueur a le sentiment qu’il aurait pu faire la différence. Je suis sûr que l’argument qu’il a avancé à Tuchel sur FaceTime était le même que celui de tous les autres joueurs. Encore une fois, cela ne me surprend pas outre mesure. »