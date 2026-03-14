Pourquoi Tottenham n'a-t-il pas limogé Igor Tudor ? Les Spurs se défilent devant les décisions cruciales, et cela va les mener à la relégation

Les supporters de Tottenham ont été traités avec mépris cette saison. Leurs craintes quant à l'aptitude de Frank à occuper ce poste ont été balayées comme de la paranoïa. Le Danois s'était forgé une solide réputation auprès des neutres au cours de ses sept années passées à Brentford, tandis que ses belles performances lors de son premier mois chez les Spurs, face au Paris Saint-Germain et à Manchester City lors de matches de haut niveau, n'avaient fait que renforcer l'idée qu'il serait un gardien fiable.

Mais pendant le reste du mois d'août, septembre et octobre, le Tottenham de Frank a à peine réussi à produire 45 minutes de football cohérent, sans parler d'un match complet de 90 minutes. Les doutes des supporters se sont transformés en colère lorsque l'équipe s'est littéralement effondrée face à ses rivaux de Chelsea et d'Arsenal en novembre.

Il n'y avait pas de solution miracle aux malheurs des Spurs après leur 17e place en 2024-2025, et les supporters le savaient, mais on ne peut pas leur faire croire n'importe quoi ; ils savent à quoi ressemble un mauvais football sans avenir. On pourrait soutenir que Frank aurait été limogé par l'ancien président Daniel Levy fin novembre ou début décembre, lorsque Tottenham a été battu respectivement par Fulham et Nottingham Forest.

Le signe révélateur permettant de savoir si quelqu’un avait suivi les Spurs pendant la première moitié de la saison était son opinion sur Frank. Ceux qui affirmaient avec conviction qu’il avait besoin de temps n’avaient manifestement pas suivi Tottenham, car s’ils l’avaient fait, ils auraient rapidement compris que cela ne marcherait jamais. Il faut donner aux gens quelque chose en quoi croire, et Frank a tout simplement refusé de jouer ce jeu.

Fabio Paratici, qui est revenu aux Spurs en tant que codirecteur sportif en octobre jusqu’à la fin du mercato de janvier, a d’abord proposé Tudor comme remplaçant provisoire de Frank avant Noël, mais ses supplications et ses inquiétudes sont restées lettre morte. Le fait que le club n’ait licencié Frank et fait venir Tudor que deux semaines après le départ de Paratici en dit long sur la force du leadership au niveau de la direction.