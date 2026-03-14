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Pourquoi Tottenham n'a-t-il pas limogé Igor Tudor ? Les Spurs se défilent devant les décisions cruciales, et cela va les mener à la relégation

Cette nomination était censée sauver la saison de Tottenham Hotspur. Lorsque Igor Tudor a pris la relève de Thomas Frank jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, le monde extérieur ne prenait pas très au sérieux les craintes des supporters quant à une relégation. Un mois et quatre matchs plus tard, il semble presque inévitable que les Spurs perdent leur place en Premier League, à moins qu’ils ne prennent à nouveau des mesures radicales.

Dans un communiqué présentant Tudor, qui présentait de manière suspecte toutes les caractéristiques d'un texte généré par une IA, Tottenham a déclaré : « Igor nous rejoint avec un objectif clair : améliorer les performances, obtenir des résultats et nous faire remonter au classement de la Premier League. Sa mission est simple : apporter organisation, intensité et esprit de compétition à l'équipe à un stade décisif de la saison. » Il n'a pas réussi à faire le moindre progrès sur aucun de ces points et, au contraire, le Croate n'a fait qu'empirer la situation des Spurs à tous les niveaux.

Aucun entraîneur dans l’histoire de Tottenham n’avait jamais perdu ses quatre premiers matchs avant l’arrivée de Tudor. La situation dont il a hérité était chaotique, mais c’était son travail d’améliorer les Spurs quelles que soient les circonstances. Cette nomination s’est avérée être un véritable désastre, et pourtant, jusqu’à récemment, le club semblait déterminé à soutenir l’ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille alors que tout indiquait qu’il ne parviendrait jamais à redresser la barre.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    J'ai attendu Frank trop longtemps

    Les supporters de Tottenham ont été traités avec mépris cette saison. Leurs craintes quant à l'aptitude de Frank à occuper ce poste ont été balayées comme de la paranoïa. Le Danois s'était forgé une solide réputation auprès des neutres au cours de ses sept années passées à Brentford, tandis que ses belles performances lors de son premier mois chez les Spurs, face au Paris Saint-Germain et à Manchester City lors de matches de haut niveau, n'avaient fait que renforcer l'idée qu'il serait un gardien fiable.

    Mais pendant le reste du mois d'août, septembre et octobre, le Tottenham de Frank a à peine réussi à produire 45 minutes de football cohérent, sans parler d'un match complet de 90 minutes. Les doutes des supporters se sont transformés en colère lorsque l'équipe s'est littéralement effondrée face à ses rivaux de Chelsea et d'Arsenal en novembre.

    Il n'y avait pas de solution miracle aux malheurs des Spurs après leur 17e place en 2024-2025, et les supporters le savaient, mais on ne peut pas leur faire croire n'importe quoi ; ils savent à quoi ressemble un mauvais football sans avenir. On pourrait soutenir que Frank aurait été limogé par l'ancien président Daniel Levy fin novembre ou début décembre, lorsque Tottenham a été battu respectivement par Fulham et Nottingham Forest.

    Le signe révélateur permettant de savoir si quelqu’un avait suivi les Spurs pendant la première moitié de la saison était son opinion sur Frank. Ceux qui affirmaient avec conviction qu’il avait besoin de temps n’avaient manifestement pas suivi Tottenham, car s’ils l’avaient fait, ils auraient rapidement compris que cela ne marcherait jamais. Il faut donner aux gens quelque chose en quoi croire, et Frank a tout simplement refusé de jouer ce jeu.

    Fabio Paratici, qui est revenu aux Spurs en tant que codirecteur sportif en octobre jusqu’à la fin du mercato de janvier, a d’abord proposé Tudor comme remplaçant provisoire de Frank avant Noël, mais ses supplications et ses inquiétudes sont restées lettre morte. Le fait que le club n’ait licencié Frank et fait venir Tudor que deux semaines après le départ de Paratici en dit long sur la force du leadership au niveau de la direction.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Mauvaise approche

    Paratici n'a jamais hésité à mettre en avant ses projets farfelus. Par exemple, lorsqu’il a rejoint les Spurs en 2021, sa liste de candidats potentiels comprenait Gennaro Gattuso, dont les propos discriminatoires passés avaient suscité une levée de boucliers parmi les supporters et contraint le club à revoir sa décision. Sa suspension de 30 mois, prononcée en mars 2023 et l’empêchant d’occuper un poste à plein temps dans le football en raison d’infractions commises à la Juventus, n’a pas vraiment surpris en Italie.

    La fascination que Paratici éprouvait pour Tudor reste un mystère. Le Croate présente de nombreuses similitudes avec leur ancien collègue commun, Antonio Conte : il déploie une formation à trois défenseurs quel que soit l’effectif et adopte une approche intransigeante et militante en matière de gestion des joueurs. La principale différence que les Spurs sont en train de découvrir, tout comme la Juve l’avait fait, c’est que Conte a connu bien plus de succès et a été bien plus respecté que Tudor ne l’a jamais été.

    Tudor en est désormais à 12 matchs sans victoire, une série qui remonte à ses huit derniers matchs à la Juventus en début de saison. Il n'y a pas eu d'effet « nouveau manager » pour lui permettre de remonter le moral des Spurs, et il n'a pas non plus apporté la moindre once de qualité dans le dernier tiers à une équipe qui n'a fait que de l'attaque lors des deux campagnes précédentes. Tottenham s'est trompé et aurait dû viser un entraîneur intérimaire plus progressiste, et non quelqu'un qui a conservé les idéaux conservateurs de Frank mais avec une formation de prédilection différente.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    Pas le temps d'attendre

    Avant la défaite 5-2 de mardi face à l'Atlético de Madrid – ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons tout à l'heure –, on a demandé à Tudor si, après trois défaites consécutives, il parvenait au moins à « tirer davantage » de ses joueurs, notamment à l'entraînement.

    « J'ai constaté qu'au fil du temps, les séances s'améliorent, tout gagne en qualité. Surtout parce que des joueurs importants reviennent dans l'équipe. C'est donc la clé, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'anciennes habitudes prennent parfois plus de temps que prévu à changer », a-t-il répondu.

    Cela est toutefois inquiétant pour Tottenham. Tudor a été engagé pour avoir un impact immédiat, et il a lui-même reconnu lors de sa première conférence de presse à ce poste qu’il avait été recruté dans une « situation d’urgence ». S’il parle d’avoir besoin de « plus de temps » pour tirer le meilleur de ces joueurs, alors il admet ouvertement qu’il échoue. Rappelez-vous, c’était 24 heures avant que les Spurs ne se fassent écraser par l’Atlético.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    J'ai perdu les vestiaires

    On croit avoir touché le fond avec Tottenham, et pourtant, ils parviennent toujours à creuser un gouffre encore plus profond que celui dans lequel ils sont déjà enlisés. La déroute subie face à l’Atlético, au cours de laquelle ils se sont retrouvés menés de quatre buts après seulement 22 minutes, était inexplicable pour toutes sortes de nouvelles raisons. Le terrain douteux de l’Estadio Metropolitano n’a pas arrangé les choses, mais la situation des gardiens des Spurs n’a pas aidé non plus.

    La forme de Guglielmo Vicario a commencé à baisser à son retour d’une fracture de la cheville la saison dernière, et cette année, ses performances ont atteint des niveaux historiquement bas. Ce n’était pas vraiment une surprise que son nom ne figure pas parmi les onze titulaires face à l’Atlético, la place ayant été confiée à son remplaçant, Antonin Kinsky. Mais le Tchèque a gâché son occasion de faire bonne impression, et même plus que ça.

    Kinsky a été remplacé à la 17e minute après avoir fait une passe directement aux joueurs de l'Atlético, ce qui a conduit à deux de leurs trois premiers buts. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour débattre de la question de savoir s'il aurait dû être titulaire ou non, ni si c'était le bon moment pour le sortir de la ligne de tir, mais c'est une décision qui n'a clairement pas été bien accueillie par les coéquipiers de Kinsky.

    Le Daily Telegraph a rapporté mercredi que le vestiaire n’avait « aucune confiance » en Tudor, qui a même refusé de saluer le gardien de but alors qu’il quittait le terrain et se dirigeait directement vers le tunnel la veille au soir. « Il n’y a pratiquement personne, voire personne du tout, dans ce vestiaire qui ait confiance en lui », a déclaré une source.

    Cela aurait dû, en réalité, marquer la fin de Tudor sur le champ. À moins d’un miracle lors des deux prochains matchs des Spurs, à l’extérieur contre Liverpool avant le match retour contre l’Atlético, il ne parviendra pas à regagner la confiance de qui que ce soit. Le club n’a plus le temps d’hésiter.

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des projets en cours ?

    Vendredi soir, The Athletic a rapporté que les Spurs cherchaient désormais « activement » un remplaçant pour Tudor au cas où ils décideraient de procéder à un nouveau changement. On ignore toutefois pour l'instant si le club optera pour une nouvelle solution de dépannage à court terme ou s'il mettra en œuvre les plans prévus cet été visant à nommer un entraîneur principal sous contrat à plus long terme.

    C'était la nouvelle que la plupart des supporters de Tottenham espéraient entendre cette semaine, mais le fait qu'elle soit tombée plusieurs heures après ce qui pourrait être la dernière conférence de presse d'avant-match de Tudor signifie qu'il n'aura pas le droit de réponse avant la fin du match de ce week-end à Liverpool. Tout comme le club avait laissé Frank se débrouiller seul face aux médias plusieurs semaines après que son sort aurait dû être scellé, Tudor et ses joueurs n’ont fait que subir davantage de souffrances et le match de ce dimanche pourrait déjà n’être qu’une formalité pour le Croate.

    Pour les Spurs, ce serait « mieux vaut tard que jamais » s’ils décidaient effectivement de démettre Tudor de ses fonctions dans les jours à venir, mais nous ne connaîtrons l’ampleur réelle des dégâts causés par cette longue attente qu’à la fin de la saison.

  • Johan LangeGetty Images

    Un conseil d'administration déconnecté de la réalité

    Les dysfonctionnements à Tottenham sont antérieurs à Tudor et, s’il venait à être limogé prochainement, on se souviendrait à peine de lui comme de l’homme qui a entraîné les Spurs à la relégation, si tel devait être leur sort.

    La responsabilité incombe plutôt à ceux qui, en haut lieu, ont entraîné le club dans ce bourbier. Ils ont attendu trop longtemps avant de se débarrasser de Frank, et ils font de même avec Tudor. Malgré tous les défauts de Levy, il savait généralement quand il fallait agir (à l’exception de José Mourinho, dont il ne cesse de parler).

    Ceux qui ont hérité des responsabilités de Levy, le PDG Vinai Venkatesham et le directeur sportif Johan Lange, semblent penser que camper sur leurs positions est une approche plus judicieuse que de paniquer. Eh bien, vous êtes en pleine lutte contre la relégation, les gars, vous avez le droit de paniquer. Votre réputation importe peu comparée au statut du club en tant que club de Premier League.

    Lange, désormais tristement célèbre dans les cercles des Spurs, a déclaré à propos du mercato de janvier, au cours duquel ils n’ont recruté que Conor Gallagher et Souza : : « Pendant ce mercato, il est très important, même si c’est extrêmement frustrant avec toutes ces blessures, de rester disciplinés car, a) les joueurs reviennent et, b) si vous pouvez alors, disons, vous précipiter et faire un « achat sous pression » d’un joueur de foot, alors oui, le sentiment immédiat que cela procure est agréable. Mais bien sûr, cela ne sert à rien de recruter des joueurs qui ne nous aideront pas à court, moyen ou même long terme. »

    Venkatesham, quant à lui, s’en est pris de manière virulente à son prédécesseur Levy lors d’une réunion avec le Conseil consultatif des supporters des Spurs au début du mois, selon le Daily Telegraph. Les détracteurs de Venkatesham diront qu’il s’agissait d’une tentative pour détourner l’attention de sa propre gestion du club.

  • Harry Redknapp Mauricio PochettinoGetty Images

    Manque d'alternatives ?

    La seule raison plausible pour laquelle la direction des Spurs n'a pas encore pris la décision de recruter Tudor à ce stade est que le marché des remplaçants se réduit, tant à court qu'à long terme. Il y avait très peu de candidats disponibles et disposés à accepter le poste lorsque Frank a été limogé il y a un mois.

    L'ancien favori Harry Redknapp a révélé cette semaine qu'il avait été contacté par Levy, affirmant que l'ancien président lui avait dit qu'il l'aurait réengagé s'il était encore au club aujourd'hui.

    « J’ai reçu un appel de Daniel la semaine dernière, curieusement », a déclaré Redknapp à talkSPORT. « Je crois que je ne lui avais parlé qu’une seule fois depuis mon départ il y a longtemps, et j’étais en voiture la semaine dernière quand soudain le téléphone a sonné : c’était Daniel Levy.

    Je me suis dit "c'est bizarre" et j'ai discuté avec lui au téléphone pendant environ une demi-heure ; il m'a expliqué ce qui lui était arrivé et comment il s'était fait mettre à la porte, ce qui était vraiment étrange. Et il m'a dit : "Si j'étais là maintenant, et je ne dis pas ça juste comme ça, je te rappellerais jusqu'à la fin de la saison, Harry" – ça aurait donc été intéressant. »

    Mais le simple fait que l’on parle de Redknapp, qui a 79 ans et n’a plus entraîné de manière professionnelle depuis 2017, en ces termes témoigne du désespoir de la situation. Si les Spurs évitent la relégation, Mauricio Pochettino est le choix préféré de nombreux supporters pour prendre la relève, mais il ne peut pas venir à la rescousse pour le moment, étant donné qu’il se concentre sur la préparation de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde qui se déroulera chez elle cet été. Ce n’est toutefois pas le rôle de quiconque, que ce soit nous dans les médias ou les supporters dans les tribunes, de proposer des solutions pour Tottenham.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Une confrontation forestière se profile

    Tottenham est presque assuré de s'incliner à Liverpool dimanche. Les Spurs n'ont plus gagné à Anfield depuis 2011, une victoire 2-0 sous la houlette de Redknapp, et n'ont réussi à arracher qu'un seul match nul sur ce terrain depuis le départ de Pochettino. Leurs chances de réussir un retour au score contre l'Atlético mercredi sont minces, même s'ils affichent une série de 24 matches sans défaite à domicile en compétitions européennes.

    Ainsi, la plupart des supporters des Spurs se tournent déjà vers le choc de dimanche prochain contre Nottingham Forest, autre équipe en lutte contre la relégation. Il est probable que les Londoniens du nord aborderont cette rencontre toujours à la recherche de leur première victoire en Premier League de 2026, et comme il s'agit de leur dernier match avant la trêve internationale, ce serait leur dernière chance d'enregistrer un troisième mois consécutif sans victoire.

    La menace de relégation est bien, bien réelle. La mort frappe à la porte de Tottenham, et les joueurs espèrent simplement qu'elle s'en aille d'elle-même plutôt que de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation.

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