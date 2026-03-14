Dans un communiqué présentant Tudor, qui présentait de manière suspecte toutes les caractéristiques d'un texte généré par une IA, Tottenham a déclaré : « Igor nous rejoint avec un objectif clair : améliorer les performances, obtenir des résultats et nous faire remonter au classement de la Premier League. Sa mission est simple : apporter organisation, intensité et esprit de compétition à l'équipe à un stade décisif de la saison. » Il n'a pas réussi à faire le moindre progrès sur aucun de ces points et, au contraire, le Croate n'a fait qu'empirer la situation des Spurs à tous les niveaux.
Aucun entraîneur dans l’histoire de Tottenham n’avait jamais perdu ses quatre premiers matchs avant l’arrivée de Tudor. La situation dont il a hérité était chaotique, mais c’était son travail d’améliorer les Spurs quelles que soient les circonstances. Cette nomination s’est avérée être un véritable désastre, et pourtant, jusqu’à récemment, le club semblait déterminé à soutenir l’ancien entraîneur de la Juventus et de Marseille alors que tout indiquait qu’il ne parviendrait jamais à redresser la barre.